Академический бойкот и политические преследования: российская наука во время войны

И еще один важный момент. Часть из тех, кто подписал обращение ректоров – лица, устойчиво нарушающие нормы научной этики: в их диссертациях и научных статьях есть доказанные недобросовестные заимствования, а их университеты известны как наиболее приспособившиеся к накручиванию цитирований и публикации статей в изданиях-хищниках. Один из ярких примеров — ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи, получивший общенациональную премию "Ректор года" фактически за недобросовестные практики в сфере образования и науки. То есть зачастую подобные письма подписывают конъюнктурщики: как говорится, с такими друзьями и врагов не надо.

Важно отметить: подобные письма – в отличие от писем протестных, о которых речь пойдет ниже – чаще всего пишутся по распоряжению сверху. Так, сотрудникам Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) пришла рассылка с настоятельной просьбой публично высказаться в поддержку действий российской армии в Украине: "Сотрудники Физического института им. П.Н. Лебедева выражают уверенность в том, что совместными усилиями мы преодолеем временные трудности, обеспечим высокий уровень научных исследований и достижение национальных целей развития России! По инициативе дирекции института предлагается подписать Письмо в поддержку действий нашего государства. Мы считаем, что в столь тяжелый момент страну необходимо поддержать, и сделать это публично!" — говорилось в сопроводительном письме.

Каждый день российские ученые вынуждены жить в атмосфере ненависти к и с ощущением полной несвободы. Вслух можно говорить только официально одобренную информацию (но надежнее молчать); программы, готовившие историков, политэкономистов и журналистов, закрываются. Так, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) получила письмо от московской прокуратуры об итогах проверки вуза. Главная претензия силовиков — к программе Liberal arts: в ней прокуратура нашла нарушение Конституции. В ведомстве пришли к выводу, что учебная программа противоречит Стратегии национальной безопасности, которую президент России Владимир Путин утвердил в 2021 году. Программа Liberal arts, по версии прокуратуры, "направлена на разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории", снижает воспитательную составляющую обучения, а также "не создает условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей".

Наконец, 28 марта 2022 был подписан президентский указ об исключении из научного совета при Совете безопасности четырех ученых из институтов РАН и МГИМО. Ранее они оставили подписи под заявлением участников экспертного диалога по снижению рисков военной конфронтации между Россией и НАТО в Европе с призывом прекратить конфронтацию в Украине.

Наконец, окончательно понять масштаб бедствия, происходящего сегодня в российской науке, поможет обращение Общественного комитета по правам человека к президенту и директору ФСБ с просьбой возбудить уголовное дело против "неопределенного круга лиц", внедривших в качестве условия для выделения финансирования на научные исследования наличие публикаций в журналах из баз данных Scopus и Web of Science. Авторы обращения пишут:

"Журналы Scopus и Web of Science устанавливали для научных статей важный критерий: их результаты, чтобы быть напечатанными, были обязаны содержать в себе критику действующей политической системы России или указывать на ее несостоятельность. Отменить это правило не могли никакие деньги. (...) За десять лет система высшего образования в России привыкла ругать свое государство за бюджетный счет, и антироссийская риторика внутри вузовского сообщества стала обычным делом. Более того, ученые-ругатели России автоматически получали доступ в элитный клуб, куда рядовые патриоты не могли бы пробиться ни за какие деньги. Без обозначенных публикаций невозможен был и карьерный рост внутри университета — получить новую квалификацию без публикаций в англосакских базах сегодня невозможно по закону".

Выход из безвыходной ситуации

Многие из тех, кто подписывает обращения, подобные письму Российского союза ректоров, полностью согласны с их содержанием и придерживаются изложенных в них взглядов. Другие лишь хотят, чтобы вверенная им организация и ее сотрудники не попали в число предателей Родины и массово не лишились работы.