На рубежі європейської війни: кому доводиться захищати країну?

Війна на сході України триває вже понад шість років. День Захисника України був впроваджений невдовзі після початку бойових дій і з того часу відзначається 14 жовтня. Здебільшого у цей день вітають військових чоловіків як втілення «захисника нації». Однак події останніх шести років показали, що цивільні - і часто цивільні жінки - настільки ж схильні захищати державність, коли їй загрожує небезпека.

«Ти кличеш мене ‘Марія’ лише тоді, коли гніваєшся на мене. Ти гніваєшся на мене?» - запитує мене Маша, коли я використовую її повне ім’я, розмовляючи з нею по скайпу. Я тоді і справді гнівалася на неї. Зараз не пам’ятаю, чому саме. Можливо, тому, що я помітила, що вона була надто дружньою з ультраправими, а я вважала, що це небезпечно для неї, для її справи, для її репутації. Я вважала, що це неправильно. Вона також не вважала це правильним, але вона була або менш наївною, або менш впевненою у власній правоті, ніж я.

Насправді це трохи дивно, що я переважно кличу її «Маша»: ми обидві із західної України, де «Марія» може стати «Марічкою», «Марусею», але не «Машею». Але саме так її було представлено​​ мені, коли ми вперше познайомилися і саме це ім’я я використовувала, коли не гнівалася на неї.

Я вперше зв'язалася з Машею у 2014 році, щоб взяти у неї інтерв’ю щодо її участі у протестах на Майдані. Це було незадовго після закінчення революції; наметове містечко ще стояло посеред Києва, залишки шин ще тліли, а там, де нещодавно розстріляли людей, почали з'являтися хрести. Центральний Київ виглядав постапокаліптично. Здавалося, ніби щойно закінчилася війна. Насправді війна тільки починалася, але ми цього не знали того дня, коли зустрілися.

Маша чекала на мене в маленькому хіпстерському кафе дві години. Я періодично писала їй смс-ки, що запізнююсь, а вона чекала. Мене затримав мій попередній співрозмовник - радикальний націоналіст, який дуже пізно з'явився на інтерв'ю, і від якого пахло алкоголем, хоч була десята ранку. Інтерв’ю виявилося марним і я не використала його в статті, для якої його записувала. Інтерв’ю з Машею було зовсім протилежним: я зібрала достатньо матеріалу, щоб написати цілу книгу. Але головне - я зустріла нову подругу.

Коли я нарешті дісталася до кафе, де чекала Маша, то побачила вражаючу молоду жінку. Висока, з довгим трохи розтріпаним хвостиком, вона виглядала молодшою ​​за мене, але випромінювала таку впевненість, що я плутала слова, намагаючись представитись і вибачитися за своє запізнення.

«То ти виходить британська вчена», - саркастично кинула Маша, коли я сказала, що я з Британії. Сарказм не здавався хорошим початком для інтерв’ю. Але я не знала, як це виправити.

Маша підвелася і сказала: «Ходімо на вулицю. Я закурю». Я слухняно пішла за нею. Маша запалила цигарку і почала розповідати історію своєї участі у протестах. Лише тоді я помітила, що її глибокі зелені очі все ще бачать ті картини смерті та руйнування. Вона ще перебувала в шоці і добирала слова, які могли б адекватно описати те, що нещодавно трапилося з нею та її країною.

З часом вона забула, що розмовляла з «британською вченою», а може, просто потеплішала до мене і передавала мені свої переживання Майдану так, як вони врізалися їй у пам’ять. Це було її перше інтерв’ю. Тоді вона ще не усвідомлювала, що подібні запитання їй будуть ставити знову і знову дослідники та журналісти.

Машу тепер добре знають в Україні. Це така слава, яку люди здобули швидко і несподівано для себе, коли Майдан щойно закінчився, а війна тільки починалася. Між тим, як Янукович утік з країни, та новими президентськими виборами активіст(к)и та волонтер(к)и замінили державу і багато в чому виявилися ефективнішими за уряд. Вони збирали все, що було потрібно армії, вимагали покарання тих, хто стріляв у мирних людей, що протестували під час Майдану, а багато також вступили до війська і пішли на фронт.

Маша бралася за все, що могла під час протестів. Вона робила «коктейлі Молотова» та виступала з промовами про гендерну рівність. Після того, як вона зазнала дискримінації з боку чоловіків-протестувальників, вона вирішила поговорити про рівні права з центральної сцени Майдану. Коли пізно ввечері сцена нарешті звільнилася і їй вже збиралися дати мікрофон, кілька чоловіків зупинили її і сказали:

«Знаєш, те, що в мене між ногами, і те, що в тебе, - це різні речі. Роби те, що вмієш: борщ, шиття».

Але Машу це не зупинило. Вона піднялася на сцену і виголосила свою промову. Як виявилося, це була її перша з багатьох промов на тему прав жінок.

Коли почалася війна, Маша зібрала речі і подалася на фронт. Вона навчилася оперувати безпілотниками, а потім створила організацію, яка навчала інших керувати ними. Вона стверджувала, що в двадцять першому столітті ми не повинні воювати людьми; ми повинні використовувати техніку. І якби ж то українській армії бракувало техніки! Волонтерські організації, такі як Машина, українська діаспора у всьому світі та західні уряди, забезпечували стабільне постачання безпілотників для армії, але поєднання непідготовлених солдатів, надто обережних офіцерів та корумпованих генералів означало, що ці безпілотники не завжди потрапляли на передову, а опинялися десь на складах, щоб їх часом не пошкодили. Як відмітила Маша, деякі відповідальні офіцери хвилювалися, щоб їм не влетіло від керівництва за завдання шкоди військовому майну. Схоже, що завдання шкоди людям було менш ризикованим.