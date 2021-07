Trabalho infantil: o bom e o ruim

Muitas anomalias resultam do descompasso entre a intenção de proteger as crianças do trabalho prejudicial e o critério prático de intervenção da idade de emprego. Em comunidades pobres, a intervenção com base em padrões de idade mínima geralmente se concentra no emprego formal (particularmente nas indústrias de exportação), onde geralmente estão os melhores empregos; em grande parte ignora o trabalho informal e não remunerado, que pode ser mais explorador. Além disso, tais intervenções não se preocupam com as condições de trabalho das crianças mais velhas.

Como resultado, as crianças despedidas do trabalho por causa da idade raramente ficam em melhor situação (embora as crianças cuja situação melhore de outras formas frequentemente acabem por trabalhar menos). Com o fundamento de que não deveriam estar trabalhando, o apoio às crianças trabalhadoras às vezes é negado a jovens vulneráveis ​​que precisam ou desejam trabalhar. As contribuições das crianças são depreciativamente qualificadas como "ajuda" e permanecem sem pagamento pelo estigma do trabalho infantil. Nas comunidades rurais, as crianças estão envolvidas em todos os tipos de trabalho para suas famílias, mas são proibidas de realizar tarefas benignas nas plantações familiares voltadas para a exportação e perdem o aprendizado que essas tarefas proporcionam.

Em contraste com a abolição do "trabalho infantil", os programas de proteção para crianças trabalhadoras podem ser sensíveis às suas necessidades e benefícios de seu trabalho. Muitos empregadores demonstram preocupação com seus jovens empregados e estão dispostos a melhorar as condições de trabalho para tornar o trabalho seguro, decente e permitir a escolaridade. Existem muitos programas escolares flexíveis e bem-sucedidos que atendem a crianças que trabalham. Um programa no Egito teve como objetivo retirar as crianças do trabalho perigoso, encontrando-as um trabalho mais seguro e decente, com algum sucesso para os maiores de 15 anos (os empregadores temendo por seus mercados europeus recusaram-se a aceitar crianças mais novas, algumas das quais consequentemente continuaram em trabalhos perigosos).

Na América Latina, Ásia e África, os jovens trabalhadores têm sido apoiados na formação de suas próprias organizações para defender seus interesses. Além da proteção, essas organizações proporcionaram benefícios de desenvolvimento. Suas atividades são sensíveis às necessidades dos jovens trabalhadores. O Movimento Africano de Crianças e Jovens Trabalhadores, por exemplo, tenta ajudar jovens migrantes a alcançar seus objetivos, em vez de insistir para que retornem para seus lares rurais. O movimento de crianças trabalhadoras na Bolívia persuadiu o governo a emendar seu código infantil para atender às necessidades das crianças pobres, em vez de impedi-las de ganhar dinheiro.

Isso aponta para uma forma construtiva de proteger as crianças do trabalho prejudicial: em vez da má ideia de impedir as crianças de trabalhar, apoiar as crianças trabalhadoras para garantir que se beneficiem do trabalho que realizam.