Как преподаватель Оксфорда был волонтером на вокзале Пшемысля: рассказ от первого лица
Панайотис Ксенофонтос – преподаватель русской литературы в Оксфордском университете. С конца марта до конца апреля он работал волонтером на железнодорожном вокзале в польском городе Пшемысль, куда нескончаемым потоком прибывают беженцы из Украины. Он рассказал oDR о том, как организована работа волонтеров, с какими трудностями они сталкиваются и чем можно помочь людям, бегущим от войны.
Как работает вокзал Пшемысля в условиях постоянного наплыва беженцев
Польский город Пшемысль находится примерно в 10 километрах от украинской границы. До Львова, ближайшего украинского города – 95 километров. На момент моего пребывания здесь городской вокзал Пшемысля ежедневно проходило около 15 тыс. человек.
Прибывающие либо сразу продолжают свой путь дальше в Европу, либо задерживаются в местном лагере для беженцев. Этот лагерь находится в нескольких километрах от вокзала, в здании, где раньше был супермаркет Tesco. Как правило люди остаются там в среднем на 1-3 дня.
Я работаю в небольшой группе волонтеров под названием KHARPP (The Kharkiv and Przemysl Project). Она была создана до моего приезда группой молодых ученых из Оксфорда и Лондона. Цель волонтерской группы – создание и координация проектов гуманитарной помощи в Украине (в Харькове) и в Польше (в Пшемысле). Все мы говорим по-русски и по-английски. При этом украиноязычных и русскоязычных волонтеров в Пшемысле очень не хватает: почти все местные волонтеры, а также полицейские и солдаты на станции говорят только по-польски.
На станции царит хаос. Постоянных представителей международных организаций там почти нет. Присутствует только небольшой медицинский центр Польского Красного Креста, благотворительная организация "Каритас", у которой есть комната с несколькими матрасами для женщин и детей на ночь, и World Central Kitchen, предлагающая всем желающим горячую еду. Также есть небольшие группы независимых волонтеров, не связанные ни с какими крупными НКО.
На места в комнате для ночлега, которой распоряжается "Каритас", могут претендовать матери с маленькими детьми или пожилые женщины, которым трудно ходить. Иногда там бывали свободные места, но попасть туда все равно было не так просто. Поэтому я советовал пожилым женщинам нарочито хромать и идти в сторону этой комнаты очень медленно, чтобы разжалобить тех, кто отвечает за распределение спальных мест. Эта авантюра каждый раз заканчивалась успехом.
Как волонтеры помогают беженцам
KHARPP помогает беженцам как можно быстрее понять устройство вокзала и географию самого Пшемысля: где раздают бесплатную еду, где можно переночевать, где можно получить лекарства. Если у людей есть какое-то представление о том, куда им направиться дальше (например, у кого-то есть родственники в Европе, готовые их принять), то мы помогаем построить маршрут, приобрести билеты и найти транспорт до конечного пункта назначения. Если у людей нет представления о том, куда бы они могли поехать дальше, мы стараемся предоставить им как можно больше информации, чтобы они могли решить, где они хотели бы оказаться и почему. Во многом мы выполняем функции, которые должна была бы взять на себя международная благотворительная организация. Если бы нас там не было, многие не смогли бы добраться до места назначения или даже понять, где это место находится.
Возьмем, например, историю двух женщин, прибывших в Пшемысль в начале апреля. Они приехали утром на поезде из Киева и сразу встали в очередь на поезд до Берлина, чтобы оттуда ехать дальше в Роттердам. Они не знали, что прямого поезда в Берлин в тот день не было, а уходящий на следующий день поезд уже полностью забронирован. Но мы, волонтеры, знали, что из Пшемысля есть регулярный автобус в Роттердам и купили им на него билеты. Без нас они потратили бы 3-4 лишних дня на дорогу в Нидерланды.
Мы выполняем функции, которые должна была бы взять на себя международная благотворительная организация
Трудно представить, скольким людям пришлось покинуть свои дома за эти несколько недель. Многие из них не имеют возможности спланировать свои дальнейшие действия, у них нет доступа к жизненно важной информации, которая помогла бы им выжить на новом месте.
Мы поддерживаем связь с теми людьми, которым мы помогли добраться до Германии, Норвегии, Великобритании, Ирландии и других стран. Многие из них не знают, как получить номер социального страхования, куда обратиться за денежной помощью, как записать детей в местные школы, где искать работу. К сожалению, очень часто у беженцев возникают трудности. Несколько недель назад я помог одной женщине добраться до Швеции. Два дня назад она прислала мне следующее сообщение:
“Я снова живу в хостеле миграционной службы в Стокгольме. Женщина из Эренбурга оказалась мужиком, да еще и с наклонностями сутенера. Подруга предлагает подать на него заявление в полицию… Переезды утомляют и морально, и физически”.
Почему многие беженцы возвращаются в Украину
По наблюдению нашей волонтерской группы, с начала войны было две волны беженцев. Первая волна – это те, кому пришлось бежать в самом начале военных действий. Вторая крупная волна началась в конце марта и заметно отличается от первой. Она связана с ужесточением российской агрессии в Мариуполе, Ирпене, Харькове, Днепре, Мелитополе, Николаеве. Люди, въезжающие в Польшу из Украины, с каждым днем выглядят все более травмированными и изможденными. Становится все больше людей, которые не знают никого за границей и не понимают, куда едут, а также больше больных и людей на инвалидных колясках.
Поразительная особенность последних недель заключается в том, что заметно увеличилось количество людей, возвращающихся в Украину. Часть из них возвращается, потому что переживает за оставшихся в Украине мужей, сыновей и родителей. Другие едут работать в волонтерских организациях Украины.
Многим не удалось найти себе место в Европе, и у них закончились деньги. Недавно я встретил женщину, которая вместе с дочерью уехала из родного Харькова и оказалась в Цюрихе. С ее слов, обращение с беженцами там было ужасное; она рассказывала, что в центре для беженцев, где она находилась, у нее забрали паспорт и часами не разрешали ходить в туалет. Ей удалось покинуть центр вместе с дочерью и вернуться в Польшу; полякам и Польше она очень благодарна. Она сказала, что скоро вернется в Харьков, хоть и боится.
Кризис беженцев будет длиться столько, сколько будет длиться война
Ежедневно в Польшу прибывают тысячи людей. За те несколько недель, что я провел в Пшемысле, я слышал десятки историй о гибели близких, о насилии и зверствах со стороны российских военных. Почти все рассказы беженцев имеют общие черты.
Многие женщины не упоминают оставшихся в Украине мужей, так как боятся даже думать об их судьбе. Все, приезжающие с Украины, постоянно упоминают Мариуполь – это синоним ада и предостережение о том, что может произойти с другими городами.
Бомбардировки и уничтожение Украины и ее народа, по словам всех, с кем мы разговаривали, нисколько не ослабевает. Почти все, с кем мы разговаривали, говорят о постоянных звуках обстрелов, которые они слышали в течение последних нескольких недель. Одна семья рассказала мне, что каждый раз, когда они слышат, как на вокзале захлопывается дверь, они вздрагивают.
Люди, въезжающие в Польшу из Украины, с каждым днем выглядят все более травмированными и изможденными
У одной женщины, которую я встретил, был большой синяк под правым глазом и глубокий порез над ним. Она сказала мне, что получила эти травмы в Днепре, когда рядом с ее квартирой взорвалась бомба. В результате разбилось окно на кухне, где она в тот момент стояла, и осколки стекла попали ей в лицо.
Я встретил несколько человек из Донецка, которые рассказали мне, что Россия переименовала некоторые улицы Донецкой области в честь российских генералов.
Две пожилые женщины из Харькова рассказали мне, что российские солдаты заходят в квартиры в их городе и забирают все, что могут найти.
Пожилая женщина сломала руку, когда бежала в подвал, скрываясь от бомбежки.
Каждая человеческая история несет в себе отпечаток разрушения и смерти, которые Россия принесла на территорию Украины.
Чем можно помочь волонтерам
Если вы хотите помочь, то почитайте про наш проект The Kharkiv and Przemysl Project, где подробнее рассказывается о том, что мы делаем и как можно поучаствовать в помощи беженцам. Особенно хочется обратиться к русскоязычным жителям Европы. Ваша помощь очень нужна на польской границе: приехав на один-два дня вы смогли бы помочь десяткам растерянных и обездоленных людей.
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