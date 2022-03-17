Украина ограничивает профсоюзы в условиях войны
Верховная Рада Украины 15 марта приняла закон, устанавливающий беспрецедентные ограничения трудовых прав и деятельности профсоюзов за всю историю независимой Украины. Этот закон призван урегулировать трудовые отношения в условиях боевых действий, начатых Россией в Украине. Правительство считает это необходимой мерой в условиях войны, а профсоюзы вынуждены принять ситуацию без протестов.
Суть закона
"Нахождение государства в состоянии войны и деятельность работников в условиях разрушения инфраструктуры и нарушения нормального порядка функционирования трудовых отношений требуют существенного пересмотра существующей системы их организации", – говорится в заключении Галины Третьяковой, главы Комитета по вопросам социальной политики и защите ветеранов, представившей законопроект "Об организации трудовых отношений в условиях военного времени".
В результате боевых действий сотни и тысячи предприятий разрушены или остановлены, либо их работники вынуждены бежать от военных действий вглубь Украины или за рубеж. Еще часть предприятий и сотрудников оказались на оккупированных территориях, где выполнение обычного трудового законодательства остановлено. Кроме того, многие предприятии привлекаются военными администрациями к оборонным мероприятиям, а их сотрудников отправляют на работы, не предусмотренные обычными трудовыми договорами.
Все эти проблемы, либо основную их часть, и должен был урегулировать новый закон. Но если посмотреть на его суть, то окажется, что существовавший ранее баланс прав и обязанностей между наемными работниками и работодателями оказался существенно нарушен.
Так, наемные работники получили лишь право в случае угрозы боевых действий или невозможности выполнять свои трудовые обязанности уволиться без предупреждения работодателя за 14 дней, как это было ранее предусмотрено законодательством. Но этим правом можно будет воспользоваться лишь в том случае, если работник не был привлечен к специальным принудительным работам, связанными с обороной или военными действиями.
Все остальные нормы нового закона существенно урезают права наемных работников и облегчают работу владельцам бизнеса или руководителям государственных и коммунальных предприятий и учреждений.
Так, если в результате боевых действий предприятие было разрушено или не может больше функционировать, работодатели получают право увольнять сотрудников с предупреждением всего в 10 дней вместо двух месяцев и выплатой месячной зарплаты. При этом допускается увольнение сотрудников, которые находятся на больничном или в отпуске (кроме отпуска по беременности, родам или уходу за ребенком).
Работодателям предоставляется большая свобода в найме новых сотрудников, увеличивается до 60 часов (вместо 40 часов) продолжительность рабочей недели, сокращаются отпуска и отменяются дополнительные выходные в праздничные дни.
Работодатели смогут переводить сотрудников на другие работы, не предусмотренные трудовыми договорами, если в этом есть необходимость в целях обороны и если такие работы не вредят здоровью сотрудника.
Одна из спорных норм касается возможности привлекать женщин к тяжелому труду и подземным работам, что ранее было запрещено трудовым законодательством. К тому же, возможность привлекать женщин к труду под землей (в шахтах) может привести к нарушению Конвенции №45 Международной организации труда, запрещающей подземные работы для всех женщин.
Закон вводит новую норму о "приостановке трудового договора", которая временно освобождает стороны от взаимных обязательств, но не прекращает трудовых отношений. Эта норма может применяться "в связи с военной агрессией против Украины", а выплата заработной платы и других гарантий и компенсаций возлагается на страну-агрессора, а не на работодателя.
Частично эту норму может смягчить предложение правительства выплатить всем, кто потерял работу или чья предпринимательская деятельность остановилась из-за боевых действий, компенсацию в размере 6500 гривен. Но эта выплата почти в три раза меньше, чем средняя зарплата во многих регионах, где сейчас идет война. При этом механизм того, как пострадавшие наемные работники смогут получить компенсацию за счет страны-агрессора, пока непонятен.
Не станут ли временные ограничения трудовых прав основой для более радикальной трансформации трудового и профсоюзного законодательства?
Закон также дает право работодателям отменять на свое усмотрение действие норм коллективного трудового договора. И, вдобавок, существенно ограничивает права профсоюзов, сводя их к "гражданскому контролю" за соблюдением нового закона.
Старые рельсы либерализации
Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного времени" принят с подачи Комитета по вопросам социальной политики и защите ветеранов и поддержан Министерством экономики Украины. Его голосование в парламенте прошло без предварительного рассмотрения в других комитетах и обсуждения депутатами.
"Накануне совместный представительский орган профсоюзов выступил против данного законопроекта", – сообщил на условиях анонимности осведомленный представитель одного из профсоюзов. Он отказался от публичной критики законопроекта, опасаясь давления. По его словам, сейчас, в условиях военного времени, профсоюзы не будут выступать против этих изменений, которые, как он надеется, будут носить временный характер.
Остаются опасения, не станут ли временные ограничения трудовых прав и деятельности профсоюзов основой для более радикальной трансформации трудового и профсоюзного законодательства. Ведь буквально за несколько месяцев до войны именно этот Комитет парламента и министерство экономики выступали с не менее радикальными предложениями изменить законодательство о труде в пользу работодателей, а права профсоюзов существенного ограничить.
Как тогда выяснил oDR, фонд помощи министерства иностранных дел Великобритании оказался замешанным в скандале с предоставлением консультаций украинскому правительству в его стратегии провести через парламент непопулярные законодательные изменения, против которых выступали профсоюзы.
В плане, отмеченном логотипом посольства Великобритании в Киеве, было указано, что предлагаемые реформы непопулярны, и рекомендовалось министерству экономики Украины "сделать свои сообщения проще и эмоциональнее", чтобы убедить украинскую общественность. Министерство иностранных дел Великобритании с 2020 года поддерживает проект по "трансформации трудового регулирования" в Украине.
С 2020 года украинское правительство настойчиво проталкивало либерализацию трудового законодательства, объясняя это разными причинами: от создания привлекательности на рынке инвестиций, до решения проблем с нелегальной занятостью.
"Законопроект авторства Галины Третьяковой, известной своими контроверсионными высказываниями и инициативами в сфере труда, поверг в шок профсоюзы и экспертов в трудовой сфере. Естественно, сфера труда в период войны и прямой российской агрессии претерпела колоссальные изменения. Но те наемные работники, которые не потеряли свою работу, день и ночь работают на благо армии и украинского народа ради скорейшей победы. Логично, что любое законодательное регулирование в нынешний период должно служить главной цели – укреплению обороноспособности Украины. Данный – и уже утвержденный парламентом – законопроект явно этой цели не служит, а скорее, наоборот – ставит палки в колеса", – считает эксперт в сфере трудового права Георгий Сандул, директор общественной организации "Трудовые инициативы".
"Есть большие риски того, что после окончания войны данные положения могут перекочевать в законодательные инициативы мирного времени"
"Также нужно отметить, что этот законопроект – это не изменения в действующий Кодекс законов о труде, что было бы логично в плане законопроектной техники, это отдельный документ, рассчитанный на период военного времени, – поясняет Сандул. – Есть большие риски того, что после окончания войны данные положения могут перекочевать в законодательные инициативы мирного времени, так как мы неоднократно наблюдали отчаянные попытки Третьяковой и прочих лоббистов серьезно демонтировать трудовые права в Украине".
По его мнению, нелогичным выглядит и тот факт, что законопроект не берет в расчет ситуацию в разных регионах Украины, которые пострадали от российской агрессии – данные правила вводятся на всей территории государства.
"Сейчас для каждого, кто сохранил работу и трудится в тылу над приближением победы Украины и обеспечении жизнеспособности экономики, крайне важно иметь хотя бы минимальные гарантии соблюдения своих трудовых прав и, насколько это возможно, быть уверенным в возможности купить кусок хлеба. Так что дерегуляция подобных гарантий имеет крайне вредоносный характер" - считает Сандул.
Все это время украинским профсоюзам удавалось отбивать атаки на свои права и права членов профсоюзов. Но теперь, под давлением военной агрессии со стороны России, профсоюзы вынуждены были отступить. Это еще одно последствие войны, которое безо всяких бомбардировок и обстрелов значительно ухудшило положение миллионов наемных работников в Украине.
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