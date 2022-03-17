Украина ограничивает профсоюзы в условиях войны

Суть закона

"Нахождение государства в состоянии войны и деятельность работников в условиях разрушения инфраструктуры и нарушения нормального порядка функционирования трудовых отношений требуют существенного пересмотра существующей системы их организации", – говорится в заключении Галины Третьяковой, главы Комитета по вопросам социальной политики и защите ветеранов, представившей законопроект "Об организации трудовых отношений в условиях военного времени".

Галина Третьякова

В результате боевых действий сотни и тысячи предприятий разрушены или остановлены, либо их работники вынуждены бежать от военных действий вглубь Украины или за рубеж. Еще часть предприятий и сотрудников оказались на оккупированных территориях, где выполнение обычного трудового законодательства остановлено. Кроме того, многие предприятии привлекаются военными администрациями к оборонным мероприятиям, а их сотрудников отправляют на работы, не предусмотренные обычными трудовыми договорами.

Все эти проблемы, либо основную их часть, и должен был урегулировать новый закон. Но если посмотреть на его суть, то окажется, что существовавший ранее баланс прав и обязанностей между наемными работниками и работодателями оказался существенно нарушен.

Так, наемные работники получили лишь право в случае угрозы боевых действий или невозможности выполнять свои трудовые обязанности уволиться без предупреждения работодателя за 14 дней, как это было ранее предусмотрено законодательством. Но этим правом можно будет воспользоваться лишь в том случае, если работник не был привлечен к специальным принудительным работам, связанными с обороной или военными действиями.

Все остальные нормы нового закона существенно урезают права наемных работников и облегчают работу владельцам бизнеса или руководителям государственных и коммунальных предприятий и учреждений.