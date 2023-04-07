"За нами следят": россияне и активизм в Кыргызстане

Юлия и Илья были очарованы страной и хотели продолжать заниматься активизмом. Они давно мечтали о собственном пространстве, где можно было бы жить и проводить мероприятия. После приезда в Бишкек Кулешовы арендовали большой двухэтажный дом в южной части города. Первый этаж и сад оборудовали под встречи, а на втором этаже организовали коливинг. Общественное пространство назвали "Красной крышей" – в цвет черепицы на крыше их дома.

За десять месяцев пространство превратилось в центр притяжения для самых разных жителей Бишкека. Выходцам из России здесь помогали интегрироваться в жизнь страны, а местным жителям – подружиться с приезжими: рассказывали о местной культуре, проводили музыкальные вечера и мастер-классы, писали письма политзаключенным и обсуждали актуальные проблемы.

История "Красной крыши" внезапно завершилась 23 марта, когда команда сообщила о закрытии проекта. Поводом послужило давление со стороны силовиков.

В ночь на 24 февраля, в первую годовщину войны, активисты развесили ленточки в цвет украинского флага на одной из улиц Бишкека, а утром собирались возложить цветы в Дубовом парке у скульптуры "Земля – наш дом" в память о жертвах российского вторжения. Как только они подошли к памятнику, их окружили люди в штатском, которые сначала представились сотрудниками администрации парка, но потом показали удостоверения Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и без объяснения причин задержали группу.

По словам Юлии, в отделении милиции у активистов забрали телефоны и пригрозили уголовным делом "о разжигании межнациональной розни".

"Мы себя ужасно чувствовали целый год, но 24 февраля хотелось сделать что-то особенное. Когда нас задержали, оперуполномоченный был в полном восторге от этой ситуации. И все были в таком ажиотаже, будто что-то классное и интересное намечается", – говорит она.

Адвокату удалось пробиться к активистам не сразу. С его приходом изменился и тон общения с задержанными, рассказывает Кулешова. По итогу их оштрафовали за "нарушение пребывания на территории страны". В милиции назвали произошедшее "профилактической беседой о недопущении провокаций, направленных на втягивание Кыргызстана в конфликт между Россией и Украиной".

"Нас поддержали кыргызстанцы. Нам помогли правозащитники, прислали адвоката, о нас писали в СМИ. Это и вытащило нас. И я уверена: если бы у нас не было такой поддержки, мы бы уже сидели в СИЗО", – считает Юлия.

На этом неприятности не закончились. Через несколько дней силовики задержали нескольких россиян, которые проживали в "Красной крыше". В этот раз сотрудники милиции признались в существовании досье на каждого участника сообщества. Они показали отдельные папки с личными данными активистов и их фото с разных ракурсов. Кулешова говорит, что в отделении их предупредили: "Еще одно нарушение, и все будут выдворены из Кыргызстана".

"Оказалось, что они уже давно все это собирают. Там есть вся информация: кто приехал, как долго здесь находится, кто куда ходит. Есть даже папка с фотографиями, на которых – я и моя дочь, – рассказывает Кулешова. – Одну из папок завели на журналистку, которая никогда не участвовала в наших мероприятиях, но жила в нашем доме. Тот самый оперуполномоченный, который угрожал нам уголовным делом за несколько дней до этого, открыл папку и показал ей день, когда она приехала в Кыргызстан, откуда она и сколько уже здесь находится. Я не могу этого утверждать, но возможно, российские коллеги передали им ее данные, потому что они знали о ней все".

По словам Кулешовой, за "Красной крышей" велась слежка – она неоднократно замечала, как неизвестные люди стояли у дома и фотографировали тех, кто входил и выходил из него.

После происшествий с задержаниями в дверь их дома постучался участковый, чтобы "сообщить что-то очень важное". В разговоре с Юлией он сказал, что участники комьюнити его "подставили", запретил затрагивать "острые темы", в том числе говорить о политузниках, феминизме и ЛГБТ, а также предупредил, что Кулешова будет выслана из страны, если примет участие в марше женской солидарности 8 марта.