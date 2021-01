Mulheres indígenas da Argentina explicam o que está em jogo no debate sobre o aborto

Desde que o Congresso retomou o debate em novembro, houve muitas marchas da Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Gratuito, simbolizada por lenços verdes, enquanto os opositores, usando lenços azul claro, como vêm fazendo desde 2018, se manifestaram baixo o lema “salvemos as duas vidas”.

Em El Potrillo, município da província de Formosa, ao norte, perto da fronteira com o Paraguai, uma coluna de mulheres wichí também marchou contra a legalização do aborto, com suas saias compridas e coloridas, algumas com alpargatas, outras descalças. Não havia lenços azuis, mas havia cartazes e muita poeira de caminhar sobre a terra seca em um calor de 43 graus.

Estas mulheres Wichí estão entre os 2,4% dos 40 milhões de habitantes da Argentina que se identificam como um dos 36 grupos indígenas reconhecidos pelo Estado, de acordo com o censo de 2010. As organizações indígenas, entretanto, criticam esse número, alegando que o censo não chegou a todos os territórios.

Tujuayliya Gea, a primeira médica Wichí neste país, disse ao openDemocracy: “Nem todas as mulheres Wichí querem ter acesso à contracepção ou falar sobre a interrupção da gravidez, porque a lógica das igrejas é muito forte. É preciso trabalhar muito na educação e no acesso à informação para que possamos decidir, como em qualquer parte do país, se teremos filhos ou não”.

Gea estudou em Cuba, trabalhou em Buenos Aires e há alguns meses voltou a trabalhar com as comunidades de seu território, Santa Victoria Este, na província de Salta, no norte do país. Lá vivem cerca de 13 mil pessoas, 75% indígenas. É também o epicentro das mortes por desnutrição de crianças indígenas.