"Люди готовы еще больше поступиться своей приватностью ради призрачных преимуществ безопасности"

Расскажите про ваш мониторинг, посвященный свободе интернета в 2020 году? Если резюмировать, какие результаты в этом году?

Резюмировать можно довольно коротко: практически по всем направлениям у нас рост числа вмешательств в свободу интернета – пожалуй, за исключением блокировок. Стало больше случаев применения насилия в связи с выражением мнения в интернете – практически в два раза. За все время наблюдения это самый большой рост. Довольно много добавила Чечня с инцидентами задержания администраторов телеграм-канала ["Осал нах 95"] и людей, пересылавших фотожабу, в которой Рамзан Кадыров был изображен в образе православного священника. Причем были задержаны не только те, кто рассылал эту картинку, но и те, кто получал. Их задерживали, доставляли в отделы полиции и избивали.

Дамир Гайнутдинов | "Агора"

Много дала Москва – традиционно, в Москве много людей, много журналистов. Хабаровск выбился в лидеры в этом году, потому что там были протесты: на них несколько раз журналистов задерживали, местные блогеры получали угрозы. Выросло число случаев уголовного преследования. Очень большой рост был по отдельным составам кодекса об административных правонарушениях. Например, выстрелили фейки – и уголовные, и административные. Мы отследили 266 административных дел о фейках про коронавирус. Статья попала в КоАП в начале 2019 года и некоторое время ее практически не применяли – а с началом эпидемии как открыли кран.

С блокировками сайтов ситуация не изменилась. Около 270 тысяч ссылок было заблокировано в 2020 году. Роскомнадзор с приходом нового руководства стал более закрытым – перестал публиковать отчеты о деятельности, но есть ощущение, что в области блокировок все по-прежнему.

Примечательно, что в прошлом году Роскомнадзор стал активно давить на глобальные платформы. Он и раньше это делал, но не в таком виде: видимо, пытается теперь примерить на себя роль внешнеполитической силы. Например, представители Роскомнадзора постоянно выступают с заявлениями, что Google или Facebook вмешиваются во внутренние дела России или чего-то не выполняют. И каждую неделю появляются сообщения, что Роскомнадзор требует вернуть [телеведущего Владимира] Соловьева в тренды YouTube или спрашивает, зачем Facebook маркирует аккаунты Russia Today как финансируемого государством СМИ. Это очень показательная история, и она началась, когда Андрея Липова назначили главой Роскомнадзора (Липов руководит Роскомнадзором с 29 марта 2020 года. На эту должность он перешел из Администрации Президента, где в том числе отвечал за проект по созданию "суверенного интернета". В рамках этого проекта, среди прочего, провайдеров обязали установить оборудование, при помощи которого сейчас Роскомнадзор замедляет работу Twitter в России – прим. автора).