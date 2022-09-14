Закон "О медиа": украинская власть в борьбе за монополию на правду
С принятием закона "О медиа" украинская власть получит окончательную монополию на правду. Новый закон позволит государству почти беспрепятственно штрафовать, блокировать и закрывать масс-медиа, чья точка зрения не совпадает с официальной.
Сегодня, когда многие украинские журналисты ушли на фронт, а тысячи других, рискуя жизнью, ведут репортажи с мест военных действий , правящая партия "Слуга народа" решила еще больше ужесточить контроль над прессой. В новом законопроекте о медиа, принятом украинским парламентом в первом чтении 30 августа, все СМИ подчиняются единому государственному органу, наделенному полномочиями предупреждать, штрафовать и закрывать любое медиа. При этом уровень самоцензуры среди журналистов Украины уже сейчас настолько высок, что до сих пор государственному аппарату создавать какой-либо официальный орган цензуры в СМИ даже не приходилось. Журналисты добровольно (или под давлением) соглашались со многими ограничениями. Тем не менее, до сих пор подобные действия властей еще было возможно оспорить в суде как "незаконные". С принятием закона о медиа все станет "законным".
И как тут не вспомнить Александра Ткаченко, министра культуры и информационной политики Украины, который еще год назад напрямую связывал принятие закона о медиа с необходимостью закрытия некоторых телеканалов. Напомним, что еще за год до начала полномасштабной агрессии были отключены телеканалы NewsOne, ZIK, 112 Украина, связанные с депутатами партии "Оппозиционна платформа – За жизнь!" и с опальным Виктором Медведчуком.
С началом войны вмешательство власти в работу медиа только усилилось. Телевидение оказалось фактически монополизировано государством, когда на всех центральных новостных каналах транслировалась одна программа – "Единый марафон". Исключение составляли телеканалы Прямой, Эспрессо и 5 канал, связанные с экс-президентом Петром Порошенко, транслировавшие собственный информационный марафон. Тогда 18 марта 2022 года указом президента (на основании решения Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО)) национальную цифровую телесеть – концерн “Зеонбуд” – обязали обеспечить трансляцию “Единого марафона” на всех общенациональных телеканалах. Фактически, это означало требование к каналам Порошенко перейти на трансляцию “Единого марафона”. А через две недели, 4 апреля, Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ), которому подчинили и “Зеонбуд”, удалили эти три канала из самого доступного пакета цифрового телевидения Т2.
Олигарх Ринат Ахметов вообще заявил об уходе с медиа-рынка, о закрытии принадлежащих ему онлайн-изданий и о возвращении государству лицензий на вещание своих 11 телеканалов
Десятки и сотни более мелких веб-сайтов просто закрылись и о них даже не вспоминают. Кто-то попал в списки неблагонадежных по указу президента или по решению Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО), чрезвычайные полномочия которого на этот счет были одобрены парламентом задним числом. Других вполне легально теперь закрывает Национальный центр оперативного управления телекоммуникациями (НЦУ) (автору и редакции oDR не удалось найти официальных списков НЦУ, однако подобные списки выкладывают на своих сайтах отдельные провайдеры – прим.ред.). Третьи, как, например, телеканал “Наш”, оказались под давлением патриотически настроенных общественных организаций и лидеров общественного мнения, то и дело обвиняющих нелояльные к власти СМИ в "прокремлевской политике". Однако если обвинения в пророссийском содержании выдвинуть не получается нельзя, то в ход идут другие методы: так, каналы, связанные с Петром Порошенко, были изъяты из цифрового пула под предлогом "чрезмерного нарциссизма" бывшего президента.
Информационное пространство заполнено пропагандой и контрпропагандой, что многими, в том числе и журналистами, воспринимается в условиях войны как неизбежность. Ни о каких судебных разбирательствах, которые бы подтвердили обвинения в "пророссийской информационной политике" или зависимости от российского финансирования, звучавшие, например, в адрес телеканалов “Наш”, NewsOne, ZIK, 112 Украина, речь даже не идет. Никто и не пытается это доказать, ссылаясь на дефицит времени и ресурсов.
Правда, такие действия имеют ограниченный характер. Как бы ни хотелось властям, но при помощи этого метода телеканалы и веб-сайты, связанные с Петром Порошенко, полностью закрыть им не удается: в "пророссийской политике" их обвинить невозможно. Впрочем, попытки такие не исключены, ведь бывшему президенту все время угрожают уголовным делом об измене Родине. Не закрыть подобным образом и многочисленные праворадикальные и националистические медиа, которые также критикую власть Зеленского с самых разных сторон.
Информационное пространство заполнено пропагандой и контрпропагандой, что многими, в том числе и журналистами, воспринимается в условиях войны как неизбежность
Чтобы взять все медиа под контроль, правящая партия "Слуга народа" пошла самым простым путем: решила подчинить все средства массовой информации одному регулятору – Национальному совету по телевидению и радиовещанию. Теперь этот орган, согласно законопроекту "О медиа", получит полномочия регулировать не только ТВ и радио, но и любые газеты, онлайн-медиа, цифровые платформы, предоставляющие медийные услуги, и так далее.
Когда почти три года назад этот законопроект появился впервые, большинство журналистских организаций выступили категорически против его принятия. Законопроект "О медиа" посчитали слишком жестким, а полномочия Нацсовета по регулированию СМИ слишком большими для демократического общества. В итоге, в мае 2020 года в парламенте не нашлось голосов для его утверждения и законопроект отправили на доработку.
Но сейчас, через полгода войны, повторяется ситуация, которую мы совсем недавно наблюдали с принятием самых жестких и радикальных изменений в трудовое законодательство. Несмотря на протесты украинских профсоюзов эти законы были приняты, под молчаливое согласие европейских чиновников. Под предлогом войны с Россией и используя риторику о необходимости реформ ради членства в ЕС, правительство и парламент принимают крайне непопулярные законы. Тоже самое очень скоро случится и с законопроектом "О медиа".
Принятие во втором чтении законопроекта "О медиа" может подорвать независимость украинских СМИ, и без того ставшую во время войны весьма условной. Таких полномочий, которые получит Нацсовет, не имел ни один государственный орган ни во времена Кучмы, ни во времена Януковича. Более того, когда 16 января 2014 года были приняты так называемые "диктаторские законы", большинство журналистских организаций возмутились этим фактом. Особо возмутительным считалось ограничение работы информационных агентств без регистрации, ограничение доступа к интернет-ресурсам на основании экспертного заключения, или принятие так называемых "идеологических законов", которые указывали что и как освещать в истории Украины.
Новый законопроект "О медиа" включает не только похожие, но и более жесткие нормы, которых не было в "диктаторских законах" 16 января. Эти нормы могут разрушить тот хрупкий информационный баланс, который позволял в предыдущие годы удерживать Украину от скатывания в пропасть диктатуры.
Принятие законопроекта "О медиа" может подорвать независимость украинских СМИ, и без того ставшую во время войны весьма условной.
Например, именно благодаря неподконтрольности интернет-сайтов могли выходить сотни и тысячи оппозиционных к Кучме или Януковичу онлайн-изданий. Это создавало информационную основу для сопротивления общества попыткам узурпировать и власть, и право на правду.
Мало кто из обычных граждан знает, что многие общественные организации издавали свои газеты и буклеты без всякой регистрации. Закон о печатных СМИ это разрешал. Новый же законопроект подобные действия запрещает.
Впервые за всю историю независимой Украины законопроект вводит в обязанности соблюдение Кодекса этики украинского журналиста. Этот Кодекс запрещает журналистам служить интересам власти, а не общества; ограничивает вмешательство в частную жизнь; осуждает любые проявления дискриминации по отношению к людям; обязывает подавать полную и объективную информацию о событиях. Казалось бы, очень благородная задача. Но на самом деле введение этических обязательств в законодательство может стать еще одной лазейкой для давления на журналистов.
Попытки такие уже были ранее, когда Нацсовет обращался в Комиссию по журналистской этике (КЖЭ) с жалобами на оппозиционные к властям телеканалы. Очевидно, рассчитывая использовать решения КЖЭ для санкций против этих телеканалов. Но тогда КЖЭ отказалась способствовать государственному органу в применении санкций, так как это противоречило бы ключевому принципу саморегулирования.
До сих пор соблюдение Кодекса этики было делом добровольным, а сам Кодекс писался и регулировался Комиссией по журналистской этике – самоуправляемой организацией журналистов. Конечно, подобная "добровольность" делала и этический кодекс, и полномочия КЖЭ намного слабее – но зато их нельзя было использовать в целях цензуры или политического давления.
Введение этических обязательств в законодательство может стать еще одной лазейкой для давления на журналистов
Новый же законопроект помимо обязанности соблюдать этические стандарты, создает еще и так называемые органы сорегулирования. Именно эти органы сорегулирования получат полномочия утверждать различные отраслевые кодексы и стандарты, в том числе и этические. Более того, Нацсовет оставляет за собой окончательное право как утверждать подобные этические правила, так и состав экспертов, которые будут рассматривать жалобы на нарушение кодексов и стандартов. В случае если подобные нарушения будут действительно выявлены, реакция Нацсовета и его полномочия могут быть самыми различными: от предупреждения до штрафов или полного закрытия медиа.
Представить что-то подобное до сих пор было просто невозможно. Ведь этические стандарты – это не нормы закона. Введение какой-либо юридической и правовой ответственности за нарушение профессиональных этических стандартов может подорвать не только основы понятия свободы слова, но и подвергнуть риску всех журналистов, которые жестко критикуют власти или чиновников. А значит – подорвать фундаментальные основы роли прессы в демократическом обществе.
И это только то, что лежит на поверхности: тотальный контроль и регистрация над всеми СМИ, сверхполномочия Нацсовета, право без суда наказывать или закрывать СМИ, огромные штрафы для изданий и отдельных журналистов, вмешательство в профессиональные отраслевые этические стандарты. Законопроект содержит 282 страницы и вносит изменения в десятки и десятки законов. А на то, чтобы разобраться во всем этом, общественности отвели всего 21 день с момента принятия законопроекта в первом чтении.
Сегодня открыто против данного законопроекта выступает только Национальный союз журналистов Украины, поддержанный Европейской федерацией журналистов. И это ожидаемо, ведь большинство его членов категорически против того, чтобы государство вмешивалось в их деятельность, как это и было до сих пор.
Представители власти искусно используют войну, чтобы сместить внимание общества с чрезмерного регулирования СМИ в сторону вопросов русского языка в эфире телевидения и радио, количестве русскоязычных исполнителей, фильмов и прочей идеологической составляющей нынешнего противостояния с Россией. Тогда как главная опасность этого законопроекта заключается в создании монополии государства на регулирование СМИ.
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