A Defensoria do Equador indicou que o estado de saúde de Luis Felinto se deteriorou "pelos efeitos causados ​​pelas operações das empresas Petroamazonas EP e Amerisur PLC realizadas, sem consulta prévia ou licença ambiental, no território da comunidade. Sua saúde foi particularmente afetada pela destruição da Casa do Pensamento, o local sagrado dos taitas, e pelo bloqueio de uma fonte de água que a abastecia e era usada para a prática da medicina ancestral, um direito coletivo do povo Siona."

Até o momento, eles não receberam nenhuma reparação do governo equatoriano ou das indústrias extrativas.

Os danos causados ​​pelo petróleo

As empresas petrolíferas também são responsáveis pela poluição da água consumida pelo povo. A terra indígena Siona Buenavista documentou descargas diretas de água com petróleo nos córregos Mansoya, Singuiyá e Peneya, e nos rios Putumayo e Piñuña Blanco. “Em 2012 jogaram água contaminada de madrugada, para que as pessoas não percebessem. Era difícil navegar no rio porque o cheiro era insuportável. Foi aí que começamos a denunciá-los", diz Mario Erazo Yaiguaje, governador da terra indígena.

Há 30 anos, os Siona bebiam água do rio porque era limpa, mas agora têm que comprar tanques de plástico para coletar a água da chuva, explica María Nibia Iles, ex-promotora de saúde. Mesmo assim, quando chove, "um resíduo preto se acumula no tanque por causa da fumaça”. A comunidade precisa usar filtros para beber água potável.

Os impactos ambientais (“contaminação das fontes de água e efeitos na flora e fauna”) e sociais (danos a “lugares sagrados, práticas e identidades culturais e militarização”) constam do dossier de consulta prévia entregue ao Ministério do Interior da Colômbia, de acordo com o relatório de 2019 "Análise da indústria de hidrocarbonetos no sopé da Amazônia".

Atualmente, na Colômbia, os poços de petróleo são propriedade da Geopark, empresa chilena que comprou da Amerisur blocos na bacia de Putumayo, incluindo o bloco Platanillo, adjacente a Buenavista. Um pouco além da fronteira, a Petroecuador opera explorando os blocos localizados perto do território da comunidade San José de Wisuyá.

Para os Siona, no entanto, as fronteiras não existem. “O que acontece do lado colombiano acontece aqui do lado equatoriano. São os mesmos efeitos, a mesma contaminação, o mesmo conflito armado”, explica Yesid.