Закон "О медиа": украинская власть в борьбе за монополию на правду

Сегодня, когда многие украинские журналисты ушли на фронт, а тысячи других, рискуя жизнью, ведут репортажи с мест военных действий , правящая партия "Слуга народа" решила еще больше ужесточить контроль над прессой. В новом законопроекте о медиа, принятом украинским парламентом в первом чтении 30 августа, все СМИ подчиняются единому государственному органу, наделенному полномочиями предупреждать, штрафовать и закрывать любое медиа. При этом уровень самоцензуры среди журналистов Украины уже сейчас настолько высок, что до сих пор государственному аппарату создавать какой-либо официальный орган цензуры в СМИ даже не приходилось. Журналисты добровольно (или под давлением) соглашались со многими ограничениями. Тем не менее, до сих пор подобные действия властей еще было возможно оспорить в суде как "незаконные". С принятием закона о медиа все станет "законным".

И как тут не вспомнить Александра Ткаченко, министра культуры и информационной политики Украины, который еще год назад напрямую связывал принятие закона о медиа с необходимостью закрытия некоторых телеканалов. Напомним, что еще за год до начала полномасштабной агрессии были отключены телеканалы NewsOne, ZIK, 112 Украина, связанные с депутатами партии "Оппозиционна платформа – За жизнь!" и с опальным Виктором Медведчуком.

С началом войны вмешательство власти в работу медиа только усилилось. Телевидение оказалось фактически монополизировано государством, когда на всех центральных новостных каналах транслировалась одна программа – "Единый марафон". Исключение составляли телеканалы Прямой, Эспрессо и 5 канал, связанные с экс-президентом Петром Порошенко, транслировавшие собственный информационный марафон. Тогда 18 марта 2022 года указом президента (на основании решения Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО)) национальную цифровую телесеть – концерн “Зеонбуд” – обязали обеспечить трансляцию “Единого марафона” на всех общенациональных телеканалах. Фактически, это означало требование к каналам Порошенко перейти на трансляцию “Единого марафона”. А через две недели, 4 апреля, Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ), которому подчинили и “Зеонбуд”, удалили эти три канала из самого доступного пакета цифрового телевидения Т2.