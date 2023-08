O abandono da memória, verdade e da justiça

Por outro lado, as outras medidas de não repetição determinadas pela Corte Interamericana também seguem sem resposta ou com retrocessos preocupantes. O desaparecimento forçado de pessoas continua não sendo crime no país, apesar da ratificação pelo Brasil das convenções global e interamericana que exigem sua adequada tipificação. Os crimes de desaparecimento forçado do presente contam com a mesma impunidade, agravada pelas discriminações interseccionais características da atuação da segurança pública, caracterizada pela ausência ou falhas de investigação, desproporcional adequação penal e inexistência de políticas públicas de participação processual e buscas de restos mortais. A luta das famílias da ditadura se repete em uma peregrinação infrutífera e traumatizante de familiares que fazem as mesmas perguntas: Onde estão? O que aconteceu com eles/as? Mas como respostas só se encontram o silêncio avassalador.

A reinvindicação mais recente dos familiares dos desaparecidos da ditadura é um retorno ao passado. No apagar das luzes do governo anterior, em um golpe cruel, foram encerrados os trabalhos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) criada pela Lei nº 9.140/95, a primeira política pública que reconheceu formalmente os crimes da ditadura e criou alguns mecanismos de reparação. Desde então, a CEMDP tem sido o único espaço com participação dos familiares e atribuição legal de realizar esforços para a localização dos restos mortais de pessoas desaparecidas. Com o encerramento da CEMDP, ficaram paralisadas e com futuro incerto as buscas e a identificação de ossadas que estão sob a tutela do Estado.

Em seu discurso de posse, o Ministro de Direitos Humanos e Cidadania se comprometeu a reativar a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Em março de 2023, 150 familiares de pessoas mortas e desaparecidas pela ditadura brasileira cobraram do Ministério o retorno das atividades da CEMDP. Naquela ocasião o Ministro reiterou seu compromisso e informou que essa era uma prioridade do governo. Segundo informações públicas, a proposta de um decreto para recriar a comissão teria sido enviado à Casa Civil em abril, mas o processo estaria estagnado desde então sob análise das secretarias de Análise Governamental e de Assuntos Jurídicos.

Na inércia da burocracia, o tempo passa. E o tempo não perdoa. Os algozes, muitos deles já descansam em seus jazigos, conhecidos e identificados, sob o manto da impunidade e do esquecimento. Com eles, resta sepulta a verdade do que aconteceu. Enquanto isso, familiares seguem na sua luta histórica, cobrando e exigindo conhecer o paradeiro de seus entes queridos e, hoje, mais uma vez vestem suas camisetas em Brasília, desta vez com outra frase estampada: “quem cala sobre teu corpo, consente na tua morte”.