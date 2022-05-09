"А со Сталиным флаг в какую цену?"
Как проходил День Победы в разных городах России, и что о нем говорили участники официальных парадов?
На официальном уровне российский День Победы проходил по стандартной программе. Война в Украине легко встроилась в ставшую за последние годы привычной риторику "победы над фашизмом".
По всей стране вновь прошли шествия "Бессмертного Полка". Несмотря на то, что изначально эту акцию создали критически настроенные, либеральные журналисты из Томска, "Бессмертный Полк" быстро "присвоила" себе власть. В большинстве регионов шествия присоединены к парадам и насыщены милитаристской терминологией.
Вопреки распространенным опасениям, российские власти не объявили 9 мая частичную или полную мобилизацию. Вместо этого они сосредоточились на обосновании неизбежности войны с Украиной. В своей речи перед военным парадом в Москве Владимир Путин заявил, что благодаря действиям НАТО "планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ".
При этом празднование Дня Победы – в том числе, с предвкушением ожидаемой победы в Украине – не сопровождалось почти никакими протестными акциями.
Три корреспондента oDR побывали на шествиях в разных российских городах и рассказывают о том, что именно отмечали в этот день россияне.
Санкт-Петербург
День Победы в Петербурге начался с тотальной зачистки центра города – с раннего утра все подступы к Невскому проспекту были не просто ограничены, а наглухо перекрыты. Публику не подпускали даже к тротуарам Невского, оттеснив празднично одетых горожан на параллельные улицы. Петербуржцы, отправившиеся целыми семьями и большими компаниями в центр города смотреть обещанный парад боевой техники времен прошлой войны, разочарованно стояли у железных ограждений. Ограждения эти перекрывали все выходы на Невский проспект, на набережные Невы и подступы к Дворцовой площади, с которой доносился шум машин и залпы холостых выстрелов. На недоуменные вопросы людей – а как посмотреть парад? – полицейские только пожимали плечами и советовали задать этот вопрос губернатору Беглову.
Неожиданностью для петербуржцев стала и отмена воздушной части парада – обычно над городом в День Победы обязательно пролетали группы боевых самолетов. В этом году самолеты отменили в последний момент, сославшись на погоду, хотя солнце светило практически весь день.
Оранжево-черные ленты – в виде бантов или розеток – украшали куртки и плащи. Как ни странно, но изображения в виде букв Z и V встречались крайне редко. И не только в одежде петербуржцев. Даже в праздничном оформлении улиц города эта символика именно 9 мая оказалась буквально загнанной под землю – оранжево-черные буквы с неизменной надписью "Своих не бросаем" можно было увидеть разве что в метро. Похоже, власти приняли решение не нагнетать патетику и патриотизм во внешнем оформлении города.
Традиционное для протестных выступлений место – выход со станции метро "Гостиный двор" на углу Садовой улицы и Невского проспекта – было оцеплено так, что от него оставался только крошечный пятачок. Выйти из вестибюля метро на улицу было можно, но дальше пешеходы могли двигаться маленькими группами только в сторону Сенной площади. Даже вход на галерею первого этажа, где традиционно стояли люди с плакатами, был перегорожен. Открытое пространство перед Гостиным двором выглядело пустынным, как в разгар пандемии. В метро на платформах станций "Гостиный двор" и "Невский проспект" дежурили дополнительные наряды полиции.
Без задержаний в этот день все же не обошлось. Корреспондент канала SOTA Виктория Арефьева была задержана днем в центре города без объяснения причин. Ранее, утром, ей не удалось пройти на Дворцовую, чтобы присутствовать на параде. Ее не пустили, несмотря на журналистскую аккредитацию. На вопрос о причине задержания полицейские ответили Виктории – "Вы сами знаете, за что".
Позже стало известно и еще об одном инциденте. Днем двое неизвестных напали на известную петербуржскую 76-летнюю художницу Елену Осипову. Елена Андреевна со своими антивоенными плакатами собиралась встать в одиночный пикет на пути следования "Бессмертного полка". Когда она выходила из подъезда, на улице ее ждали двое мужчин – они выхватили у художницы плакаты и быстро скрылись.
По традиции последних лет ветеранов войны сначала привезли к концертному залу "Октябрьский" и рассадили по открытым машинам. Затем, в 14 часов эти машины отправились праздничной колонной по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. К этому времени публику уже пустили на тротуары проспекта, и вдоль железных ограждений собрались горожане, приветствовавшие ветеранов.
Следом за ними на Невский проспект традиционно вышла колонна "Бессмертного полка". Ее участники начали подходить к площади Александра Невского еще за несколько часов до начала шествия. Кроме обычных горожан на площади собралось множество курсантов, военных, спортсменов и других групп людей, одетых в разного рода форму без опознавательных знаков. Они тоже присоединились к колонне.
Вопреки ожиданиям, никаких дополнительных транспарантов или плакатов (кроме портретов участников ВОВ) на шествии видно не было. Но если внешние признаки особенного воодушевления и патриотизма отсутствовали, то настроение у собравшихся было очень боевое. Пока люди собирались, корреспонденту oDR удалось поговорить с некоторыми из них. На вопрос – отличается ли нынешний праздник по своему настроению от предыдущих лет? – практически все отвечали "да, отличается".
– Отличается, в связи с последними событиями в мире, – сказал 42-летний Олег. – Патриотизмом, в первую очередь. Мы же помним по рассказам наших бабушек и дедушек, что такое фашизм и прекрасно понимаем. В конце концов с этим должно быть закончено.
На вопрос о том, где именно должно быть покончено с фашизмом, Олег уверенно ответил: "На Украине!".
Двадцатилетние студенты Политехнического университета Артем и Борис рассказали, что праздник 9 мая – это способ показать, что Россия – большое государство, и никто не помешает ей такой и оставаться.
– Для меня события на Украине – это борьба с национализмом, – заявил Артем. – Мы правильно нанесли превентивный удар, чтобы остановить распространение национализма и фашизма.
На вопрос о том, нет ли национализма и в России, Артем, на секунду задумавшись, сказал: "У нас он давится в зародыше". И сообщил, что если объявят мобилизацию, он обязательно пойдет воевать.
Виталий, 61 год, поделился своими впечатлениями от праздника.
– Есть какое-то негативное напряжение, тревога что ли, как будто приближение каких-то нехороших событий. Я уверен, что мы ведем войну не против Украины, а фактически против стран НАТО.
Лишь редкие участники этого шествия на вопрос о том, что происходит между Украиной и Россией, ответили без пафоса и телевизионной пропаганды. Екатерина, 48 лет, сказала: "Это что-то очень нехорошее, так нельзя, мы не хотим войны". А 17-летний Тимофей заявил: "Я отношусь к этому негативно, должен быть мир во всем мире, люди должны держаться друг за друга, и воевать точно нельзя".
Москва
Когда ехал в центр, вспоминал, как, проснувшись однажды 9 мая от звуков концерта в чужом городе, подумал: вся эта пошлость, в которую окунули праздник, все равно не может отменить его подлинности, его величия! Сколько бы ни устраивали глупых развлекательных церемоний, в этом празднике есть что-то неубиваемое. Тогда – в эпоху деполитизации – мне казалось, что память о войне – залог интереса к политике. Как сильно я ошибался! Сегодня я усвоил, что День Победы – это решительная атака на политическую память.
Уже в находясь в метро, я думал о том, что всеобщее веселье не должно – и не может – отменить реальность войны. Сильно раздражало приподнятое настроение людей, которые ехали туда же, куда и я – на акцию "Бессмертный полк". Но было видно, что для них это – в первую очередь – выходной день. Выходной – это отдых от труда, но также это отдых от политики и новостей. В итоге я понял, что в этом и состоит главная задача властей – выхолостить этот праздник, лишить его исторического смысла.
На Тверской я присоединился к шествию. Задавал вопрос: "А чего вы радуетесь, война же?". Мне отвечали: "Война – ужасно, но сегодня же праздник, можно сегодня не будем об этом думать и говорить"? Военные песни и милитаристские символы – все как будто говорило людям: война – это круто! Но настоящей войны нет. Ну или есть, но она далеко – и вас не касается.
Главное впечатление от шествия: люди схватились за этот выходной день, чтобы убедить себя, что в России все в порядке, все хорошо
И что война – это нечто нереальное и далекое, а если она действительно идет, то очень скоро закончится. Участники шествия очень много смеялись, рассказывали анекдоты, шутили, но я видел по глазам – они понимают, что происходит, именно поэтому хотят отвлечься. В какой-то момент мальчик дошкольного возраста рядом со мной спросил у мамы: "А нас не закидают коктейльями Молотова?". Мама отругала его: Ты что такое говоришь". А потом добавила: "Может и закидают, время такое". Я подумал: малыш, ты знаешь, что такое коктейль Молотова, но главное, ты понимаешь, что происходит в стране!
Подруга прислала мне интервью с женщиной в Питере: "А я уже праздную, живу во дворе, война на Украине меня не интересует". "Как точно", – подумал я. Неужели под равнодушие людей они уничтожат нашу страну? Событие памяти о войне, в которой противостояли две идеологии, коммунистическая и фашистская, сегодня пытаются очистить от любой иделологии, политики, от самого ритма истории. Сегодняшний ритуал показал, что власти России пытаются деполитизировать восприятие нашей победы.
Всех этих людей я люблю. Я понимаю, что я – часть этого огромного шествия. Мне хотелось подойти к каждому и каждой, обнять и шепнуть на ухо: "А вам нравится, когда убивают людей?"
Ростов-на-Дону
По главной площади донской столицы после трехлетнего перерыва прошла патриотическая акция "Бессмертный полк". В понедельник 9 мая в центре Ростова-на-Дону собралось беспрецедентное количество участников шествия: по данным правительства, 95 тысяч человек. Всего в регионе местные власти насчитали около 200 тысяч манифестантов.
Понедельничная манифестация по инициативе организаторов собиралась на площади Карла Маркса: жители города начали подтягиваться туда еще с 7 утра. В отличие от прошлых лет, движение было перекрыто за несколько кварталов, и подъехать напрямую к площади было нельзя.
Участников встречали многочисленные легковые машины, из багажников которых торговали различной атрибутикой: большими и маленькими флагами с надписью "9 мая", российскими триколорами с надписью "Своих не бросаем" и буквой Z – символом "специальной военной операции", а также самыми разнообразными значками и наклейками. Вообще Z-символика стала отличительной чертой мероприятия в этом году.
- А со Сталиным флаг в какую цену? – спрашивает у женщины с "победной" символикой спешащий на шествие мужчина с бородкой.
- Тысяча рублей.
- Ого, – вздыхает раздосадованный покупатель.
- Зато смотрите, какой огромный, возьмите и машите на здоровье, осталась всего пару штук, – убеждает женщина удаляющегося покупателя.
На подходе к площади молодые люди также пытаются продать за 200 рублей маленькие флаги РФ и СССР. Некоторые сразу берут оба.
На самой площади звучат песни военных лет, а пришедшие делают фотографии на память в гимнастерках и пилотках. Многие – в компании детей, в руках сразу несколько портретов. Одни спешат занять свое место в начале колонны, сразу за баннером "Бессмертный полк Ростов-на-Дону"; другие просто останавливаются поговорить со знакомыми "о жизни" – в том числе, с полицейскими в оцеплении. Всего секций в колонне с интервалом было три: за построением следят мужчины в брючных костюмах с мегафонами и высокие полицейские чины.
- Мужики, кто подержит георгиевскую ленту? – громко вопрошает человек с огромным баннером и, не дожидаясь согласия, вручает пластиковые древки выходцам из Средней Азии, не понимающим по-русски. Они смущенно улыбаются, переговариваются, но разворачивают ленту над колонной. По краям ленты при этом написано "НОД": георгиевскую ленту использует как символику прокремлевское "Национально-освободительное движение".
В 10 утра шествие, наконец, стартует: за мотоциклистами из клуба "Ночные волки" едут ретроавтомобили военных лет. Несмотря на заявления о том, что в шествии "Бессмертного полка" пронесут "фото погибших на Украине, в Афганистане, Сирии и жертв геноцида", таких портретов я замечаю всего несколько – в самом начале колонны.
По словам координатора акции в Ростовской области Андрея Кудрякова, в шествии планировали уччаствовать также беженцы с Донбасса – в приграничной Ростовской области их присутствие визуально заметно в первую очередь многочисленными автомобильными номерами "DPR" и "LPR", встречаются и автомобили с наклейками "дети", отверстиями от пуль и разбитыми стеклами. Тем не менее беженцы, если и принимали участие в ростовской акции, свое присутствие не подчеркивали. Только в Новочеркасске двое мужчин развернули флаг "ДНР".
"Надо их в котлы, в котлы быстрее всех и там мариновать!"
Некоторые ростовчане не смогли встать в строй и приветствовали колонны из-за металлических загородок. В самом строю пели фронтовые песни, периодически скандировали "Россия!" и беседовали на разные темы.
- Надо бы в следующем году в Москву на шествие рвануть… – мечтательно говорит женщина с супругом и ребенком.
- Ага, если будет вообще следующий год, – отвечает ее муж.
- А как, мама, самолеты же не летают? Не летают из-за войны! – подключается маленький мальчик (ростовский аэропорт "Платов" закрыт с утра 24 февраля - прим. ред.)
Суровые мужчины в военной форме обсуждают ситуацию на нынешнем фронте:
- Надо их в котлы, в котлы быстрее всех и там мариновать!
- Да, и не отпускать никого, а то мужики говорят, что их повторно в плен берут, – вторит ему знакомый.
Поток участников акции двигается по Советской улице через Театральную площадь, по которой перед этим прошел военный парад и техника с символом Z. Студенты местных вузов, участвующие в шествии, разворачивают в руках гигантскую георгиевскую ленту, выстроившись живым коридором.
Собравшиеся проходят по главной улице города – Большой Садовой до проспекта Соколова, не доходя до площади, на которой расположено здание правительства области. За сворачиванием баннеров пристально наблюдают сотрудники регионального Центра противодействия экстремизму, по всей видимости, ожидая появления антивоенных плакатов – к протестам призвали некоторые оппозиционные телеграм-каналы.
Но готовых к антивоенным выступлениям нет: вероятно, недавние преследования и задержания не прошли даром. Так, 6 марта в Ростове-на-Дону, в день запланированной антивоенной акции было задержано более 70 человек; защитников к ним не пускали, а еще через неделю у нескольких активистов прошли обыски с изъятием техники.
В начале апреля неизвестные расстреляли предположительно из травматического оружия окна автора антивоенного телеграм-канала. Две участницы антивоенного пикета у городской администрации – мать и дочь – были оштрафованы на 40 тысяч рублей каждая. А 1 мая ростовский суд арестовал на 15 суток пикетчицу из-за плаката "Make love not war".
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