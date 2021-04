Petróleo, coca e conflitos armados: ameaças à sobrevivência do povo Awá

Os Awá se consideram "pessoas da selva e das montanhas". Eles vivem da pesca e da caça, cultivam mandioca, banana e milho, trabalham com produção de cestas e preservam sua língua materna, Awapít. No entanto, vêm perdendo seus costumes e seus territórios estão se estreitando. A razão é sempre a mesma: a presença de pessoas de fora, que as deslocam para explorar seus recursos naturais.

Julio comenta que, por mais de uma década, as lutas contra a exploração de petróleo têm marcado o destino dos Awá. Ele lembra que, em 2011, quando estavam no processo de titulação da reserva Ishu Awá, conseguiram impedir a construção de 74 poços de petróleo. A preocupação na época era que os 5,8 mil hectares de seu território fossem cedidos à companhias de petróleo, obrigando-os mais uma vez a viver a dor do abandono de suas terras. Mas em 2014, as explorações da indústria petrolífera ainda estavam em andamento, de acordo com documentos públicos do Ministério do Interior. Hoje, a exploração de hidrocarbonetos continua em áreas próximas.

Desde 2011, eles aprenderam que tinham que estar informados e preparados para lutar com os instrumentos apropriados. "Não apenas através de protesto social, mas na questão legal, na educação, na informação para que conheçam nossos direitos, e agora no meio ambiente", diz o líder.

O mesmo está acontecendo nas comunidades em Putumayo. As empresas petrolíferas estão presentes em áreas próximas de quase todas as reservas das etnias Awá, Nasa, Kofán, Pastos, Ingas e Embera Chamí. O mapa da produção de hidrocarbonetos em nível territorial da Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI) da Colômbia, mostra os municípios de Putumayo, no sul do país, com áreas em vermelho, que indicam extração de petróleo.

Mapa producción de hidrocarburos en Colombia, tomado del sitio oficial Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas, EITI. | EITI

Noel acrescenta que o interesse pelo petróleo continua aumentando em sua comunidade, Awá Tatchan, no Vale de Guamuez, e a destruição do ambiente produzido por essas explorações tem causado escassez de alimentos e diminuição da caça. Noel diz que as multinacionais invadem seus espaços, o que em várias ocasiões causou contaminação dos rios e riachos por derramamentos de petróleo, afetando seriamente a fauna e as colheitas.

"O esquilo, as aves que conhecemos como panguana, e até mesmo os peixes, não estão mais disponíveis. A carne do mato, que era naturalmente consumida, quase não é mais vista, então as comunidades começaram a comprar carne de vaca, porco ou frango", diz Noel com preocupação, pois para ele os novos hábitos alimentares fazem com que a cultura indígena se enfraqueça perigosamente.

Há três anos, continua Noel, "na comunidade de Mataje Alto, no Equador, a Grande Família Awá emitiu um mandato contra a mineração e a exploração industrial dos recursos ou dos elementos da natureza, como nós os chamamos. Em 2019, reforçamos o mandato e a exigência de respeito aos direitos humanos e à defesa do território", pois viram que tanto o governo equatoriano quanto o colombiano "têm continuado a aprovar um número crescente de títulos para extração em áreas naturais habitadas por nós".