O impacto da Covid-19 nas crianças trabalhadoras em Buenos Aires

Sinceramente, não sei se seu trabalho deve ser legalizado. Mas o que eu acredito é que a proibição geral não é a abordagem correta porque não protege as crianças. Como primeiro passo, penso que é importante não só deixar de invisibilizar seu trabalho, mas também deixar de estigmatizá-lo e criminalizá-lo. A realidade é que as crianças de baixa renda trabalham – quer as organizações internacionais gostem ou não. E no mundo que virá, trabalharão cada vez mais.

O argumento de que o trabalho infantil deve ser abolido pressupõe que ser criança é uma coisa específica. Está fechado à possibilidade de que existam múltiplas formas de infância na América Latina. Além disso, é uma abordagem adultista no sentido de que não reconhece a capacidade das crianças de serem sujeitos sociais e atores na superação de suas próprias realidades, que são, naturalmente, o produto da desigualdade e da pobreza. O que realmente deveria ser proibido é a superlotação, a fome e a concentração da riqueza.

Você mencionou a palavra "adultista" - o que ela significa?

Adultismo está ligado a adultocentrismo. Basicamente o que o termo adultocentrismo faz é reconhecer a existência de um sistema de opressão que estabelece que tem acesso a bens com base na idade. Ou seja, transforma as diferenças inerentes à idade em desigualdades no exercício dos direitos.

Uma sociedade adultocêntrica não só coloca os adultos no centro, mas também lhes dá o direito exclusivo de dizer o que é válido, bom, verdadeiro e justo. Ao fazer isso, nossas sociedades fazem mais do que se privar da contribuição que as novas gerações podem dar com base no que vivem, sentem e sabem. Também excluem as crianças do domínio público. E o adultismo é a forma concreta de violência típica de uma sociedade adultocêntrica.