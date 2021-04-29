Приватизация в Узбекистане: профсоюз выявил новые проблемы в хлопковой отрасли
Приватизация хлопкового сектора в Узбекистане, долгое время считавшаяся панацеей от принудительного труда, может привести к еще большей эксплуатации. Чтобы реагировать на новые вызовы, работники объединились в независимый профсоюз.
В марте 2021 года, спустя почти пять лет после смерти Ислама Каримова, более 200 рабочих международного хлопкового хозяйства на юге Сырдарьинской области организовали профсоюз Xalq Birligi ("Народное единство"). Это стало знаковым событием для всей страны.
Последняя попытка создать независимый профсоюз в Узбекистане предпринималась в 2014 году, под репрессивным правлением Каримова, – и закончилась тюремными сроками для активистов. Вскоре один из них, Фахриддин Тилляев, был освобожден, тогда как его товарищ, правозащитник Нураддин Джуманиязов, трагически погиб в тюрьме в 2016 году.
Бухгалтер Роза Агайдарова – основательница нового профсоюза – считает, что компания Indorama Agro, на которой трудятся члены "Народного единства", систематически нарушает их права. Тяжелые условия труда, низкая заработная плата и гендерная сегрегация – реалии их трудовых будней.
Indorama Agro – крупный агробизнес, который является частью Сингапурского химического холдинга Indorama. Создание независимого объединения в секторе, который традиционно находился под контролем местных и государственных чиновников, а сейчас контролируется международным бизнесом, выглядит как победа гражданского общества. Но по факту трудящиеся остаются маргинализованной группой и подвергаются репрессиям со стороны государства.
Тем не менее одной работнице, проживающей далеко за пределами Ташкента, удалось бросить вызов системе и добиться улучшений условий труда.
Последствия приватизации
С момента вступления Шавката Мирзиеева на пост президента Узбекистана в 2016 году в стране был проведен ряд реформ, направленных на модернизацию государственной и экономической сферы, включая сельское хозяйство. Жители страны получили ограниченную возможность участвовать в общественных процессах.
В марте 2020 года президент подписал постановление о переходе хлопкового производства от государственного контроля к частному – кластерному. Такая схема подразумевают заключение контрактов с частными компаниями на организацию производства хлопка в отдельных регионах.
Изначально приватизация предполагала возможность сокращения принудительного и детского труда в данном секторе (из-за чего страна была под международным бойкотом в течение долгого времени), а также преимущество развивать текстильную индустрию с более высокой добавленной стоимостью. В итоге сегодня 96 частных компаний контролируют 907,783 гектара хлопковых полей, а международные наблюдатели и организации сообщают о значительном прогрессе в искоренение детского и принудительного труда на хлопковых полях Узбекистана.
Государство выигрывает от кластерной системы, так как это позволяет привлекать прямые иностранные инвестиции. Крупный бизнес также может находить дополнительные инвестиции – например, получить заем от Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации. И, наконец, за нарушение прав трудящихся теперь отвечает частный сектор, а не государство.
Однако эти реформы усугубили положение некоторых местных фермеров и рабочих. Так, наблюдатели обнаружили, что приватизация часто сопровождается несправедливым изъятием земель (тогда как фермеры должны продавать свои участки управляющим кластерами). Также стало известно о массовых нарушениях прав трудящихся, которые к тому же подвергаются взысканиям и увольнениям за жалобы и огласку.
Монополизация по всем фронтам
Приватизация земель в Узбекистане позволила компании Indorama построить монополию и контролировать всю производственную цепочку. Так, ей принадлежит завод по производству удобрения и химикатов для нужд сельского хозяйства в городе Коканд, а также текстильная фабрика и хлопковые хозяйства в Сырдарье и Кашкадарье. Indorama Agro – одна из крупнейших компаний по хлопководству в Узбекистане, под управлением которой находится почти 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, а на производстве трудятся более 3,2 тысячи человек.
Рабочим компании эта новая производственная реальность лишь принесла дополнительные проблемы
Так, сегодня сотрудники работают на сезонной контрактной основе, которая исключает социальную защиту.
"Сезонные рабочие, как мужчины, так и женщины, крайне уязвимы – у них нет медицинской страховки, низкая заработная плата и неоплачиваемые отпуска", – сказал один из сотрудников компании на условиях анонимности.
"Рабочие не осведомлены о своих трудовых правах, и их правовая грамотность находится на крайне низком уровне. Но когда появился наш профсоюз, они уже не сомневались: они больше не могли терпеть такие условия труда, низкую зарплату, неуважение и унижения со стороны менеджеров и иностранного персонала".
Бухгалтер Indorama Роза Агайдарова, создавшая профсоюз, получила известность после того, как выиграла судебный процесс с компанией из-за своего незаконного увольнения. Это произошло в одно время с затянувшимся конфликтом между менеджерами и рабочими из-за использования сомнительных сезонных контрактов и гендерного неравенства на предприятии.
Как только массовые жалобы начали трансформироваться в кампанию, которая сопровождалась широкой международной поддержкой, профсоюз столкнулся с невероятным давлением: от самого холдинга Indorama, местных органов управления, силовых структур и местного подразделения Федерации профсоюзов Узбекистана (ФПУ).
"Для нас профсоюз стал единственной возможностью улучшить нашу ситуацию, – рассказал oD один из сотрудников. – Мы не против международной компании, инвесторов или государственных структур – мы всего лишь хотим, чтобы права рабочих гарантировались и защищались, и только!".
Помимо этого, тысячи рабочих в Сырдарьинской области были под угрозой увольнения, так как Indorama пострадала из-за прорыва дамбы. В результате катастрофы только в январе в Кашкадарье было уволено более 100 человек.
"Когда был создан наш профсоюз, компания стала вести себя очень агрессивно, – рассказал oD сотрудник Indorama. – Менеджеры использовали психологическое давление, унижали и угрожали увольнениями. Представители государственного профсоюза [члена ФПУ], в свою очередь, пытались убедить рабочих, что они выиграют от присоединения к государственному профсоюзу, так как у них есть различные ресурсы (материальные и кадровые), чтобы помочь".
Барьеры для независимой профсоюзной деятельности
Несмотря на международное освещение и поддержку, независимый профсоюз Indorama просуществовал недолго. "Народное единство" присоединилось к ФПУ вскоре после объявления о своем создании (ФПУ – это зонтичная организация для всех секторальных и территориальных профсоюзов в стране).
Хоть в законодательстве и прописано, что профсоюзы независимы от государства, на практике Федерация профсоюзов контролирует все объединения Узбекистана и сама находится под полным контролем государства. ФПУ сводит к минимуму свое вмешательство в институциональную политику страны. Например, самый важный инструмент защиты прав рабочих – право на забастовку – остается неурегулированным элементом в действующем законодательстве.
Распределяя персонал и финансовые ресурсы, узбекское государство эффективно контролирует ФПУ. В свою очередь государственные деньги и разветвленная сеть кадров позволяют ФПУ монополизировать трудовую повестку в Узбекистане, быстро нейтрализуя конкурентов на локальном уровне. О новом этапе активного сотрудничества между ФПУ и правительством стало известно в 2020 году, когда президент Мирзиеев назначил 13 новых сенаторов – среди них нынешнего лидера ФПУ Кудратулла Рафикова.
Несмотря на то, что закон о профсоюзах формально предоставляет множество прав, он не объясняет процедуру регистрации профсоюзов, а ссылается на два других законодательных акта, в частности, закон об общественных объединениях и закон о негосударственных некоммерческих организациях. Для получения юридического статуса профсоюз должен быть зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. Учитывая существующие барьеры для регистрации независимых НКО в Узбекистане, шансы на легальную регистрацию независимого профсоюза выглядят чрезвычайно низкими.
Перспективы
Осведомленность общества и поддержка прав трудящихся на национальном уровне крайне важна в Узбекистане. Но ни одно из мейнстримных СМИ не осветило появление нового профсоюза – об этом писали лишь зарубежные медиа. Политическая партия "Адолат", которая позиционирует себя как партия трудящихся, не опубликовала ни слова о "Народном единстве" и нарушении прав трудящихся в Indorama Agro. Первый независимый профсоюз Узбекистана не нашел поддержки дома.
Случай с Indorama Agro показывает две стороны жизни в "обновленном" Узбекистане. С одной стороны, глобальный капитал мобилен и имеет влиятельных союзников в лице Группы Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, тогда как трудящиеся остаются маргинализированными, особенно на национальном уровне.
Контроль над профсоюзами помогает создать благоприятную среду для получения выгоды от дешевой рабочей силы и природных ресурсов. В то же время крайне слабая представленность независимых объединений минимизирует интервенцию в государственную политику и национальное законодательство.
Однако предпосылки для перемен все же есть: несмотря на множество существующих барьеров, трудящиеся все же могут стать полноправной силой, создавая свои организации – законодательство их в этом не ограничивает. Для этого необходимо образование, правовая грамотность, национальная и международная поддержка. И, как показал кейс Розы Агайдаровой и рабочих Indorama Agro, огромное количество энергии и моральных сил.
Read more!
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
КомментарииМы будем рады получить Ваши комментарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим справочником по комментированию, если у Вас есть вопросы