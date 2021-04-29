Приватизация в Узбекистане: профсоюз выявил новые проблемы в хлопковой отрасли

В марте 2021 года, спустя почти пять лет после смерти Ислама Каримова, более 200 рабочих международного хлопкового хозяйства на юге Сырдарьинской области организовали профсоюз Xalq Birligi ("Народное единство"). Это стало знаковым событием для всей страны.

Последняя попытка создать независимый профсоюз в Узбекистане предпринималась в 2014 году, под репрессивным правлением Каримова, – и закончилась тюремными сроками для активистов. Вскоре один из них, Фахриддин Тилляев, был освобожден, тогда как его товарищ, правозащитник Нураддин Джуманиязов, трагически погиб в тюрьме в 2016 году.

Бухгалтер Роза Агайдарова – основательница нового профсоюза – считает, что компания Indorama Agro, на которой трудятся члены "Народного единства", систематически нарушает их права. Тяжелые условия труда, низкая заработная плата и гендерная сегрегация – реалии их трудовых будней.

Indorama Agro – крупный агробизнес, который является частью Сингапурского химического холдинга Indorama. Создание независимого объединения в секторе, который традиционно находился под контролем местных и государственных чиновников, а сейчас контролируется международным бизнесом, выглядит как победа гражданского общества. Но по факту трудящиеся остаются маргинализованной группой и подвергаются репрессиям со стороны государства.

Тем не менее одной работнице, проживающей далеко за пределами Ташкента, удалось бросить вызов системе и добиться улучшений условий труда.

Последствия приватизации

С момента вступления Шавката Мирзиеева на пост президента Узбекистана в 2016 году в стране был проведен ряд реформ, направленных на модернизацию государственной и экономической сферы, включая сельское хозяйство. Жители страны получили ограниченную возможность участвовать в общественных процессах.

В марте 2020 года президент подписал постановление о переходе хлопкового производства от государственного контроля к частному – кластерному. Такая схема подразумевают заключение контрактов с частными компаниями на организацию производства хлопка в отдельных регионах.

Изначально приватизация предполагала возможность сокращения принудительного и детского труда в данном секторе (из-за чего страна была под международным бойкотом в течение долгого времени), а также преимущество развивать текстильную индустрию с более высокой добавленной стоимостью. В итоге сегодня 96 частных компаний контролируют 907,783 гектара хлопковых полей, а международные наблюдатели и организации сообщают о значительном прогрессе в искоренение детского и принудительного труда на хлопковых полях Узбекистана.

Государство выигрывает от кластерной системы, так как это позволяет привлекать прямые иностранные инвестиции. Крупный бизнес также может находить дополнительные инвестиции – например, получить заем от Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации. И, наконец, за нарушение прав трудящихся теперь отвечает частный сектор, а не государство.

Однако эти реформы усугубили положение некоторых местных фермеров и рабочих. Так, наблюдатели обнаружили, что приватизация часто сопровождается несправедливым изъятием земель (тогда как фермеры должны продавать свои участки управляющим кластерами). Также стало известно о массовых нарушениях прав трудящихся, которые к тому же подвергаются взысканиям и увольнениям за жалобы и огласку.

Монополизация по всем фронтам

Приватизация земель в Узбекистане позволила компании Indorama построить монополию и контролировать всю производственную цепочку. Так, ей принадлежит завод по производству удобрения и химикатов для нужд сельского хозяйства в городе Коканд, а также текстильная фабрика и хлопковые хозяйства в Сырдарье и Кашкадарье. Indorama Agro – одна из крупнейших компаний по хлопководству в Узбекистане, под управлением которой находится почти 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, а на производстве трудятся более 3,2 тысячи человек.