"Пусть перезаражают друг друга и исчезнут". Гомофобия в Кыргызстане ставит под угрозу профилактику ВИЧ

"Мне было противно от себя самого, от своей крови, спермы и даже мочи. От одной мысли было плохо и могло даже тошнить. Я – человек, который всегда говорил и думал: "да какой там ВИЧ, меня это никогда не коснется, я же особенный такой". Но нет".

26-летний житель Бишкека Аскар (имя изменено по просьбе героя – прим.ред.) – гей. Свою ориентацию он осознал еще в детстве. Шли годы, но скрываться и притворяться кем-то другим было сложно. Недавно Аскар решил, что хочет быть открытым в вопросе своей гомосексуальности с близкими родственниками и друзьями.

Аскар узнал о своем ВИЧ-статусе случайно, никаких симптомов у него не было. В начале этой весны ему понадобилось сдать анализы, куда входил тест на вирус иммунодефицита. Через неделю ему позвонили из центра добровольного обследования и пригласили забрать результаты.

"Врач 15 минут донимала различными вопросами, наверное, ей было трудно сказать мне прямо. Потом я сам спросил: "Что вы тянете-то?! Не ВИЧ ли у меня?". Ну, она и подтвердила. Если бы мне не понадобилось сдать анализы, я бы и не знал о статусе до последнего, – признается Аскар. – У меня был шок, но не настолько, чтобы биться в истерике и рыдать в кабинете врача. Когда вышел оттуда, прошел несколько километров по городу с отключенным мозгом. Просто не соображал ничего, по лицу катились слезы, разные мысли посещали. Очень смешанные чувства. Вроде ты понимаешь, что все адекватно, но с другой стороны неприятие и отрицание всего".

"Есть антиретровирусная терапия, я все тот же ее сын"

ВИЧ-инфекцию или вирус иммунодефицита человека называют одной из самых продолжительных глобальных эпидемий. Кыргызстан начал вести статистику по ВИЧ с 1996 года. Всего за 26 лет в стране зарегистрировали 12,5 тысяч заражений: 63% из них приходится на мужчин, 37% – на женщин, свидетельствуют официальные данные.

С момента начала регистрации эпидемии от разных болезней умерло 3 тысячи инфицированных ВИЧ. Реальная статистика смертности, вероятно, выше, поскольку часть людей не знают свой ВИЧ-статус или скрывают его.

Если не принимать антиретровирусную терапию, то момента заражения ВИЧ до летального исхода проходит в среднем 11 лет, – вирус разрушает иммунную систему носителя, делая его беззащитным перед другими болезнями.