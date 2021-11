Impunidade, uma questão estrutural que corrói o México

Alguns exemplos ajudam a ilustrar a dinâmica da impunidade ativa. Logo do assassinato de 42 civis em Tanhuato, Michoacán, em maio de 2015, as autoridades alteraram a cena do crime e fabricaram evidências para apoiar a falsa narrativa de que as forças militares agiram em legítima defesa. Três mulheres que testemunharam o massacre foram torturadas e ameaçadas de violência sexual caso se recusassem a se retratar. Mecanismos semelhantes de impunidade ativa foram usados ​​deliberadamente para alterar a cena do crime ou intimidar testemunhas na execução de 22 civis em Tlatlaya e no assassinato da jornalista Miroslava Breach em Chihuahua.

Os casos documentados no relatório levam à mesma conclusão: a impunidade no México não se explica apenas pela falta de capacidade do Estado, mas é o resultado de uma complexa estrutura de interesses que trabalha ativamente para sustentar essa impunidade.

Para abordar esta questão, e diante do reconhecimento do alto escalão das autoridades que se beneficiaram dessa estrutura corrupta de interesses, nós – como os especialistas e ativistas que vieram antes de nós – propomos a criação de uma Comissão Internacional contra a Impunidade no México. Experiências semelhantes na região, como a Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala (CICIG), a Missão de Apoio contra a Corrupção e a Impunidade em Honduras (MACCIH), o Grupo Interdisciplinar de Especialistas Independentes (GIEI) no México e a Comissão Internacional contra a Impunidade (CICIES) em El Salvador, apresentam modelos úteis, com elementos positivos e negativos, para a criação e implementação de uma comissão internacional

Para que uma comissão internacional funcione com sucesso, deve haver i) uma sólida fase de negociação com significativo apoio social e político interno; ii) um tratado internacional para a criação do órgão, que requer a aprovação do Congresso; iii) mecanismos que garantam a independência e autonomia da comissão; iv) um esquema de financiamento internacional que independe de instituições nacionais; v) um procedimento de seleção que prioriza a capacidade técnica, independência e experiência de seus membros e vi) que a comissão receba os poderes necessários para cumprir seu mandato, incluindo a capacidade de recomendar alterações legislativas para fortalecer a justiça, iniciar processos criminais ou fornecer assistência técnica ao Ministério Público e capacidade de chegar a acordos complementares com as autoridades nacionais.