Независимость Украины: 30 лет в погоне за мечтой

В этом году в Украине будут с помпой отмечать 30-летие независимости. В правительстве уже готовят пышные празднования с парадом на главной площади страны. На телеканалах который месяц транслируют откровенно пропагандистские ролики, и, судя по традиции, к юбилейной дате таких роликов станет еще больше.

Однако реальная ситуация с оценкой и отношением к обретению независимости Украины не столь однозначная, как это может показаться со стороны. Если в далеком декабре 1991 года за независимость страны проголосовало 90% ее граждан, то в декабре 2020 года такой выбор готовы были поддержать лишь 68% граждан. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова и КМИС.

Эксперты Центра Разумкова установили связь в уровне поддержки независимости Украины: чем хуже была экономическая ситуация в стране, тем меньше было сторонников независимости. Самая низкая поддержка независимости по этим же данным фиксировалась в 2003 году, накануне Оранжевой революции – тогда за независимость готовы были проголосовать лишь 46,5% опрошенных – менее половины граждан.

"Стоит напомнить, что в агитации за независимость накануне референдума 1991 года важную роль играли именно рациональные аргументы. Лейтмотивом агитационных материалов был тезис, что Украина производит намного больше, чем потребляет, и для достижения европейского уровня жизни ей достаточно освободиться из сетей СССР", – указывает в своем отчете Центр Разумкова.

Вот одна из подобных листовок, которые в 1991 году распространялись в Украине. Если сравнить статистику из листовки с сегодняшними данными, то окажется, что производство угля и сахара снизилось в пять раз, стали и молока вдвое, чуть меньше упало производство железной руды и мяса.

За падением этих производственных показателей стоит жестокая арифметика сотен и тысяч закрытых шахт и заводов, навсегда утраченных крупных фермерских хозяйств, миллионы потерянных рабочих мест. Вместо ожидаемого процветания, Украина раз за разом переживает экономические кризисы и социальные потрясения. Они настолько сильны, что страна буквально не успевает из них выбраться, всякий раз лишь приспосабливаясь к изменившимся условиям.

Распад СССР и последовавший за этим разрыв всех производственных связей привел к совсем другим результатам, чем обещали украинцам.

По самым последним данным Государственного управления статистики ("Укрстат"), 67% украинцев считают себя бедными, и только один процент относит к среднему классу. Еще треть украинцев не считают себя бедными, но и до среднего класса в их представлениях не дотягивают.

И все это после 30 лет самых либеральных рыночных реформ, самого безжалостного сокращения значимых социальных гарантий вроде бесплатной медицины или образования, которые таковыми являются только на бумаге. Все эти годы власти говорили лишь о радикальных реформах ради "среднего класса", к которому себя относит ничтожное меньшинство украинцев.

У такой политики не могло не быть негативных последствий. Как считают в том же Центре Разумкова, "мобилизация разочарованных "плодами независимости" жителей Юга и Востока была частью российского сценария "русской весны" 2014 года". И эта региональная специфика отношения к независимости все еще сохраняется.

Но вместо того, чтобы начать реформы в интересах бедного большинства, из уст политиков и чиновников часто можно услышать оскорбительные ярлыки в адрес недовольных реформами или ностальгирующих по лучшим условиям жизни. Их называют "биомассой", "нищебродами", неспособными построить "даже собачью будку", либо "совками", ностальгирующими по СССР.

Этих людей стараются лишить политического голоса, запрещая или деморализуя левые политические партии вроде коммунистов или социалистов. Законы о декоммунизации, ограничения в использования русского языка и внесудебные запреты оппозиционных СМИ, обвиняемых в пророссийской политике, только подливают масла в огонь недовольных.

Не лучше ситуация и с профсоюзами, которые также подвергаются нападкам и попыткам отнять у них имущество, доставшееся со времен распада СССР. Профсоюзное движение расколото, дезорганизовано и уже давно неспособно вывести миллионы своих членов на сколько-нибудь значимые акции протеста. Даже тогда, когда правительство пытается лишить профсоюзы последнего влияния. Даже тогда, когда в недрах правительства разрабатывается новое законодательство о труде, нивелирующее остатки социальных гарантий предыдущей эпохи.

В итоге недовольство самой бедной, но самой большой части граждан страны выливается в стихийные акции протеста, как это было весной нынешнего года во время "тарифных бунтов". Но такие протесты, не подкрепленные политическими требованиями, легко сводятся властями к нулю. Для этого достаточно на время отступить от декларируемых рыночных принципов, например, продлив государственное регулирования тарифов на электроэнергию или отопление.