Как Россия переизобретает международное право

Постоянные обращения к международному праву в официальной риторике путинской России используются давно. С одной стороны, ссылки на международное право позволяют протестовать по поводу мнимого вмешательства различных международных институций в российский суверенитет – включая Европейский суд по правам человека. С другой стороны, они нужны, чтобы указать на якобы множащиеся нарушения прав человека в странах Запада.

Для доказательства первого постоянно использовалась аргументация Советского союза – что права человека не являются вопросом международного права. Для доказательства второго используется вполне также советская по происхождению риторика whataboutismа, которая предлагает вполне универсальный способ ответа на любую критику: "а вот у вас …", – и дальше следуют часто вполне реальные нарушения, которые, разумеется, никак не отменяют наличия нарушений прав человека в собственной стране.

Применительно к Украине рассуждения о "засилье в стране неонацистов" и "массовых нарушениях прав человека" были оформлены в виде доклада о нарушении прав человека в Украине, которые стало готовить МИД России вместе с "Московским бюро по правам человека" – организацией, известной своей сервильной позицией по отношению к путинской власти и постоянным обсуждением "неонацизма в Украине и странах Балтии".

По мере становления и развития путинской автократии крепла убежденность в том, что настоящие мировые лидеры – это страны, которые используют язык международного права, в частности, "нарушение прав человека" как оправдание внешнеполитических авантюр, как это делали США. Следовательно, для того, чтобы доказать свою претензию на мировое лидерство, следует поступать так же.

Нарушение прав человека – сильный аргумент в международном праве. Современная концепция суверенитета, которая называется R2P – responsibility to protect – предполагает, что серьезные нарушения прав человека, такие как геноцид, нарушения законов войны и этнические чистки могут быть основанием для так называемой "гуманитарной интервенции". Предложил эту концепцию Бернар Кушнер, основатель движения "Врачи без границ", впоследствии министр иностранных дел Франции.

В классическом понимании суверенитет – это право государства управлять гражданами, а в современном – это обязанность их защищать. Очевидное, прямое, массовое и грубое нарушение прав граждан со стороны государства приводит к потере этим государством суверенитета – и к необходимости вмешательства, призванного эти нарушения остановить. Примером может служить интервенция НАТО в Косово, которая объяснялась именно массовыми нарушениями прав человека – этническими чистками косоваров.

Показательно, что, например, грубые нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко – от массовых избиений и пыток протестующих до нарушения международного права в случае с самолетом RyanAir – не приводили даже к постановке вопроса о гуманитарной интервенции: поскольку основным принципом международного права все-таки остается принцип суверенитета, который не позволяет вмешиваться в дела других стран без серьезного повода, которым, согласно международному праву, являются либо акты геноцида, либо этнические чистки.

Споры о том, что лучше – смотреть на то, как массово нарушаются права человека или организовать интервенцию, которая тоже регулярно приводит к нарушениям этих прав – не прекращаются до сегодняшнего дня. Для принятия такого решения наиболее важны два фактора: во-первых, доказанные и признанные международным сообществом факты грубого нарушения прав человека – геноцид или этнические чистки, и, во-вторых, санкция Совета безопасности. В случае с Косово первое было налицо, а второго не было, и именно это дало основание российским властям обвинять НАТО в агрессии и нарушении международного права. Стоит отметить, что Россия участвовала в экономических санкциях против Сербии, даже действовала в рамках Натовских сил KFOR, однако не подчинялась НАТО.

Что еще принципиально отличает цели гуманитарной интервенции от любой военной кампании – это отказ от смены политического режима. Применительно к Сербии этот принцип был соблюден: бомбардировка Белграда НАТО не преследовала целью изменение политического режима – и он не был изменен.

Тем не менее именно Косово постоянно служило Кремлю примером грубого нарушения международного права – то есть главного, по мнению Путина, способа обеспечения мира и безопасности.

Надо сказать, что эмуляция и мимикрия давно уже стали для путинского режима удобным инструментом: как для разрушения демократического процесса внутри страны, так и для оформления внешней политики под риторику международного концепта прав человека. Так, именно "защита прав меньшинств" – исключительно русских или русскоязычных, а также "геноцид" стали активно использоваться в риторике российских властей в 2000-е годы. О постоянном нарушении прав русскоязычного населения в странах Балтии регулярно вещала российская официальная пресса, начиная с начала нулевых – надо отметить, что небезосновательно. Но критики неоднократно обращали внимание на то, что Россия вовсе не интересуется защитой прав русскоязычного населения, например, в Туркменистане, где его положение всегда было существенно хуже.