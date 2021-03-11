Холодная политика: как украинцы могут остаться без тепла

В начале 2021 года по Украине прокатилась волна так называемых "тарифных протестов". Преимущественно в небольших населенных пунктах, реже в крупных городах, люди стали выходить на акции протеста против резкого подорожания коммунальных услуг. Например, в канун отопительного сезона газ подорожал в 2,5-3 раза, а его доставка потребителям в 1,5 - 2 раза. С 1 января правительство отменило льготную цену на электроэнергию, а стоимость электроотопления выросла в два раза.

Часто акции сопровождались перекрытием дорог государственного значения, т.е., крупных межрегиональных трасс. Кампания протестов активно подогревалась через оппозиционные телеканалы.

Власти Украины были вынуждены в срочном порядке вернуть государственное регулирование цен на энергоносители в коммунальном секторе. Прежде всего, цены на газ в отопительный период были снижены на 30%. Стихийные протесты удалось остановить, пока они не переросли в общенациональные акции. Однако правительство заплатило за это дорогую цену: МВФ разочарованно покинул Киев, так и не одобрив возобновление кредитной программы стенд-бай, нацеленной на помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Камнем преткновения стало именно непоследовательное введение рыночных тарифов на коммунальные услуги.

Впрочем, нынешнее затишье многие считают лишь временным. Регулируемые цены на газ и отсрочка увеличения цен на электроэнергию – продлятся лишь до апреля. И пока правительство пытается возобновить переговоры с МВФ, украинские профсоюзы впервые заявляют о проблеме энергетической бедности, с которой Украина еще не сталкивалась в таком масштабе.

Шокирующие "платежки"

В начале января 2021 года украинцы получили первые "зимние платежки" – квитанции на оплату коммунальных услуг: отопления, водо- и газоснабжения, канализации, электроэнергии, содержание домов и уборка мусора. Многие были шокированы суммами, которые им пришлось заплатить за отопление в декабре. Рост тарифов на газ особенно больно ударил по жителям сельских регионов, где для отопления используют природный газ. В сравнении с летними периодами, стоимость газа зимой по всей стране подскочила в три раза, достигнув почти 300 евро за 1000 кубеметров. При этом средний доход украинских домохозяйств – 120 евро на человека (по данным за 9 месяцев 2020 года).

Еще за год до этого подорожания Государственная служба статистики Украины зафиксировала угрозу значительного роста так называемой "энергетической бедности" – снижающейся способности населения потреблять энергоресурсы. Так, по данным Госстата, в 2019 году около 30% жителей сельской местности и 17% горожан указывали, что им не хватает средств для отапливания жилья, а более 18% сообщили, что не имеют средств на оплату всех коммунальных услуг.