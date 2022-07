O fundador da associação HSLDA, Michael Farris, explicou em pormenor por que e como acredita que as crianças devem ser espancadas no seu livro 'How a Man Prepares His Daughter for Life' (‘Como um Homem Prepara a Filha para a Vida’). "Sou um crente convicto – atrevo-me a dizê-lo – do espancamento", escreveu. "Quando as crianças são pequenas, espancarei qualquer dos sexos por desobediência deliberada a uma regra que lhes tenha sido ensinada."

Farris sugere que os pais usem as mãos ou um "pequeno objeto de madeira como uma colher", com moderação, e "apenas no rabo (…) vai enfrentar acusações de abuso infantil se alguma vez bater a uma criança na cara ou na cabeça".

A HSLDA vê os serviços de protecção infantil como uma "ameaça" para as famílias que optem pelo ensino doméstico.

No documento da HSLDA ‘The Social Worker At Your Door: 10 Helpful Hints’ (‘O Assistente Social à Sua Porta: 10 Dicas Úteis’), Chris Klicka aconselha os pais a "evitar situações potenciais que possam levar a uma investigação do bem-estar das crianças". Por exemplo: "Não espanque crianças em público (...) Não espanque o filho de outra pessoa, a menos que sejam amigos cristãos próximos".

"A HSLDA acredita muito firmemente na ideia de que os pais têm direitos universais de serem pais dos seus filhos como acham que devem ser”, disse à openDemocracy Ryan Stollar, um norte-americano ex-aluno do ensino doméstico e defensor das crianças e sobreviventes de abusos. “E o castigo corporal é provavelmente um dos principais direitos parentais em que a HSLDA mais se foca.”

Stollar referiu ainda que os castigos corporais eram "generalizados" entre as comunidades evangélicas de ensino doméstico nos EUA.

Mas, como a maioria dos estados americanos desregulamentou o ensino doméstico, é quase impossível obter números exactos.

À medida que as primeiras gerações de crianças educadas em casa se tornaram adultas, começaram a contar as suas histórias através de blogs e páginas de Facebook. Ex-alunos do ensino doméstico defendem reformas legais e melhores práticas centradas nos direitos das crianças; e houve artigos a expor casos de negligência, abuso e morte.

Uma base de dados criada em 2013, a Homeschooling's Invisible Children, "visa catalogar todos os casos conhecidos de crimes contra crianças que tenham ocorrido num contexto de ensino doméstico". A lista é comedida.

"Nos Estados Unidos, o ensino doméstico protege frequentemente os pais abusivos de escrutínio e, em consequência, as crianças sofrem. Permite também que os pais ensinem aos seus filhos ideologia extremista sem qualquer objeção", explicou a ex-aluna e sobrevivente de abusos norte-americana Jerusha Lofland à openDemocracy.

Lofland não é contra o ensino doméstico, uma vez que ela própria educou os seus filhos em casa. Há situações "em que a educação doméstica pode estar no melhor interesse da criança". Mas, acrescentou, "as crianças educadas em casa estão sujeitas a um maior risco porque estão isoladas dos seus pares e de outros adultos ".

Num blog onde publica relatos críticos da sua educação numa família extremamente religiosa, Lofland escreveu: "As crianças mais novas eram espancadas quase diariamente por infrações tão pequenas como não rezar antes das refeições, como lhes era ordenado. Eu era uma jovem de 13 anos quando recebi a minha última palmada – deitada sobre o colo do meu pai, a usar a saia de lã que a minha mãe me tinha passado do seu guarda-roupa. Como sempre, o castigo (bater com uma colher de pau) era pela minha «atitude» em relação a uma tarefa atribuída".

Referências a instrumentos de espancar – varas, pás e, particularmente, colheres de pau – são frequentes nos livros de "disciplina bíblica" dos Estados Unidos e estão enraizadas na cultura popular.