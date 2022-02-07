"Преимущество журналистики – в том, что она может быть полезна"

После революции 2014 года в Украине появилось сразу несколько новых независимых медиа. Первым – и на некоторое время главным – стал интернет-канал "Громадское телевидение", созданный в ноябре 2013 года командой опытных тележурналистов по модели низового общественного вещателя. Запустившись во время протестов на Майдане, "Громадское" быстро набрало популярность благодаря многочасовым прямым включениям из гущи событий.

После революции начался длинный и во многом болезненный процесс превращения YouTube-канала в полноценную мультимедиа-редакцию с командой в 150 сотрудников и годовым бюджетом в два млн евро.

"Громадское" стало первым за почти два десятилетия медиа такого масштаба в Украине, финансируемым иностранными грантами – до этого большая часть такого финансирования шла на развитие отдельных проектов и программы повышения квалификации журналистов. Несколько соучредителей "Громадского" сыграли ключевую роль в создании Национальной общественной телерадиокомпании Украины на основе системы гостелерадиовещания. За более чем восемь лет своего существования "Громадское" стало карьерным трамплином для нового поколения молодых журналистов, многие из которых продолжили работать в независимых СМИ, возникших благодаря притоку западных грантов в Украину после начала войны на Донбассе.

О непростом опыте создания и управления большим медиа, профессионализме и свободе слова в военное время oDR пообщался с Натальей Гуменюк – украинской журналисткой-международницей, соучредительницей и руководительницей "Громадского" в 2015-2019 гг. В 2019 году Наталья году создала "Лабораторию журналистики общественного интереса" — организацию, объединяющую мультимедийный продакшн с социальными исследованиями. Наталья — также авторка книг: "Майдан Тахрир. В поисках утраченной революции"и "Потерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма".

Ты начала свою карьеру в частных коммерческих СМИ в начале 2000-х как журналистка-международница. Это специфическая отрасль, в которой украинским медиа часто не хватает ресурсов и подготовки. Чем тебя привлекла международная журналистика и как она сформировала твой репортерский опыт, в частности, с украинскими темами?

Я начинала работать еще в студенчестве. Мечта о том, чтобы работать с чужими конфликтами, журналистикой войны, международными историями у меня появилась на втором курсе. Но в начале 2000-х с этими темами работало только телевидение. Денег у прессы на это не было, а телеканалов, по сравнению с сегодняшним днем, было мало — соответственно, и потенциальных рабочих мест тоже. После работы на "Новом канале" и обучения на магистерской программе по международной журналистике в Швеции я работала на канале "К1", а с 2007 по 2010 возглавляла международный отдел телеканала "Интер".

Я в полной мере использовала свободу слова после "Оранжевой революции". Мне повезло, что со многими людьми, с которыми я дружила и с которыми мы создавали "Громадское", мы пришли в профессию вскоре после "Оранжевой революции". Тогда все было относительно нормально: да, была джинса (скрытая реклама или антиреклама под видом новостного авторского материала – прим. ред.), хотя это не относилось к нашей работе, но не было цензуры. Это окно свободы начало закрываться ближе к 2009-2010 годам. За это время я побывала в сорока странах: ездила в Косово, на выборы в Иран и Соединенные Штаты, на Ближний Восток. После увольнения из "Интера" я немного растерялась, потому что продолжать делать то, что я действительно хотела, было негде: такого международного отдела с сетью иностранных бюро, как у "Интера", не было ни у кого. Было досадно, потому что я не чувствовала, что существующим украинским медиа моя профессия была нужна.

В 2012 году я решила снова поехать на выборы в США. Главный редактор одного большого украинского канала, который хорошо меня знал, сказал: "Наталка, нам, украинцам, безразлично, кто президент Америки". В штабе Барака Обамы в Чикаго я была единственной украинской журналисткой. "Пятый канал" меня не включил, потому что было слишком поздно, и включение отменили. Я просто бесплатно писала блог для "Украинской правды". Более того, когда я писала эти блоги или статьи для еженедельника "Тиждень", это работало так: я пишу интервью с Дэвидом Кремером (президентом международной правозащитной организации "Freedom House" – прим. ред.) или другим критиком Виктора Януковича, и это позволяет мне делать репортажи о выборах из Огайо. То есть и им не очень нужны были репортажи с американской глубинки, тогда как доступ к западному эксперту и критику правительства Януковича в действительно непростые времена — а это был 2012 год — это работало.