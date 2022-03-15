Как Украина переживает гуманитарный кризис

Сегодня, когда я пишу эти строки, моя дочь сказала, что не поедет в эвакуацию и останется в городе. На днях ей исполнилось 25 лет. Она училась в Чехии, знает несколько европейских языков, ранее год работала волонтером во Франции. У нас много друзей в Европе, где ее готовы приютить. У нее может быть прекрасное будущее. Но сейчас она вместе со всеми готовится защищать свой родной город – Каменское, рискуя не только будущим, но и своей жизнью.

Именно поэтому мне трудно писать этот текст: долг отца призывает меня защитить ее от ужасов войны. Но журналистский долг, даже в условиях военного положения, которое накладывает на нас определенные ограничения, призывает быть честным и объективным. Этот трудный выбор, разрывающий сердца многих украинцев – наглядная иллюстрация не только военного, но и гуманитарного кризиса, обрушившегося на нашу страну.

Продовольственная паника

Даже вдали от боевых столкновений между российскими оккупантами и украинской армией ощущается холодное и неумолимое давление войны. Не стал исключением и промышленный город Каменское, находящийся практически в центре Украины, рядом с областным центром Днепр. Здесь пока нет бомбежек, и область считается безопасной для гражданского населения, тем не менее ежедневно, несколько раз в день звучит воздушная тревога.

В первые же часы начавшейся войны люди кинулись сметать с полок магазинов продукты питания, опасаясь перебоев с поставками. Практически сразу исчезли свежее мясо, консервы, многие крупы и макаронные изделия. В отчаянии люди старались купить то, что еще осталось.

Это продовольственная паника связана и с тем, что в Украине не менее 60% населения живут в условиях бедности. Пенсии до войны в среднем не превышали 100-150 евро на человека. Весьма низкие зарплаты и у тех, кто работает в бюджетной сфере. У всех этих людей просто не было ресурсов, чтобы сделать сколько-нибудь значительные запасы продовольствия.

Это социальное разделение можно заметить и по полкам магазинов: дефицит продовольствия прежде всего ощущается в магазинах и супермаркетах низкой ценовой категории. Тогда как в супермаркетах, рассчитанных на более состоятельных потребителей, даже в этих условиях можно купить дорогие сорта мяса, колбас, масла, круп и других продуктов питания.

Местные власти всеми силами пытаются успокоить продовольственную панику. Вот уже неделю в разных районах города местная птицефабрика бесплатно раздает суповые наборы из курятины – тушки курицы, с которых уже срезано мясо. За этой гуманитарной помощью выстраиваются огромные очереди. В панике люди сначала брали как можно больше мясных наборов, не задумываясь о том, как эти продукты сохранить, чтобы они не испортились. В итоге, благородная гуманитарная помощь едва сама не создала проблемы для города, в котором сейчас ощущается еще и дефицит медпрепаратов. Власти вынуждены были ограничить объем суповых наборов, отпускаемых в одни руки, чтобы этой помощи хватило всем нуждающимся.