Пенсионный кризис в Украине: когда солидарность не по карману
Еще осенью прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил: если не предпринять решительных мер, то через 15 лет государство не сможет выплачивать пенсии. Страна спешно внедряет очередную реформу – но насколько успешной она окажется?
С распадом СССР Украина унаследовала так называемую солидарную пенсионную систему: нынешние пенсионеры должны получать выплаты за счет взносов работающей части населения. Однако сегодня количество занятых в экономике Украины постоянно падает. Соответственно, пенсионных взносов катастрофически не хватает на выплату даже мизерных, по европейским меркам, пенсий. Первая попытка реформировать эту систему была предпринята еще 15 лет назад – через запуск негосударственного пенсионного обеспечения. Тогда правительство разрешило частным пенсионным фондам принимать добровольные взносы от граждан – с расчетом на то, что свои пенсионные выплаты они получат в будущем. Но частные пенсионные фонды так и не стали популярными из-за своей ненадежности, с одной стороны, и из-за крайне низких зарплат в Украине, с другой.
Последняя надежда правительства – обязательное накопительное пенсионное страхование. Соответствующая реформа спешно проводится в Украине, однако попытки провести через парламент необходимый законопроект тоже терпят неудачу. А новые инициативы в этой области не проходят даже профильный парламентский комитет.
Тем временем миллионы украинских стариков получают пенсии ниже реального прожиточного минимума. И эта тенденция, похоже, будет только усугубляться.
Туманное будущее
– Я не могу рассчитывать на нормальную пенсию, – говорит Евгений Колишевский. Евгению чуть больше 50-ти, до пенсии ему осталось примерно 15 лет. Он живет в Каменском – типичном промышленном городе Украины.
Десятилетиями в таких городах люди стремились пойти работать на "вредное производство" – чтобы раньше выйти на пенсию и получать ее по максимальному коэффициенту. В Украине до сих пор существуют специальные списки с перечнем опасных или особо вредных профессий. Правда, таких вакансий на промышленных предприятиях с годами становится все меньше, ведь заводы либо закрываются, либо сокращают рабочие места. Поэтому найти работу, которая бы обеспечила высокую пенсию в старости – все труднее.
Еще во времена СССР Евгений закончил военно-политическое училище в Ленинграде, но от карьеры военного отказался. Как и от перспективы всю жизнь работать на "вредном производстве".
Для многих в Каменском Евгений Колишевский – типичный "неформал", и при этом успешный, реализовавшийся человек. Он известный в городе тренер по киокушин-кан карате, возглавляет городскую федерацию этого вида спорта. А еще многие знают его как общественного активиста, руководителя местной экологической организации "Голос Природы".
Однако мало кто знает, что тренерская работа с детьми, и уж тем более работа в общественных организациях – это вовсе не прибыльный бизнес, где можно сколотить состояние на достойную жизнь после выхода на пенсию.
Как и миллионы украинцев, Колишевский надеялся, что государство справится с пенсионной реформой, начатой еще в 2004 году. Все эти годы он делал отчисления в солидарную пенсионную систему, а теперь правительство говорит, что эта система на грани коллапса.
В итоге, Евгений оказался в такой же ситуации, как и многие миллионы его соотечественников – будущее грозит не только старостью, но и нищетой.
На грани или уже за гранью катастрофы?
Примерно 80% одиноких пенсионеров в Украине живут за официальной чертой бедности, – такие данные приводит интернет-издание "Лига", демонстрируя в многочисленных графиках катастрофу солидарной пенсионной системы.
Сегодня в Украине около 11 миллионов пенсионеров, и 65% из них получают пенсию ниже 3 000 гривен ( 90 евро) в месяц. И только 2,7% получают пенсию выше 10 000 гривен (300 евро) в месяц. Как правило, это бывшие министры, народные депутаты, судьи, прокуроры и другие высокопоставленные чиновники государственного аппарата.
– Сегодня, если ты не работаешь в госсекторе, то вряд ли можешь рассчитывать на нормальную пенсию, – констатирует ситуацию Евгений Колишевский. – Обеспечив себя пенсиями, госчиновники заявляют, что остальным для выплаты нормальных пенсий не хватает денег. Но отсутствие денег – не причина, а следствие той политики, которую проводят государственные чиновники. Эта политика не направлена на развитие национальной экономики, создание новых рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса. В итоге практически всё предпринимательство вынуждено работать "в тени".
Попытки реформировать пенсионную систему предпринимались государством не один раз. Самая большая реформа была начата еще в 2004 году. В дополнение к существующей солидарной системе, реформа предусматривала создание двух новых уровней пенсионного обеспечения: государственного накопительного пенсионного страхования (2-й уровень) и частных накопительных пенсионных фондов (3-й уровень).
Однако с самого начала реализация этой реформы выглядела крайне непоследовательно. Вместо того, чтобы создать систему накопительного пенсионного страхования (в дополнение к солидарной системе), государство перешло сразу к третьему уровню и разрешило создать частные пенсионные фонды. Многие из них тут же были использованы нечистыми на руку дельцами для выманивания денег у доверчивых вкладчиков. И первый же финансовый кризис 2008/2009 годов привел к банкротству многих таких фондов. Так, например, если в 2009 году было зарегистрировано 95 негосударственных пенсионных фондов, то уже к 2013 году их осталось 63.
"Отсутствие денег – не причина, а следствие той политики, которую проводят государственные чиновники".
По официальным данным, сегодня в Украине зарегистрированы 62 НПФ, а число участников таких фондов не превышает и миллиона человек (около 7% работающего населения), а накопленные ими средства не дотягивают до 3 миллиардов гривен (менее 0,8% от годового бюджета Пенсионного фонда Украины). Даже в правительстве вынуждены признать, что частные пенсионные фонды после 15 лет своей работы не могут обеспечить нормальных пенсионных выплат.
Тем временем брошенная на произвол судьбы солидарная система все глубже погружается в кризис. Последние три года дефицит ПФУ, который приходится покрывать из бюджета страны, поднялся со 155 млрд.грн. в 2018 году до 200 млрд.грн в 2020-м. А в нынешнем году эти дотации из бюджета могут вырасти еще на 10%.
Но даже при таких огромных дотациях, пенсии в среднем дают лишь 28% возмещения реальной зарплаты – тогда как Украина взяла на себя международные обязательства обеспечивать не менее 40% возмещения.
Вот только по прогнозам правительства, в ближайшие годы этот показатель может опуститься до катастрофических 18%, что окончательно отбросит большинство украинских стариков за черту бедности.
Отрицательная демография
Причин стремительного роста расходов бюджета на выплату пенсий несколько. Некоторые из них общеизвестны: плохая демографическая ситуация и высокая доля теневой занятости.
Сегодня демографическая статистика последних 30 лет выглядит как бесконечно снижающаяся кривая. С первых лет независимости численность населения страны сократилась на 11 миллионов человек – до 41 миллиона. Эти данные выглядят весьма спорными, так как перепись населения не проводилась с 2000-го года.
В прошлом году была попытка оценить количество населения с помощью цифровых технологий. И оказалось, что в реальности количество граждан Украины, проживающих в стране, может быть еще ниже – около 37 миллионов человек. Эти данные также подвергли резкой критике со всех сторон, и они остались на уровне неудачного эксперимента, а не принятой статистики.
Однако прогнозы демографического будущего еще хуже. Так, по данным авторов одного из законопроектов о накопительном пенсионном страховании, до 2050 года численность граждан Украины может сократиться до 33 миллионов человек. При этом, доля пенсионеров увеличится с нынешних 23% до 35% всего населения страны. В правительстве считают, что солидарная система просто не потянет такое количество пенсионеров. И называют это главной причиной для ускоренного введения 2-го уровня пенсионной реформы – обязательного накопительного пенсионного страхования.
По сути, правительство планирует ввести еще один вид обязательных пенсионных отчислений. Однако, в отличие от солидарной системы, накопительные пенсии будут поступать на специальные счета в уполномоченных банках или лицензированных частных пенсионных фондах. По одному из последних законопроектов, планируется также создание специального государственного пенсионного фонда, в дополнение к существующему – обслуживающему солидарную систему.
– Апелляции к демографическому кризису и кризису на рынке труда, лежащие в обосновании введения 2-го уровня пенсионной реформы, могут сигнализировать, что власть не видит решений, или не готова их внедрять в направлении преодолении этих кризисов, – считает Оксана Дутчак, эксперт Центра социальных и трудовых исследований. – Кроме того, нужно понимать, что в условиях большой доли теневого рынка труда система 2-го уровня не будет работать для значительной части граждан.
Неудачная реформа солидарной системы
Пять лет назад, еще при президентстве Петра Порошенко, правительство премьер-министра Владимира Гройсмана предприняло попытку легализировать занятость на рынке труда, а заодно и реформировать солидарную пенсионную систему.
При поддержке парламентского большинства правительство почти вдвое снизило размер единого социального взноса (пенсионных и других социальных сборов), начисляемых на фонд заработной платы. Совокупно они уменьшились с 41% до 22%.
Одновременно правительство ужесточило штрафы за нелегальное трудоустройство, подняв их размер для работодателей до 60 000 гривен (примерно 1800 евро). И кроме того, правительство почти вдвое увеличило размер минимальной заработной платы.
Расчет был на то, что снижение ставки социальных взносов на фоне роста санкций за нелегальное использование трудоустройства будет стимулировать бизнес выходить "из тени". А увеличение минимальных зарплат даст необходимое количество гарантированных поступлений денег на счета Пенсионного фонда, чтобы выплачивать текущие пенсионные обязательства.
Первоначально казалось, что этот план сработает. Так, например, к концу 2019 года официальный уровень "теневой занятости" сократился до самой низкой отметки за последнее десятилетие – 21%. Такие данные в прошлом году приводило Министерство экономики со ссылкой на Государственную службу занятости Украины.
В тоже время, на уровне экспертных оценок, например, бывшего министра экономики Тимофея Милованова, в Украине из 28,5 миллионов трудоспособных граждан легально работают только 12,8 миллионов. Остальные либо заняты в теневом секторе, либо вообще уехали из страны. Последних насчитывается около 7 миллионов граждан.
В итоге, ни правительству Владимира Гройсмана, ни двум другим правительствам, назначенным уже президентом Владимиром Зеленским, так и не удалось коренным образом переломить ситуацию с "теневой занятостью". Кризис на рынке труда усугубился еще и началом пандемии коронавируса.
Все это вылилось растущий дефицит солидарной пенсионной системы и сделало невозможным существенное увеличение пенсий, обещанное во время выборов Владимиром Зеленским.
Штурм накопительной пенсионной системы
Нынешние усилия правительства по запуску обязательного накопительного пенсионного страхования больше напоминают решительный (или отчаянный – зависит от точки зрения) штурм парламента. Первый законопроект №2683 обсуждался в парламентских комитетах и обществе более года (с декабря 2019).
Все это время правительство постоянно заявляло о растущих угрозах коллапса солидарной пенсионной системы. В средствах массовой информации была развернута настоящая кампания в поддержку правительственной инициативы пенсионной реформы.
Мнения экспертного сообщества разделились. Ключевой вопрос заключался в том, нужно ли запускать накопительную систему сейчас, или вначале стабилизировать солидарную пенсионную систему.
В Украине из 28,5 миллионов трудоспособных граждан легально работают только 12,8 миллионов.
– Сможет ли запуск 2-го уровня пенсионной системы решить проблему дефицита средств на пенсии? Тут есть несколько угроз. Первая из них – нестабильная экономика последних лет и туманные перспективы ее стабилизации, – считает Оксана Дутчак. – В условиях отсутствия экономического роста и продолжения экономических кризисов с пенсионными накоплениями может случиться то же, что происходит с любыми другими накоплениями: пока человек выйдет на пенсию, они существенно обесценятся. Стабильное инвестирование таких накоплений и их надлежащее администрирование со стороны операторов тоже может оказаться под угрозой нестабильности экономики, спекулятивных процессов и коррупционных рисков.
Критика законопроекта Главным научно-экспертным управлением Верховной Рады была еще жестче. Здесь прямо заявили, что в условиях экономической нестабильности вводить накопительное пенсионное страхование – значит дискредитировать саму идею накопительных пенсий.
Кроме того, эксперты указали, что в Украине отсутствует рынок ценных бумаг, и собранные на накопительных счетах средства попросту некуда будет инвестировать, кроме как давать в долг правительству. И посоветовали парламентариям и правительству вначале создать условия и сам рынок ценных бумаг, а уже потом запускать обязательное накопительное пенсионное страхование.
Долгое время авторы законопроекта не могли определиться с тем, какой процент отчислений с заработной платы должен идти на накопительные пенсии. И авторы законопроекта, и представители правительства называли разные ставки – от 2% до 7%.
Однако, слишком маленький процент отчислений раскритиковали профсоюзы, заявив, что таких отчислений попросту не хватит для выплаты в будущем нормальных пенсий с накопительных счетов. А против слишком большого процента выступили представители бизнеса, которым не нравится существенный рост расходов в условиях экономического кризиса.
В итоге, 29 апреля украинский парламент единодушно отправил этот законопроект на повторное первое чтение. По сути – на переработку.
Казалось, что на устранение всех недостатков предложенной модели обязательного накопительного пенсионного страхования правительству понадобится какое-то время. Но буквально через неделю после этого голосования, 7 мая, в парламенте был зарегистрирован обновленный законопроект №2683-3.
Предложенная модель претерпела лишь косметические изменения. Так, авторы законопроекта, среди которых глава парламентского Комитета по социальной политике Галина Третьякова, предложили ставку отчислений установить на уровне 4%, половину из которых платят работодатели, а другую половину – наемные работники.
Кроме того, авторы предложили создать еще один государственный пенсионный фонд, который будет управлять накопительными счетами наряду с частными накопительными фондами.
Однако, похоже, что обновленный законопроект ожидает участь предшественника. С его критикой выступил не только профильный Комитет по социальной политике, но и Министерство финансов, Пенсионный фонд Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Поддерживает законопроект только Министерство социальной политики Украины, которое и отвечает за пенсионную реформу.
– Вся история с реформированием пенсионной системы очень хорошо демонстрирует огромное количество проблем, которые накопились в украинском обществе, – считает Оксана Дутчак. – В первую очередь, введение 2-го уровня обосновывается, в частности, текущим и нарастающим демографическим кризисом и кризисом на рынке труда – сокращением населения, уменьшением количества (официально) трудоустроенных, увеличением количества пенсионеров. Однако, введение 2-го уровня пенсионной системы не решит ни демографический кризис, ни кризис на рынке труда. Эти кризисы решаются обеспечением устойчивого социально-экономического развития, социальной поддержкой, достойными зарплатами и детенизацией рынка труда.
Что будет дальше – пока неизвестно. В правительстве настаивают на принятии закона об обязательном накопительном пенсионном страховании уже в этом году, чтобы новая система могла заработать с 2023 года. Иначе ее введение отсрочится еще как минимум на год.
Парламентская оппозиция в лице "Оппозиционной платформы – За жизнь" предлагает альтернативный законопроект №2683-2. Его отличие в том, что он увязывает введение 2-го уровня пенсионной системы со стабилизацией и устойчивым ростом экономики, сохранив приоритеты за солидарной пенсионной системой. Но шансов, что оппозиционный законопроект поддержит парламент – практически нет.
– Скорее всего, мне придется работать всю жизнь, – с грустью констатирует Евгений Колишевский, наблюдая за действиями правительства и парламента.
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