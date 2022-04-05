"Нечем кормить семью": Как война в Украине отразилась на трудовых мигрантах в России

Рабочий день Данияра начинается в 5 утра. Каждый день он развозит свежий хлеб по супермаркетам Москвы. Вставать до восхода солнца и идти на работу приходится даже в выходные и праздничные дни.

"В 4 подъем. В 5 я уже на складе. У нас есть определенный маршрут, мы следуем по нему и раскидываем товар по торговым точкам до 12 часов дня. После полудня товар не принимают, если не успел – можешь забирать его домой", – рассказывает он.

Данияр уехал из Кыргызстана в октябре 2021 года. На родине у него остались жена и дети. Переезд в Россию на заработки был для него наилучшим способом заработать достойные деньги и обеспечить семье относительно безбедную жизнь.

Всего в России на миграционном учете состоит более 1 миллиона кыргызстанцев, большая часть из них – в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

По мере того, как с началом войны экономика России начала приближаться к дефолту, люди начали терять работу, а зарплата – обесцениваться.

"Расходы сейчас очень выросли, но о повышении зарплат даже и речи нет. Пытаясь поднять этот вопрос, в ответ мы лишь слышим: "Если вас что-то не устраивает, отработайте последние две недели и вы свободны". И это независимо от того, трудоустроен человек официально или нет", – говорит Данияр.

Кыргызстан – одна из самых зависимых от денежных переводов стран в мире. В 2021 году мигранты перевели в страну $2,76 миллиарда, что составляет более четверти ВВП республики.

Теперь же прогнозы неутешительные. По данным Всемирного банка одним из последствий войны в Украине может стать сокращение денежных переводов в постсоветские страны. Больше всего пострадает именно Кыргызстан – стране, вероятно, грозит падение переводов денежных средств на 33 процента, тогда как еще в 2021 эксперты предсказывали рост более чем на 3 процента.