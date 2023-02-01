Неформальная экономика, саботаж и кустарное производство: как Россия справляется с экономическими кризисами

Эта серия была задумана в 2021 году: мы планировали опубликовать ее к 30-летию распада СССР – первого в мире самопровозглашенного "рабочего государства". Нападение России на Украину изменило наши планы, и мы сосредоточились на других темах. В том числе – на менее освещаемой, но, возможно, не менее важной проблеме: борьбе за трудовые права в странах, затронутых войной. Мы решили вернуться к задуманной нами серии – хотя бы потому, что разговор о стратегиях выживания в постсоветском мире сегодня стал еще более актуальным.

На протяжении всего 2022 года – по ходу введения санкций и эскалации войны в Украине – российская экономика переживает медленный спад. Несмотря на предположения, сделанные многими экспертами в самом начале войны, ни дефолта, ни сколько-нибудь мощного кризиса в стране не произошло: спад производства и потребления происходит очень постепенно. Тем не менее этот “отрицательный рост” очевиден: по данным Росстата, в III квартале 2022 года снижение российского ВВП составило 4%.

Почему, оказавшись в изоляции, российская экономика даже на спаде остается на удивление стабильной – а граждане не выражают открытого протеста по поводу снижения уровня жизни? В интервью каналу ForbesTalk Наталья Зубаревич – профессор географического факультета МГУ и эксперт по социально-экономическому развитию регионов России – приводит несколько причин. Одна из них заключается в том, что огромная часть населения, которая и раньше сводила концы с концами, продолжает жить стабильно плохо – “не жили богато, нечего и начинать”. Война не изменила в их жизни ничего – обнищание началось задолго до 2022 года. Другая причина, по мнению Зубаревич, связана с беспрецедентной способностью российского бизнеса и финансовых институтов адаптироваться к любым условиям.

“Наша страна прошла через такое количество ударов, что, в общем, опыт уже наработан”, – говорит Зубаревич. Ситуация, которая, возможно, ждет Россию в ближайшем будущем – медленное, но верное технологическое отставание и снижение доходов – потребует от все большего числа людей возврата к практикам выживания, неформальной занятости и кустарного производства, сложившимся еще в 1990-е годы. Мы решили вспомнить о том, как именно мы – и наши родители – выживали после распада СССР.

В нашей новой серии статей об организации рынка труда и экономике России “переходного периода” мы рассказываем о том, как прекаризация труда и занятости сказалась на самых разных слоях российского общества – и чему мы успели научиться за 30 лет.

Мы начинаем эту серию с интервью с Саймоном Кларком – почетным профессором Варвикского университета (Великобритания) и одним из первых исследователей российской экономики постсоветского периода. Кларк рассказывает о влиянии 30 лет реформ на людей рабочего класса после распада Советского Союза. Одно из самых интересных его наблюдений касается неэффективности профсоюзного движения в России: профсоюзы оказались почти полностью поглощены путинским политическим проектом и рассчитывать на них как на политическую силу в России невозможно.

*Пока мы готовили эту публикацию, пришла грустная новость: 27 декабря 2022 года Саймон Кларк ушел из жизни. Ему было 76 лет. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье, близким, коллегам и ученикам.