Реформа социального страхования в Украине: зачем уничтожать то, что работало?

Реформы трудовых отношений и социальной сферы в воюющей Украине становятся все радикальнее. Прошедший сентябрь не стал исключением: правящая партия "Слуга народа" смогла провести через парламент законопроект №3663 о ликвидации Фонда социального страхования Украины (ФССУ) и передачи его функций Пенсионному фонду Украины (ПФУ).

Критики реформы считают, что эта инициатива станет последней мерой по реструктуризации социально-экономической политики Украины в военное время, и отмечают, что эти планы были разработаны еще до войны.

"На мой взгляд, передача функций Фонда соцстраха в Пенсионный фонд не имеет никакого отношения к усилению социальной защиты населения, – говорит Наталия Ломоносова, аналитик независимого исследовательского центра Cedos. – Это выглядит скорее как часть более комплексного плана по сокращению расходов на социальную защиту".

Профсоюзные активисты считают, что собственное правительство атакует их тогда, когда больше всего нужно единство, а сами члены профсоюзов защищают Украину от российской агрессии и не могут бросить фронт, чтобы защитить свои права.

Кто виноват, что денег нет?

Фонд социального страхования Украины финансирует страховые выплаты в случае временной потери трудоспособности из-за болезни, декретные, выплаты по инвалидности или профессиональным заболеваниям, страхование от несчастных случаев на производстве, а также оказывает медицинские и социальные услуги застрахованным.

Одна из важнейших функций Фонда – расследование несчастных случаев на производстве, приведших к смерти или инвалидности, а также их профилактика.

Фонд – некоммерческая самоуправляемая организация, его доходы не включаются в государственный бюджет, а управление осуществляется на паритетных принципах государством, работодателями и профсоюзами (представителями наемных работников).