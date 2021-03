A mineração ameaça o centro sagrado do mundo

"Estes minérios são importantes para nós, para curas, danças e rituais, por isso estamos dizendo que esta atividade não é permitida, por isso dissemos que temos que criar um parque para proteger este território", diz Robin, atual coordenador de Território e Meio Ambiente da Associação de Capitães Indígenas de Yaigojé Apaporis (ACIYA).

O líder acrescenta que uma das maiores conquistas na proteção de seu território ocorreu em 2009, quando as comunidades conseguiram impedir a entrada da Cosigo e concordaram em proteger a área como um parque natural.

Yaigojé Apaporis passou por vários processos. Primeiro, em 1988, a reserva foi criada com uma área de 518.320 hectares. Depois, em 1998, o Instituto Colombiano de Reforma Agrária (Incora) ampliou o território para 1.020.329 hectares e, finalmente, em 2009, o foi constituído como Parque Nacional Natural e completou os 1.056.023 hectares.

Robin acrescenta que a multinacional também dividiu as comunidades. "A multinacional começou a desinformar os locais para tentar convencê-los das vantagens de um projeto de mineração. Ela passou por cima do processo político das comunidades, incentivando a criação de duas associações indígenas para lutar contra a consulta e a criação do parque", diz Sergio Vasquez, assessor jurídico da Fundação Gaia Amazonas, uma organização que acompanha os povos indígenas no fortalecimento de seus direitos.

Em 2007, as ações da mineradora levaram as comunidades do lado de Vaupés a criar a Associação das Comunidades Indígenas de Taraira Vaupés (Acitava).

Em 2014, a Corte Constitucional anunciou uma sentença que constatou que o objetivo da empresa mineradora Cosigo Frontier Mining Corporation era "distorcer os benefícios derivados da declaração de um Parque Natural Nacional, persuadir as comunidades sobre os benefícios da mineração, avançando uma possível campanha de desinformação".

A partir deste processo, aprenderam que as grandes empresas de mineração podem romper sua dinâmica cultural e coletiva e, por esta razão, estão agora mais unidas. As comunidades localizadas na região de Vaupés receberam o nome da Associação de Capitães de Yaigojé Apaporis Vaupés (Aciyava) para trabalhar em conjunto com a organização ACIYA do Amazonas.

Robin destaca a força organizacional, assim como sua cultura, idiomas e crenças que ainda preservam. Ele, por exemplo, um homem de voz pausada, conta que além de sua própria língua Macuna, ele entende e fala "tanimuka, letuama, cavillarí e um pouco de yukuna" – cinco das sete línguas sobreviventes.

Títulos de mineração e rios 'doentes'

Os Jaguares do Yuruparí, semeadores de mandioca brava e doce, tecelões de cestas de fibras das palmeiras que crescem na selva e cantores de orações sagradas, hoje têm outros medos. As ameaças da mineração contra o território continuam. Eles a aproximação da pressão de garimpeiros ilegais, que entram nos rios para extrair ouro com dragas e mercúrio que contamina seus rios – enquanto observam que o governo continuar a conceder títulos de mineração.