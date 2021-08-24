Михаил Лобанов: "Нужны разговоры и переговоры"

Спустя 30 лет после крушения Советского Союза российское общество только начинает избавляться от аллергии на любую левую риторику и политику. Выросло поколение, для которых социализм ассоциируется скорее с левыми партиями Европы и движениями новых левых в Америке, чем с ГУЛАГом и Иосифом Сталиным. Появляются и политики, которые пытаются ответить на этот запрос. Например, 37-летний преподаватель МГУ Михаил Лобанов, идущий на выборы в Госдуму по одномандатному московскому избирательному округу Раменки от КПРФ.

Ветеран профсоюзного и городского активизма, Лобанов ведет на западе и юго-западе Москвы кампанию с фандрайзингом, обходом дворов и прямым общением с избирателями, кубами, листовками и активной волонтерской командой. Его главный соперник в округе – единоросс Евгений Попов, ведущий одиозного политического ток-шоу "60 минут" и фигурант расследования Фонда борьбы с коррупцией об элитной недвижимости.

Ему молодой математик Лобанов противопоставляет левую повестку – увеличение МРОТ, прогрессивную шкалу налогообложения, снижение пенсионного возраста – и фокусирование на городских проблемах и самоорганизации жителей округа, города и страны. В случае победы на выборах он обещает пустить свой депутатский ресурс на поддержку локальных активистских сообществ и профсоюзов. oDR поговорил с Лобановым о том, почему он выбрал КПРФ и как намерен бороться с неравенством.

Вы строите свою кампанию вокруг решения локальных проблем и низовой самоорганизации, противопоставляя это вечным идеологическим спорам о судьбах России. Вы писали, что "кому-то" выгодно вас сбить с вашей повестки в сторону второго. Как это происходило?

Мы (так Михаил сейчас и далее обозначает свой штаб, – прим. авт.) пытаемся уйти от споров вокруг идеологических штампов, от споров о том, "кто главный коммунист (оппозиционер, либерал) в округе", в которые власть неизбежно хочет все погрузить.

Как это происходит? У людей, которые эти выборы организуют – Администрация президента или кто бы ни было еще – существует целый пул санкционированных политических проектов, способных выдвигать кандидатов на различные выборы. Эти кандидаты могут быть неплохими людьми – например, где-то предлагают пойти на выборы в Думу местным мундепам, как Михаилу Меньшикову и Владиславе Горшковой – выдвиженцам от Партии роста и от "Зеленой альтернативы". У них какие-то свои цели, которые я не могу осуждать – повысить личную узнаваемость, цитируемость, и так далее. Но добавляя большое число таких кандидатов, власти пытаются растащить голоса за счет большого списка и столкнуть людей схожих взглядов в идеологические разборки между собой. Чтобы кандидат от "Коммунистов России" нападал на кандидата от КПРФ, кандидат КПРФ отвечал бы, и они бы спорили, кто из них левее.

Но на место "Единой России" должен будет пройти кто-то еще. На встречах с избирателями вы говорите: либо Попов, либо я. Но в этом же округе есть, например, и кандидат от "Яблока" Кирилл Гончаров. Как у вас с ним строятся отношения и взаимодействие?

Мы пересекались раза три, что-то кратко обсуждали. Жаль, что он принял решение пойти по этому округу. До этого он трижды избирался в другом месте, в его родном Нагатино, тратил там на кампании немалые деньги. Он трижды проиграл там, трижды занял второе место, поэтому решил сменить округ. Но он знал, что конкретно в этом [Раменки] округе будет сильный местный оппозиционный кандидат – единственный из всех кандидатов от КПРФ, успешно собирающий на свою кампанию деньги краудфандингом. Наверное, если бы Николая Бондаренко (молодого коммуниста из Саратова, блогера-миллионника, - прим. авт.) пустили на выборы, то он мог бы собрать себе на кампанию денег простым призывом. Но в Москве никто так не делает!

Кирилл знал, что здесь выдвигаюсь я, что обо мне положительно отзываются люди с разными взглядами, из разных сфер, с кем я пересекался в силу своей общественной деятельности – профсоюзники, правозащитники, люди из академической среды, протестные активисты. Я довольно давно включен в общемосковское протестное движение. Я делал научно-образовательную колонну на "Марше миллионов" 6 мая 2012 года, мы вносили в повестку марша требования об увеличении финансирования образования и науки, в целом какую-то социальную составляющую. А с другой стороны есть Кирилл – человек, который вообще не из этого округа, но у которого тоже значимый ресурс. Получается, что размывание протестных голосов вполне возможно.

Такая конкуренция – это хорошо или плохо?

Это не хорошо, это некая данность. Мы со своей стороны никак не могли этому противостоять. У нас не было выбора, в каком округе идти. У Гончарова есть некоторое влияние на [Григория] Явлинского, он мог выбрать любой округ в Москве за какими-то единичными исключениями. Например, где нет сильного кандидата от КПРФ. Но зная все это, он захотел идти именно в этот округ. Почему – большой вопрос. Принципиальный вопрос – кого поддержит в этой ситуации "Умное голосование".

А не вы кандидат "Умного голосования"?

"Умное голосование" заявляет о своих кандидатах за несколько дней до голосования, чтобы минимизировать риски снятия. Это старая стратегия, так же было и в 2019 году. Если "Умное голосование" будет поддерживать кого-то заранее, этого кандидата власти просто снимут.

Ну "Яблоко" вряд ли попадет в "Умное голосование"…

В моей ситуации рассуждать об этих шансах не совсем правильно. Мы прилагаем все усилия, чтобы охватить как можно больше избирателей в нашем округе. Показываем, что есть я как кандидат, что я из сферы образования, что я и наша команда 10 лет занимается реальными проблемами и умеет вести общественные кампании. Что у нас есть общая позиция – "Будущее для всех, а не для избранных" – мы взяли это нашим лозунгом. Что мы идем не от разборок по поводу идеологических программ и платформ. Что мы выступаем против вопиющего экономического неравенства, по которому Россия, к сожалению, забежала далеко вперед многих стран.

У нас отсутствуют какие-то инструменты сдерживания этого неравенства, такие как, например, прогрессивное налогообложение, – власти не хотят его вводить. Власти не хотят бороться с офшорами и уходом от налогов. У нас какой-то телеведущий может получать в 50 раз больше, чем учитель (имеется в виду, вероятно, основной соперник Лобанова Евгений Попов, обладающий элитной недвижимостью на десятки миллионов рублей, – прим. авт.). Что мы выступаем и против политического неравенства, когда большая часть людей не может ни на что повлиять даже на уровне двора и подъезда, что уж говорить о всей стране. Все люди должны иметь право нормально жить и право на нормальную, интересную работу, качественное образование, медицину и возможность участвовать в политике.