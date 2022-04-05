"Нечем кормить семью": Как война в Украине отразилась на трудовых мигрантах в России
Денежные переводы трудовых мигрантов на протяжении многих лет служили для Кыргызстана спасением от тотального погружения в крайнюю нищету. Однако из-за падения рубля и введения западных санкций, последовавших с момента российского вторжения в Украину, судьба кыргызстанцев в России оказалась под угрозой. Пока правительство Кыргызстана решает, "угождать" российским властям или нет, десяткам тысяч граждан страны попросту не на что жить. oDR рассказывает, как экономическая изоляция России сказалась на трудовых мигрантах.
Рабочий день Данияра начинается в 5 утра. Каждый день он развозит свежий хлеб по супермаркетам Москвы. Вставать до восхода солнца и идти на работу приходится даже в выходные и праздничные дни.
"В 4 подъем. В 5 я уже на складе. У нас есть определенный маршрут, мы следуем по нему и раскидываем товар по торговым точкам до 12 часов дня. После полудня товар не принимают, если не успел – можешь забирать его домой", – рассказывает он.
Данияр уехал из Кыргызстана в октябре 2021 года. На родине у него остались жена и дети. Переезд в Россию на заработки был для него наилучшим способом заработать достойные деньги и обеспечить семье относительно безбедную жизнь.
Всего в России на миграционном учете состоит более 1 миллиона кыргызстанцев, большая часть из них – в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.
По мере того, как с началом войны экономика России начала приближаться к дефолту, люди начали терять работу, а зарплата – обесцениваться.
"Расходы сейчас очень выросли, но о повышении зарплат даже и речи нет. Пытаясь поднять этот вопрос, в ответ мы лишь слышим: "Если вас что-то не устраивает, отработайте последние две недели и вы свободны". И это независимо от того, трудоустроен человек официально или нет", – говорит Данияр.
Кыргызстан – одна из самых зависимых от денежных переводов стран в мире. В 2021 году мигранты перевели в страну $2,76 миллиарда, что составляет более четверти ВВП республики.
Теперь же прогнозы неутешительные. По данным Всемирного банка одним из последствий войны в Украине может стать сокращение денежных переводов в постсоветские страны. Больше всего пострадает именно Кыргызстан – стране, вероятно, грозит падение переводов денежных средств на 33 процента, тогда как еще в 2021 эксперты предсказывали рост более чем на 3 процента.
"Настолько тяжело еще не было никогда".
Между тем, практически все виды товаров подорожали и в самом Кыргызстане. Причина – в резком взлете курса доллара: в первый же день вторжения России в Украину, он вырос на 10 сомов – с 85 до 95. К тому же многие товары приходят в республику либо из России, либо транзитом через нее – а там цены аналогичным образом подскочили в несколько раз.
"В месяц я зарабатываю около 150-160 тысяч рублей. Из них больше всего уходит на оплату жилья, питание и бензин. В итоге остается около 70 тысяч. В Кыргызстан отправляю 50-60 тысяч. Но из-за невыгодного курса валют и комиссии банка, моя семья получает сумму на 30 процентов меньше, чем раньше. Настолько тяжело еще не было никогда", – признается Данияр.
Цены на жилье в Москве, несмотря на непростое положение дел, пока остаются прежними. Сам Данияр снимает двухкомнатную квартиру с тремя другими кыргызстанцами.
Однако чаще всего мигранты вынуждены жить в "спартанских условиях", арендуя койко-место – отдельный спальный уголок в общей комнате, стоимость которого составляет порядка 6 тысяч рублей в месяц. В среднем в одной квартире живут до 10 человек; иногда семейные пары вынуждены делить комнату с холостяками.
В основном мигранты трудятся там, где не хотят работать местные жители – это сфера строительства, сервисы доставки, службы такси, сельское хозяйство, сфера обслуживания.
"Закрылось много общепитов. Там работало много ребят из Средней Азии: кто-то на доставке, кто-то кассиром, кто-то на кухне. Люди начали уезжать, так как оставаться невыгодно из-за курса. Но даже учитывая нынешние тяжелые условия, я понимаю, что такие деньги просто невозможно заработать обычному гражданину в Кыргызстане. Да, это тяжело морально, когда ты месяцами не видишь родных. Но пока мы с другом решили до лета поработать здесь, потом съездить на родину, а дальше уже будем решать, возвращаться в Россию или нет. Все зависит от обстановки", – говорит Данияр.
"Денег хватает только на еду"
Среди тех, кто потерял работу оказался и Нурлан (имя изменено). В Москве он трудился и на фабрике, и на стройке, и в парикмахерских. В последнее время Нурлан работал курьером – доставлял еду из сетей быстрого питания, принадлежавших иностранным компаниям. После их закрытия он попал под сокращение.
"Поскольку я со своими родителями живу в Москве, нынешняя ситуация коснулась и нас. Сначала брат потерял работу. Пытался найти другую, но так и не cмог никуда устроиться. От безысходности отправили его в Кыргызстан. Потом и я в одночасье остался без заработка. Если так и будет продолжаться, то через месяц куплю билет и уеду на родину", – говорит он.
По словам Нурлана, из-за повышения цен на большинство товаров, его семье приходится экономить – денег хватает только на продукты питания и другие предметы первой необходимости.
"Безработица растет во всех секторах. Работодатели теперь все чаще требуют российское гражданство. А что делать тем, у кого есть ипотека или кредит? Мы ведь приехали сюда, чтобы заработать хоть на что-то", – сетует Нурлан.
Еще один кыргызстанец – Анвар – приехал в Москву в 2010 году. Сейчас он работает грузчиком на рынке. До вторжения России в Украину ему удавалось ежемесячно отправлять своим родственникам около 70 тысяч рублей.
Переводить деньги на родину с недавних пор стало проблематично. Больше трети средств поступало в Кыргызстан через платежную систему Western Union, но на фоне войны в Украине она остановила работу в России. Отправить деньги на родину все еще можно через такие системы, как "Юнистрим", "Золотая Корона" и "Contact".
"Есть проблема с переводом денег. Раньше я отправлял деньги в долларах, но сейчас, если переводить с рублей, получаются копейки. Это не вариант. Вот и ждем, когда курс опустится. Я уже месяц ничего не отправлял семье. Говорю им, что нужно потерпеть", – рассказывает он.
В большинстве своем трудовые мигранты – единственные кормильцы своих родственников на родине. Одни содержат своих детей и престарелых родителей, другие едут на заработки, чтобы накопить на лечение близкому человеку, а третьим нужно погасить кредит. Теперь же мигрантам сложно прокормить самих себя.
"Те, у кого есть постоянная работа, еще как-то выживают. У кого есть проблемы с финансами, уже начали уезжать. Кто-то ждет апреля – вдруг все-таки станет лучше. Конечно, есть люди, которые получают меньше 50 тысяч в месяц. А им еще нужно платить за квартиру, покупать продукты, документы делать. Чем за такие деньги работать, лучше поехать к семье, на родину", – считает Анвар.
Есть и другие проблемы
В конце февраля число потенциальных трудовых мигрантов значительно снизилось, однако продлилось это недолго, говорит Айымжан Иманалиева, специалист проекта "Содействие защищенности прав мигрантов". Сотрудники проекта работают непосредственно с самими мигрантами, предоставляя им информацию об их правах и обязанностях и оказывая им бесплатную юридическую помощь.
"После начала войны, неделю была тишина. Люди были в замешательстве: они не знали, ехать им в Россию или нет. Сейчас же я начала замечать, что 80 процентов людей все-таки уезжают, в то время как остальная часть еще колеблется. В основном, едут те, кто плохо разбирается в ситуации. Отсутствие денег и безработица вынуждает их расставаться с родными даже в такое непростое время", – говорит она.
Однако не все представляют, с какими сложностями им придется столкнуться. Многие выбирают более "легкий" путь – находиться вне официальных трудовых отношений, и в результате сталкиваются с многочисленными нарушениями своих прав со стороны работодателей.
"Я уже месяц ничего не отправлял семье. Говорю им, что нужно потерпеть".
"Положение мигрантов начало ухудшаться еще с начала пандемии. Проводятся жесткие рейды, у людей начали чаще проверять документы. Кроме того, мигранты должны иметь первичную регистрацию по месту проживания. В большинстве случаев собственники жилья не соглашаются ставить иностранного гражданина на миграционный учет. Это мешает мигрантам легализовать свое нахождение в России, что является большим препятствием для тех, кто хочет трудоустроиться официально. – отмечает Айымжан Иманалиева. – Вместе с тем, работодатели все реже отдают предпочтение людям без российского паспорта. Фактически отсутствуют условия и для оказания семьям мигрантам бесплатной медицинской помощи. За все им нужно платить самим. И это только верхушка айсберга".
"Здесь работы нет"
Если раньше санкции в отношении России были направлены на правящую или военную элиту, то теперь от них страдают рядовые граждане. И первыми под удар попали именно трудовые мигранты. Сценарий массового возвращения людей в родные страны, считавшийся когда-то невозможным, – теперь абсолютно реалистичен, считает доктор наук и исследователь в сфере антропологии Аксана Исмаилбекова.
"Если это произойдет (люди начнут возвращаться в свои страны – прим. ред.), то правительствам центральноазиатских стран придется столкнуться с высоким уровнем безработицы среди молодежи, а также с бедностью и с нестабильной ситуацией. Если Кыргызстан продолжит поддерживать Россию, западные санкции, скорее всего, распространятся и на саму республику. – отмечает она. – Вопрос в том, насколько президент Жапаров рискнет делать это открыто. Вероятность того, что он присоединится к вводу войск, невелика. Сейчас важно сосредоточиться на диверсификации экономических связей за пределами России, и даже стоит рассмотреть возможность выхода из ОДКБ и ЕАЭС".
Возвращение мигрантов – это лишь вопрос времени. Еще не все ощутили на себе тяготы "новой реальности". По словам Исмаилбековой, людям экономически выгоднее вернуться на родину, чем оставаться в России.
"Чтобы удержать людей в России, бизнесмены всеми силами пытаются заполнить пустующую экономическую нишу, оставшуюся от международных компаний. Некоторые утверждают, что можно было бы больше сосредоточиться на внутренней торговле Кыргызстана, особенно, на производстве одежды для России. Другие предлагают импортировать фрукты и овощи. Третьи – выступают за систему экономической целостности Центральной Азии", – говорит Исмаилбекова.
Впрочем, правительство Кыргызстана уже открыто заявляет о том, что страна не в силах создать миллион дополнительных рабочих мест. По словам Министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, Министерство иностранных дел ведет работу с Южной Кореей и Турцией по упрощению миграционного режима, чтобы кыргызстанцы могли уехать на заработки в эти страны.
"Если мигранты начнут массово приезжать, то всех мы не сможем обеспечить работой", – заявил он на заседании кыргызского парламента.
oDR обратился за комментарием в Министерство иностранных дел Кыргызстана. На момент публикации этого материала ответ не был получен.
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