Как преподаватель Оксфорда был волонтером на вокзале Пшемысля: рассказ от первого лица

Как работает вокзал Пшемысля в условиях постоянного наплыва беженцев

Польский город Пшемысль находится примерно в 10 километрах от украинской границы. До Львова, ближайшего украинского города – 95 километров. На момент моего пребывания здесь городской вокзал Пшемысля ежедневно проходило около 15 тыс. человек.

Прибывающие либо сразу продолжают свой путь дальше в Европу, либо задерживаются в местном лагере для беженцев. Этот лагерь находится в нескольких километрах от вокзала, в здании, где раньше был супермаркет Tesco. Как правило люди остаются там в среднем на 1-3 дня.

Я работаю в небольшой группе волонтеров под названием KHARPP (The Kharkiv and Przemysl Project). Она была создана до моего приезда группой молодых ученых из Оксфорда и Лондона. Цель волонтерской группы – создание и координация проектов гуманитарной помощи в Украине (в Харькове) и в Польше (в Пшемысле). Все мы говорим по-русски и по-английски. При этом украиноязычных и русскоязычных волонтеров в Пшемысле очень не хватает: почти все местные волонтеры, а также полицейские и солдаты на станции говорят только по-польски.

На станции царит хаос. Постоянных представителей международных организаций там почти нет. Присутствует только небольшой медицинский центр Польского Красного Креста, благотворительная организация "Каритас", у которой есть комната с несколькими матрасами для женщин и детей на ночь, и World Central Kitchen, предлагающая всем желающим горячую еду. Также есть небольшие группы независимых волонтеров, не связанные ни с какими крупными НКО.

На места в комнате для ночлега, которой распоряжается "Каритас", могут претендовать матери с маленькими детьми или пожилые женщины, которым трудно ходить. Иногда там бывали свободные места, но попасть туда все равно было не так просто. Поэтому я советовал пожилым женщинам нарочито хромать и идти в сторону этой комнаты очень медленно, чтобы разжалобить тех, кто отвечает за распределение спальных мест. Эта авантюра каждый раз заканчивалась успехом.

Как волонтеры помогают беженцам

KHARPP помогает беженцам как можно быстрее понять устройство вокзала и географию самого Пшемысля: где раздают бесплатную еду, где можно переночевать, где можно получить лекарства. Если у людей есть какое-то представление о том, куда им направиться дальше (например, у кого-то есть родственники в Европе, готовые их принять), то мы помогаем построить маршрут, приобрести билеты и найти транспорт до конечного пункта назначения. Если у людей нет представления о том, куда бы они могли поехать дальше, мы стараемся предоставить им как можно больше информации, чтобы они могли решить, где они хотели бы оказаться и почему. Во многом мы выполняем функции, которые должна была бы взять на себя международная благотворительная организация. Если бы нас там не было, многие не смогли бы добраться до места назначения или даже понять, где это место находится.

Возьмем, например, историю двух женщин, прибывших в Пшемысль в начале апреля. Они приехали утром на поезде из Киева и сразу встали в очередь на поезд до Берлина, чтобы оттуда ехать дальше в Роттердам. Они не знали, что прямого поезда в Берлин в тот день не было, а уходящий на следующий день поезд уже полностью забронирован. Но мы, волонтеры, знали, что из Пшемысля есть регулярный автобус в Роттердам и купили им на него билеты. Без нас они потратили бы 3-4 лишних дня на дорогу в Нидерланды.