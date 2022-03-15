Как Украина переживает гуманитарный кризис
Война уносит не только сотни жизней и разрушает города. Она угрожает территориям, до которых боевые действия еще не дошли. Продовольственный кризис, нехватка медикаментов, ограничение розничной торговли и паника населения – не только прямые последствия войны, но и предвестники гуманитарной катастрофы.
Сегодня, когда я пишу эти строки, моя дочь сказала, что не поедет в эвакуацию и останется в городе. На днях ей исполнилось 25 лет. Она училась в Чехии, знает несколько европейских языков, ранее год работала волонтером во Франции. У нас много друзей в Европе, где ее готовы приютить. У нее может быть прекрасное будущее. Но сейчас она вместе со всеми готовится защищать свой родной город – Каменское, рискуя не только будущим, но и своей жизнью.
Именно поэтому мне трудно писать этот текст: долг отца призывает меня защитить ее от ужасов войны. Но журналистский долг, даже в условиях военного положения, которое накладывает на нас определенные ограничения, призывает быть честным и объективным. Этот трудный выбор, разрывающий сердца многих украинцев – наглядная иллюстрация не только военного, но и гуманитарного кризиса, обрушившегося на нашу страну.
Продовольственная паника
Даже вдали от боевых столкновений между российскими оккупантами и украинской армией ощущается холодное и неумолимое давление войны. Не стал исключением и промышленный город Каменское, находящийся практически в центре Украины, рядом с областным центром Днепр. Здесь пока нет бомбежек, и область считается безопасной для гражданского населения, тем не менее ежедневно, несколько раз в день звучит воздушная тревога.
В первые же часы начавшейся войны люди кинулись сметать с полок магазинов продукты питания, опасаясь перебоев с поставками. Практически сразу исчезли свежее мясо, консервы, многие крупы и макаронные изделия. В отчаянии люди старались купить то, что еще осталось.
Это продовольственная паника связана и с тем, что в Украине не менее 60% населения живут в условиях бедности. Пенсии до войны в среднем не превышали 100-150 евро на человека. Весьма низкие зарплаты и у тех, кто работает в бюджетной сфере. У всех этих людей просто не было ресурсов, чтобы сделать сколько-нибудь значительные запасы продовольствия.
Это социальное разделение можно заметить и по полкам магазинов: дефицит продовольствия прежде всего ощущается в магазинах и супермаркетах низкой ценовой категории. Тогда как в супермаркетах, рассчитанных на более состоятельных потребителей, даже в этих условиях можно купить дорогие сорта мяса, колбас, масла, круп и других продуктов питания.
Местные власти всеми силами пытаются успокоить продовольственную панику. Вот уже неделю в разных районах города местная птицефабрика бесплатно раздает суповые наборы из курятины – тушки курицы, с которых уже срезано мясо. За этой гуманитарной помощью выстраиваются огромные очереди. В панике люди сначала брали как можно больше мясных наборов, не задумываясь о том, как эти продукты сохранить, чтобы они не испортились. В итоге, благородная гуманитарная помощь едва сама не создала проблемы для города, в котором сейчас ощущается еще и дефицит медпрепаратов. Власти вынуждены были ограничить объем суповых наборов, отпускаемых в одни руки, чтобы этой помощи хватило всем нуждающимся.
Спустя две недели войны потребительский ажиотаж стал немного стихать. Но угроза дефицита продуктов все еще остается.
"В город стали прибывать беженцы с восточных регионов Украины, их количество растет. Люди приезжают без вещей и каких-либо продуктов, мы пытаемся их обеспечить всем необходимым. Но это также сказывается и на имеющихся у города ресурсах", – говорит Марина Гурская, директор департамента по гуманитарным вопросам Каменского городского совета.
По ее словам, ажиотаж на продукты возникает и из-за непривычно пустых полок в магазинах. "Люди, когда видят, что что-то заканчивается – пытаются тут же скупить остатки, – поясняет она. – Супермаркеты просто не успевают наполнять полки продуктами, которые сейчас есть в наличии. К тому же, крупная продуктовая сеть АТБ, которая работала в самом низком ценовом сегменте, сейчас переориентировала часть поставок для нужд обороны".
Голодных в городе нет, заверила Гурская, но есть необходимость в детских товарах и крупах.
Дефицит доступных лекарств и инсулина
Гуманитарный кризис в полной мере коснулся и медицинской сферы. Накануне вторжения России, в Украине бушевала эпидемия коронавируса. Что происходит сейчас с эпидемией – неизвестно, так как данные об этом просто перестали публиковаться. Хотя медики подтверждают, что в больницы до сих пор поступают тяжелые больные.
Все остальные, кто оказался болен ковидом или другими простудными заболеваниями в легкой или средней форме тяжести, вынуждены самостоятельно искать дефицитные медикаменты.
В первые же дни войны из аптек исчезли не только перевязочные и кровоостанавливающие препараты, но и многие антибиотики, противопростудные препараты, болеутоляющие. Что-то люди выкупили в панике, что-то ушло на формирование резервов в больницах на случай осады города. Также в лекарствах нуждается армия и территориальная оборона.
Власти вынуждены прибегать к радикальным мерам, требуя от владельцев аптек достать необходимые препараты со складов. Но проблема в том, что в таком городе, как Каменское, до войны не было необходимости держать большие запасы медикаментов. Теперь же из-за боевых действий нарушена вся логистика доставки лекарств. Эту проблемы власти и владельцы аптек решают с большим трудом, выстраивая новые цепочки поставок.
Особенно трудно больным, которые нуждаются в инсулине. Для многих это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Однако достать препарат крайне тяжело даже по рецептам. Только на десятый день войны появилась информация о возможных поставках инсулина по всей аптечной сети Украины. А там, куда невозможны обычные поставки, инсулин и другие препараты пытаются передать через волонтеров или военных. Но из-за ожесточенных боевых действий такая помощь не всегда доходит до адресатов.
"Сейчас ситуация и ассортимент в аптеках немного улучшилась, но есть дефицит других препаратов, например, связанных с регулированием гормонов щитовидной железы, – рассказывает Наталья Ктитарева, секретарь горсовета Каменского, курирующая сферу здравоохранения в городе. – Главная проблема в том, что мы выросли в условиях мира, и просто не представляем, какие запасы перевязочных материалов, кровоостанавливающих препаратов понадобятся, если начнутся боевые действия. Мы видим, что в других городах очень много раненых, в том числе среди гражданского населения. Но имеющихся запасов может не хватить, если масштабы обстрелов, разрушений и ранений окажутся катастрофическими".
По ее словам, нагрузка в здравоохранении возникает и из-за наплыва беженцев. Многие из них сильно простужены, так как вынуждены были прятаться в холодных подвалах. Сейчас этим людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В целом Ктитарева оценивает ситуацию в городе с медикаментами и медобслуживанием как "нормальную – в условиях военного времени в сравнении с городами, подвергшимися обстрелам и бомбардировкам".
Экономический кризис
Проблемы обеспечения людей продуктами и лекарствами усугубляются начавшимся ростом цен. Официальный курс гривны был зафиксирован еще в первый день войны, но купить валюту по этому курсу невозможно – только продать. В то же время на черном рынке курс доллара подскочил практически до 40-44 гривен, а евро достиг 50 гривен. Это почти в два раза выше, чем до начала войны.
Рост курса валют привел к резкому росту цен в магазинах и аптеках, в том числе и в Каменском. Это еще больше подстегивает панические настроения населения. Но если цены на продукты властям удается сдерживать за счет того, что многие продукты производятся в Украине, то с лекарствами ситуация сложнее. Многие из них импортируются из других стран, а потому медикаменты подорожали на оптовых рынках, где их закупают аптеки. В итоге они вынуждены продавать лекарства по новым, более высоким ценам.
На одном из совещаний в первые дни войны, Александр Чернышов, первый заместитель городского головы Каменского, в отчаянии просили владельцев аптек максимально снизить торговую наценку, чтобы замедлить рост цен. Власти пригрозили, что если аптеки не возобновят стабильную работу, то в дело вмешается военная администрация. Можно сказать, что фактически это была угроза конфискации медикаментов для военных нужд. Пока к этим крайним мерам властям прибегать не пришлось, и аптеки постепенно начинают наполняться дефицитными препаратами.
Также закрываются и магазины, торговавшие бытовой техникой, одеждой и другими товарами, которые, в основном, импортируются. Ведь теперь непонятно, по каким ценам их продавать и не вызовет ли резкое увеличение розничных цен давление на бизнес со стороны властей.
Кроме того, владельцы розничного бизнеса опасаются уничтожения имущества во время обстрелов или мародерства, которое может начаться в случае оккупации города. Примеры подобного уже происходят в регионах, подвергшихся агрессии российской армии.
Чтобы спасти хоть что-то, крупные торговые сети бытовой техники и стройматериалов, вроде "Эпицентра", устраивают распродажу имеющихся складских запасов. Но в будущем, после окончания войны, это может грозить дефицитом еще и в этом сегменте товаров.
Удар по наиболее бедным
Гуманитарный кризис, который мы наблюдаем, еще раз обострил вопрос: насколько рыночная экономика защищает наиболее бедных, особенно во время подобных конфликтов, которые охватывают не отдельные регионы, а всю страну.
Внедрявшаяся в последние годы модель социальной помощи предполагала предоставление различного рода денежных субсидий и доплат наиболее нуждающимся через государственные институты, вроде Пенсионного фонда или министерства социальной политики. Но в условиях молниеносного роста цен и дефицита товаров оказалось, что эта модель не может работать эффективно. Бедные просто не могут купить достаточно продуктов или лекарств, чтобы обезопасить себя в нынешней ситуации.
Попытка на государственном уровне ограничить розничные цены на социальные товары в условиях рыночной экономики привела не только к их дефициту, но и к закрытию многих магазинов. Их работа в этих условиях оказалась просто нерентабельной.
Очевидно, что Европе и мировому сообществу уже сейчас стоит задуматься об оказании гуманитарной помощи Украине, в том числе и с учетом бедственного положения наиболее бедного населения. Если посевная кампания в Украине сорвется из-за боевых действий, то последствия нельзя будет исправить достаточно быстро. Больше всего от продовольственного кризиса может пострадать беднейшее население украинских городов, у которых нет собственных земельных участков, чтобы вырастить для себя хоть что-то.
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