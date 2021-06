5 lições aprendidas com e dos movimentos feministas argentinos na pandemia

No final de 2020, apesar de todos os desafios enfrentados pelos movimentos feministas na Argentina, incluindo uma pandemia e um dos mais longos lockdowns do mundo, o Congresso aprovou um projeto de lei para legalizar o aborto, tornando-o legal, seguro e gratuito para todxs. Enquanto alguns países continuam tentando criminalizar ou re-criminalizar o aborto, do Brasil, Nicarágua e Polônia a vários estados dos Estados Unidos, os movimentos feministas argentinos podem nos ensinar algumas lições.

Como parte do meu doutorado e com o objetivo de aprender com e dos movimentos feministas para legalizar o aborto, mudei-me para Buenos Aires em fevereiro de 2020. Ao chegar, logo pude sentir a energia da Marea Verde (Maré Verde), a onda de movimentos feministas que representam a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos e pela autonomia dos corpos, que transformou a cor verde em sinônimo da luta pelo aborto legal. A Marea Verde estava por toda parte na cidade. Pessoas das mais diversas idades, origens e etnias organizaram encontros, festas e protestos pela legalização do aborto quase que diariamente. Pibas (adolescentes), históricas (feministas de mais de 70 anos), mulheres imigrantes e indígenas, trans e travestis se uniram com um objetivo comum: a defesa da autonomia de seus corpos. Tudo indicava que o projeto de lei para legalizar o aborto seria aprovado no primeiro semestre de 2020. Mas o mundo parou de repente. A pandemia da Covid-19 chegou à Argentina e mostrou o que os movimentos feministas denunciam há anos: a centralidade do cuidado, a centralidade do trabalho dos corpos feminizados, a crise da reprodução social, as desigualdades abissais.

O governo decretou uma quarentena obrigatória e com isso, tudo parou; não podíamos mais nos encontrar pessoalmente ou sair de casa. Tudo isso aprofundou as desigualdades já abissais. Como Georgie Mansilla, da La Poderosa, me disse: “Como eles podem nos dizer para ficar em casa se não temos o suficiente para comprar comida? Como podem nos mandar lavar as mãos, se não temos água ou saneamento básico?”

Nesse contexto, os movimentos feministas na Argentina tiveram que reorganizar e repensar suas estratégias. Lembro-me de uma conversa com Ruth Zurbriggen, uma das fundadoras de La Revuelta, que me disse: “Os movimentos feministas na Argentina têm um lugar, um lugar que é nosso e é a rua. Um lugar para reuniões, festas e reivindicações". Da mesma forma, Carolina Comaleras, da Campanha Nacional pelo Aborto Legal, Seguro e Gratuito, disse-me que “as ruas nos nutrem” e é nas ruas que “produzimos políticas heterogêneas e transversais”, disse Luci Cavallero, da Ni Una Menos.