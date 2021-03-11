Холодная политика: как украинцы могут остаться без тепла
Введение новых тарифов на коммунальные услуги больно ударило по карману многих украинцев. Семьи, потерявшие доход из-за пандемии, вынуждены отдавать последнее за газ и отопление. По стране прошла волна протестов.
В начале 2021 года по Украине прокатилась волна так называемых "тарифных протестов". Преимущественно в небольших населенных пунктах, реже в крупных городах, люди стали выходить на акции протеста против резкого подорожания коммунальных услуг. Например, в канун отопительного сезона газ подорожал в 2,5-3 раза, а его доставка потребителям в 1,5 - 2 раза. С 1 января правительство отменило льготную цену на электроэнергию, а стоимость электроотопления выросла в два раза.
Часто акции сопровождались перекрытием дорог государственного значения, т.е., крупных межрегиональных трасс. Кампания протестов активно подогревалась через оппозиционные телеканалы.
Власти Украины были вынуждены в срочном порядке вернуть государственное регулирование цен на энергоносители в коммунальном секторе. Прежде всего, цены на газ в отопительный период были снижены на 30%. Стихийные протесты удалось остановить, пока они не переросли в общенациональные акции. Однако правительство заплатило за это дорогую цену: МВФ разочарованно покинул Киев, так и не одобрив возобновление кредитной программы стенд-бай, нацеленной на помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Камнем преткновения стало именно непоследовательное введение рыночных тарифов на коммунальные услуги.
Впрочем, нынешнее затишье многие считают лишь временным. Регулируемые цены на газ и отсрочка увеличения цен на электроэнергию – продлятся лишь до апреля. И пока правительство пытается возобновить переговоры с МВФ, украинские профсоюзы впервые заявляют о проблеме энергетической бедности, с которой Украина еще не сталкивалась в таком масштабе.
Шокирующие "платежки"
В начале января 2021 года украинцы получили первые "зимние платежки" – квитанции на оплату коммунальных услуг: отопления, водо- и газоснабжения, канализации, электроэнергии, содержание домов и уборка мусора. Многие были шокированы суммами, которые им пришлось заплатить за отопление в декабре. Рост тарифов на газ особенно больно ударил по жителям сельских регионов, где для отопления используют природный газ. В сравнении с летними периодами, стоимость газа зимой по всей стране подскочила в три раза, достигнув почти 300 евро за 1000 кубеметров. При этом средний доход украинских домохозяйств – 120 евро на человека (по данным за 9 месяцев 2020 года).
Еще за год до этого подорожания Государственная служба статистики Украины зафиксировала угрозу значительного роста так называемой "энергетической бедности" – снижающейся способности населения потреблять энергоресурсы. Так, по данным Госстата, в 2019 году около 30% жителей сельской местности и 17% горожан указывали, что им не хватает средств для отапливания жилья, а более 18% сообщили, что не имеют средств на оплату всех коммунальных услуг.
Украинские профсоюзы заявляют о проблеме энергетической бедности, с которой Украина еще не сталкивалась в таком масштабе.
В 2020 году из-за пандемии ситуация только ухудшилась. Например, в обращении профсоюзов к правительству говорится, что из-за локдаунов безработица в стране выросла с 8,2% до 9,5%. Из 11 миллионов пенсионеров в Украине, почти 70% пенсионеров получают пенсию ниже реального прожиточного минимума.
О проблеме энергетической бедности заявил и Совместный профсоюзный орган (СПО), объединяющий крупнейшие профсоюзы Украины. В январском постановлении президиума Федерации профсоюзов Украины, содержащем требования к правительству, говорится: "Рыночные преобразования проводились в спешке и не согласовывались с политикой доходов населения. В этих условия произошел рост энергетически бедного населения, которое потеряло возможность пользоваться определенными благами цивилизации для обеспечения качественного и комфортного проживания. В частности, в селах и поселках значительная часть населения зимой живет в помещениях, которые почти не отапливаются и не освещаются".
По данным Госслужбы статистики, семьи с самыми низкими доходами вынуждены тратить на продукты 60-67% своих доходов, тогда как на оплату различных услуг, включая коммунальные, уходит до 15% доходов. После оплаты других неизбежных расходов, такие семьи практически не имеют средств на медицину, культуру или образование. Трехкратное увеличение стоимости газа и рост стоимости других коммунальных услуг ухудшили их и без того бедственное положение.
Протест поперек дороги
Уже в первых числах января, как только выросли цены на энергоносители, люди стали выходить на акции протеста. Так, 4 января жители Лубен Полтавской области перекрыли трассу Киев-Харьков. Аналогичные акции с перекрытием этой же трассы организовали жители городка Люботин, а жители села Высокое Харьковского района перекрыли трассу Харьков-Симферополь.
Всего в первых числах года акции протеста прошли в 13 районах Харьковской области, многие из них сопровождались полным или частичным блокированием дорог. Протестующие требовали от правительства немедленно снизить цену на газ.
Вслед за ними к акциям протеста присоединились жители городов. Тарифные протесты прошли в Харькове, Николаеве, Днепре, Энергодаре, Никополе и других городах. Ведь кроме увеличения стоимости газа, с 1 января 2021 года правительство отменило льготные тарифы для тех, кто пользуется электрическим отоплением. Больше всех пострадали жители 30-километровых зон возле АЭС, где льготы на электричество были самыми большими. К таким городам относятся Никополь и Энергодар, где центральное паровое отопление давно заменено индивидуальным электроотоплением.
Активное участие в протестах приняли представители Свободного профсоюза предпринимателей Украины. Здесь к общим проблемам добавилось и то, что в период локдауна доходы предпринимателей упали, а коммунальные расходы выросли. Активисты профсоюза организовывали акции протеста в Запорожье, Одессе, Киеве и других городах.
В период локдауна доходы предпринимателей упали, а коммунальные расходы выросли
"Предприниматели едут в Чехию или Польшу, там регистрируются и налаживают свой бизнес. А потом ввозят свою продукцию в Украину, потому что там производить дешевле, чем у себя дома. Мы убиваем у себя производство, убиваем рабочие места, - комментирует ситуацию с протестами Валентина Коробка, глава Свободного профсоюза предпринимателей Украины. – Люди едут из страны и не хотят возвращаться".
По мнению профсоюзов, тарифная политика правительства в энергетической и коммунальной сферах "не обеспечивает баланс интересов государства, потребителей и субъектов хозяйствования".
Через общий представительский орган профсоюзы потребовали от правительства вернуть регулирование цен на газ и электроэнергию, восстановить льготы на электроэнергию для тех, кто проживает вблизи 30-км зоны от АЭС. Также профсоюзы требуют отменить постановление правительства, повысившее базовую норму коммунальных платежей с 15% до 20% совокупного дохода домохозяйства. Последняя норма, по мнению многих, приводит к сокращению числа тех украинцев, которые могут получать субсидии на оплату коммунальных услуг.
В правительстве настаивают, что субсидии - частичная компенсация государством расходов на коммунальные услуги для бедного населения - надежно защищают последних от подорожания этих услуг. Однако, ни представители профсоюзов, ни сами граждане с таким утверждением не согласны.
"Если люди и получают субсидии, то их все равно не хватает для нормальной жизни и оплаты всех затрат на коммунальные услуги, - поясняет Татьяна Бойко, координатор энергетических программ общественной сети ОПОРА. - Хотя политика государства в области субсидий достаточно лояльна, в малых городах и селах трудно найти хорошую работу из-за высокого уровня безработицы. К тому же, из-за коронавируса у многих граждан сократились доходы".
Кризиса можно было избежать
Тогда как профсоюзы критикуют правительство за несвоевременные и слишком радикальные рыночные реформы, сторонники этих реформ упрекают правительство в недостаточной решительности.
По мнению Татьяны Бойко, резкого роста цен на газ и вызванного этим тарифного кризиса можно было избежать, если бы правительство быстрее внедрило реформы на рынке газа для бытовых потребителей.
"Поставщики не были уверены в том, что рынок будет запущен к началу отопительного сезона, а потому не закупили достаточно газа прошлым летом, когда цены были низкими, - объясняет Татьяна Бойко. – Например, группа РГК (газовые компании олигарха Дмитрия Фирташа – прим. авт.) вынуждена была выкупать объемы газа ежемесячно уже в отопительный сезон, что привело к росту цен".
Дело в том, что до начала нынешнего отопительного сезона у потребителей фактически не было выбора у кого покупать газ. Они вынуждены были покупать его у тех компаний, которые владели распределительными сетями.
В прошлом году правительство разделило услуги по продаже и доставке газа. Теперь потребители отдельно оплачивают эти услуги. Однако такое разделение нужно было делать еще летом, считает Татьяна Бойко. "Рынок газа нужно было запускать еще летом, проводить информационную кампанию среди населения, чтобы люди знали, что могут заключить договора по годовым, полугодовым или квартальным ценам, - считает эксперт. – Правительство провалило коммуникационную кампанию, потребители просто не знали, что у них есть возможность выбора поставщика".
Вдобавок, многие частные компании, владеющие распределительными сетями и занимающиеся продажей газа, всячески препятствовали переходу потребителей к другим поставщикам. Создавая искусственные препятствия, вплоть до отключения газа, они вынуждали потребителей покупать его по завышенным ценам. Правительство же эту проблему до определенного времени попросту игнорировало.
Правительство "заморозило" реформы до весны
С разрастанием акций протеста, которые, в основном, имели локальный характер, все больше местных органов власти начали обращаться в Киев – к правительству и парламенту – с требованиями пересмотреть тарифную политику в коммунальном секторе.
К началу февраля рейтинги соцопросов показали значительное падение популярности правящей партии "Слуга народа" и лично президента Владимира Зеленского. Ведь граждане не забыли, как в конце 2019 года Зеленский обещал вдвое снизить тарифы на отопление. Многие оппозиционные политики стали поговаривать о досрочных парламентских выборах и отставке правительства. А соцопросы показали, что две трети украинцев хотят перевыборов парламента.
Ситуация осложнялась тем, что в это же время правительство во главе с Денисом Шмыгалем вело в Киеве переговоры с делегацией МВФ о возобновлении кредитования. Одним из условий предоставления займов было продолжение рыночных реформ в энергетическом секторе. В том числе – свободное ценообразование на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги.
Казалось, что и Зеленский, и его правительство оказались в патовой ситуации.
В итоге, чтобы хоть как-то сбить волну протестов, правительство решило до апреля снизить на 30% цену на газ, и отложить поднятие тарифов на электроэнергию. Своим решением Кабинет министров Украины установил фиксированную цену газа до конца отопительного сезона – 6,99 гривен за кубометр (примерно 200 евро за 1000 кубометров). Среднее домохозяйство, использующее газ в том числе и для отопления, расходует до 1400 кубометров за зиму.
Делегация МВФ разочаровано покинула Киев, так и не одобрив выделение новых кредитов. В лучшем случае, такие переговоры возобновятся в апреле, когда снова заработают рыночные механизмы ценообразования в коммунальной сфере и на энергорынке.
Провальный форум
Чтобы как-то объяснить свои дальнейшие действия на рынке коммунальных услуг, правительство во второй половине февраля инициировало дискуссию о тарифах на энергоносители и коммунальные услуги. В Киеве прошел четырехдневный форум с громким названием "Украина 30. Платежка". Предполагалось, что здесь пройдет широкое обсуждение ситуации с коммунальными тарифами и будет найден компромисс в проведении дальнейших реформ.
"Форум не стал площадкой для дискуссии, – разочаровано говорит Татьяна Бойко. – Многих экспертов на этот форум не пригласили, а само мероприятие было больше похоже на пиар правительства".
Не получили слово на форуме и представители профсоюзов. "Нас туда даже не пригласили, - говорит Валентина Коробка, лидер профсоюза предпринимателей. – Мы сами хотели записаться на выступление, но нам отказали".
Не получил форум и широкого освещения в национальных СМИ. "Сам формат форума был слишком официозным и не интересным для широкой аудитории, - поясняет Андрей Яницкий, руководитель Центра экономической журналистики в Киевской школе экономики. – Обсуждение было обстоятельным, но люди такую дискуссию не воспринимают. Об этом нужно было говорить в социальной рекламе, заниматься формированием соціального поведения".
К тому же, считает Яницкий, ситуация с тарифным кризисом была слишком политизирована. Этому способствовали сами олигархи, владеющие крупнейшими телеканалами и, одновременно, являющиеся крупными игроками на рынке энергоресурсов, а также спонсорами большинства ключевых партий.
В итоге, оппозиционные СМИ не жалели критики в адрес правительства, но мало внимания уделяли поиску экономических решений возникших проблем. Это касается как самого тарифного кризиса, так и более глубокой проблемы с растущей энергетической бедностью.
В ожидании новых протестов
Хотя правительству удалось сбить волну акций протеста, и даже остановить дальнейшее падение рейтингов, ситуация с тарифным кризисом выглядит далекой от завершения.
Недавние соцопросы показали, что 86,4% украинцев считают январские повышения цен на энергоносители необоснованными. В связи с этим 76,4% опрошенных не поддерживают взятые правительством обязательства перед МВФ о введении рыночных цен на газ и электроэнергию. Еще один соцопрос показал, что 74% украинцев хотели бы проголосовать на референдуме за снижение тарифов на коммунальные услуги.
По словам Михаила Волынца, народного депутата и главы Конфедерации свободных профсоюзов Украины, сейчас депутаты собирают в парламенте 150 подписей, необходимые для проведения отдельных парламентских слушаний по ситуации с коммунальными тарифами. На днях спикер парламента Дмитрий Разумков подтвердил, что уже в ближайшее время парламент может собраться на внеочередную сессию по этим вопросам.
Позиции правительства в парламенте выглядят весьма неопределенно, несмотря на то, что оно опирается на формальное большинство правящей партии. На фоне протестов правительству так и не удалось назначить министром энергетики Юрия Витренко, уже несколько месяцев занимающего эту должность в качестве исполняющего обязанности. За его кандидатуру не хватило голосов даже у проправительственного большинства в парламенте.
К новым протестам со второй половины марта готовятся и профсоюзы. "Мы ждем, что закончатся морозы, и снова выйдем на акции протеста, - предупреждает Валентина Коробка, глава профсоюза предпринимателей. – Планируем объединиться с другими организациями и вместе выйти к правительству со своими требованиями. Главное сейчас – поднять людей, которые очень сильно разочаровались в политиках".
86,4% украинцев считают январские повышения цен на энергоносители необоснованными
В свою очередь, правительство планирует уже с 1 апреля вернуться к свободному ценообразованию на рынке газа и электроэнергии. Здесь надеются, что с окончанием отопительного сезона потребители не так остро ощутят возможный рост цен на энергоносители.
Так, на рынке газа правительство планирует уже с 1 апреля (по другим предложениям с 1 мая) обязать поставщиков газа установить годовые цены для розничных потребителей. Однако в это время цены на газ еще выше летних минимумов, что вряд ли приведет к существенному снижению цен на газ для населения.
"Как раз в мае только начинается снижение оптовых цен на газ. Никто не знает, каким оно будет, и поставщики вынуждены будут закладывать все свои риски в розничную цену, – поясняет Татьяна Бойко. – Годовые цены для розничных потребителей было бы лучше вводить в сентябре или октябре. Когда поставщики смогут закупить газ по летним ценам и сформировать свою ценовую политику на отопительный период".
Еще сложнее ситуация с розничной ценой на электроэнергию. Пока правительство обещает не оставлять тариф на уровне 1,68 гривен за киловатт (около 5 центов), однако это решение не окончательное. Ранее в правительстве говорили, что рыночная цена электроэнергии для населения должна быть установлена на уровне 3,5-4 гривен за киловатт. Ожидается, что такие цены будут достигнуты к 2022-2023 годам. В любом случае, правительство не намерено возвращать льготный тариф на электроэнергию для отопления жилья.
Кроме того, правительству предстоит решить судьбу долгов населения за коммунальные услуги, которые к началу зимы составляли 73 миллиарда гривен, и, очевидно, еще больше выросли. Из них около 30 млрд грн – долги за газ, еще 20 млрд грн – долги за отопление и горячее водоснабжение, 6 млрд грн – долг населения за электроэнергию.
Большая часть этих долгов приходится как раз на малоимущие семьи, которые не имеют средств для оплаты коммунальных услуг. Их последняя собственность – дом или квартира – теперь тоже оказалась под угрозой: в прошлом году парламент принял закон, который на время локдауна запрещает поставщикам коммунальных услуг начислять штрафы и пени, отключать коммунальные услуги или забирать жилье в счет долгов.
Однако как только карантинные ограничения будут сняты, поставщики коммунальных услуг смогут взыскать долги, наложив арест на счета или недвижимое имущество должников. Закон о принудительном взыскании долгов позволяет отбирать единственную квартиру или дом, если долг превышает 20 минимальных зарплат (с 1 января 2021 года – 120 000 гривен). Некоторые местные органы власти уже объявили конкурсы на отбор колекторских фирм, который займутся взысканием долгов. При старых тарифах большинство граждан под эти санкции не попадало, но сейчас угроза лишиться жилья может коснуться очень многих – факт, который украинское общество еще не успело осознать.
Очевидно, что если должников массово начнут выбрасывать на улицу, это приведет к новым, еще более массовым акциям протестов.
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