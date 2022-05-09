"А со Сталиным флаг в какую цену?"

На официальном уровне российский День Победы проходил по стандартной программе. Война в Украине легко встроилась в ставшую за последние годы привычной риторику "победы над фашизмом".

По всей стране вновь прошли шествия "Бессмертного Полка". Несмотря на то, что изначально эту акцию создали критически настроенные, либеральные журналисты из Томска, "Бессмертный Полк" быстро "присвоила" себе власть. В большинстве регионов шествия присоединены к парадам и насыщены милитаристской терминологией.

Вопреки распространенным опасениям, российские власти не объявили 9 мая частичную или полную мобилизацию. Вместо этого они сосредоточились на обосновании неизбежности войны с Украиной. В своей речи перед военным парадом в Москве Владимир Путин заявил, что благодаря действиям НАТО "планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ".

При этом празднование Дня Победы – в том числе, с предвкушением ожидаемой победы в Украине – не сопровождалось почти никакими протестными акциями.

Три корреспондента oDR побывали на шествиях в разных российских городах и рассказывают о том, что именно отмечали в этот день россияне.

Санкт-Петербург

День Победы в Петербурге начался с тотальной зачистки центра города – с раннего утра все подступы к Невскому проспекту были не просто ограничены, а наглухо перекрыты. Публику не подпускали даже к тротуарам Невского, оттеснив празднично одетых горожан на параллельные улицы. Петербуржцы, отправившиеся целыми семьями и большими компаниями в центр города смотреть обещанный парад боевой техники времен прошлой войны, разочарованно стояли у железных ограждений. Ограждения эти перекрывали все выходы на Невский проспект, на набережные Невы и подступы к Дворцовой площади, с которой доносился шум машин и залпы холостых выстрелов. На недоуменные вопросы людей – а как посмотреть парад? – полицейские только пожимали плечами и советовали задать этот вопрос губернатору Беглову.

Неожиданностью для петербуржцев стала и отмена воздушной части парада – обычно над городом в День Победы обязательно пролетали группы боевых самолетов. В этом году самолеты отменили в последний момент, сославшись на погоду, хотя солнце светило практически весь день.

Оранжево-черные ленты – в виде бантов или розеток – украшали куртки и плащи. Как ни странно, но изображения в виде букв Z и V встречались крайне редко. И не только в одежде петербуржцев. Даже в праздничном оформлении улиц города эта символика именно 9 мая оказалась буквально загнанной под землю – оранжево-черные буквы с неизменной надписью "Своих не бросаем" можно было увидеть разве что в метро. Похоже, власти приняли решение не нагнетать патетику и патриотизм во внешнем оформлении города.

Традиционное для протестных выступлений место – выход со станции метро "Гостиный двор" на углу Садовой улицы и Невского проспекта – было оцеплено так, что от него оставался только крошечный пятачок. Выйти из вестибюля метро на улицу было можно, но дальше пешеходы могли двигаться маленькими группами только в сторону Сенной площади. Даже вход на галерею первого этажа, где традиционно стояли люди с плакатами, был перегорожен. Открытое пространство перед Гостиным двором выглядело пустынным, как в разгар пандемии. В метро на платформах станций "Гостиный двор" и "Невский проспект" дежурили дополнительные наряды полиции.