Пенсионный кризис в Украине: когда солидарность не по карману

С распадом СССР Украина унаследовала так называемую солидарную пенсионную систему: нынешние пенсионеры должны получать выплаты за счет взносов работающей части населения. Однако сегодня количество занятых в экономике Украины постоянно падает. Соответственно, пенсионных взносов катастрофически не хватает на выплату даже мизерных, по европейским меркам, пенсий. Первая попытка реформировать эту систему была предпринята еще 15 лет назад – через запуск негосударственного пенсионного обеспечения. Тогда правительство разрешило частным пенсионным фондам принимать добровольные взносы от граждан – с расчетом на то, что свои пенсионные выплаты они получат в будущем. Но частные пенсионные фонды так и не стали популярными из-за своей ненадежности, с одной стороны, и из-за крайне низких зарплат в Украине, с другой.

Последняя надежда правительства – обязательное накопительное пенсионное страхование. Соответствующая реформа спешно проводится в Украине, однако попытки провести через парламент необходимый законопроект тоже терпят неудачу. А новые инициативы в этой области не проходят даже профильный парламентский комитет.

Тем временем миллионы украинских стариков получают пенсии ниже реального прожиточного минимума. И эта тенденция, похоже, будет только усугубляться.

Туманное будущее

– Я не могу рассчитывать на нормальную пенсию, – говорит Евгений Колишевский. Евгению чуть больше 50-ти, до пенсии ему осталось примерно 15 лет. Он живет в Каменском – типичном промышленном городе Украины.

Десятилетиями в таких городах люди стремились пойти работать на "вредное производство" – чтобы раньше выйти на пенсию и получать ее по максимальному коэффициенту. В Украине до сих пор существуют специальные списки с перечнем опасных или особо вредных профессий. Правда, таких вакансий на промышленных предприятиях с годами становится все меньше, ведь заводы либо закрываются, либо сокращают рабочие места. Поэтому найти работу, которая бы обеспечила высокую пенсию в старости – все труднее.

Еще во времена СССР Евгений закончил военно-политическое училище в Ленинграде, но от карьеры военного отказался. Как и от перспективы всю жизнь работать на "вредном производстве".

Для многих в Каменском Евгений Колишевский – типичный "неформал", и при этом успешный, реализовавшийся человек. Он известный в городе тренер по киокушин-кан карате, возглавляет городскую федерацию этого вида спорта. А еще многие знают его как общественного активиста, руководителя местной экологической организации "Голос Природы".