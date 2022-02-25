24 февраля. День, который навсегда изменил Украину

Утро

Киев. Туман. 6:13 утра. По-весеннему прохладно. Я просыпаюсь от звонка своего отца. Он за несколько сотен километров от украинской столицы.

— Что у вас? — спрашивает отец.

— Тихо… Я не могу в это поверить, это как сон, — отвечаю ему.

Я открываю твиттер, вижу видео обстрелов Харькова. Потом набираю в пустые бутылки воду. Даже не знаю, для чего — прочитала у кого-то пост о том, что она будет нужна. Дальше выбираю три свитера — два теплых и один полегче, складываю все в рюкзак. Периодически выхожу на балкон, пытаюсь услышать взрывы или артиллерию. Еще тихо. Слышу только, как соседи провожают детей на лестничной площадке в школу и говорят: “Позвоните потом”.

Мы списываемся с моей коллегой и договариваемся, что сегодня я приеду днем к ней. Вдвоем не так страшно. Забираю рюкзак и выхожу на улицу, а тут полно людей с сумками и пакетами. Передо мной к остановке общественного транспорта идет семья: муж, жена, дочка лет четырех, ее бабушка и дедушка. У них в руках совсем мало вещей.

По дороге к троллейбусу я читаю сообщение от своей знакомой из Геническа — города, который расположен на юге Украины и граничит с Крымом: “По домам долетают обстрелы. Мы выехали. Это ужасно”. Я пытаюсь ее успокоить и быстро написать: заряди телефон, собери еду и свечи, возьми теплые одеяла, иди в подвал.

Я делаю все это машинально, как-то технически. Но после еще одного звонка отца ловлю себя на том, что мне кажется, это сон. Но это реальность. И в этой реальности я встречаюсь на перекрестке с молодой девушкой, которая держит одной рукой маленького сына, в второй — волочит за собой чемодан с вещами. Куда она едет, я не знаю, но, кажется, она тоже не была готова к этому утру.

Я сажусь в троллейбус и еду в центр Киева. Возле метро — очередь в банкомат. Я пытаюсь найти на гугл-карте еще один терминал, но там тоже огромная очередь. Иду в магазин, покупаю воду, шоколад и спички. Возвращаюсь ко второму банкомату, но очередь там не двигается. Я ищу третий банкомат, становлюсь в живую очередь, которая, как змейка в игре на телефоне, становится все больше и больше. Когда подходит моя очередь снять деньги, терминал пишет, что количество попыток снять деньги исчерпано. Я остаюсь в городе только с одной банковской картой, которую принимает даже не каждый платежный терминал в магазине и аптеке.