Поддерживающие войну – кто они?

С самого начала российского вторжения в Украину, ставшего шоком для множества людей в разных странах, реакция россиян на него остается одним из центральных вопросов. Опросы общественного мнения в основном показывают, что большинство россиян поддерживают военные действия РФ в Украине (например, ВЦИОМ, ФОМ, Russian field, Миняйло, Extremescan). Но социальные ученые справедливо критикуют эти опросы.

Они указывают, что многие из них проводятся лояльными государству опросными компаниями; что респонденты в авторитарных режимах склонны выбирать ответы, подчеркивающие их благожелательное отношение к власти; что все опросные компании, включая независимые, сталкиваются с большим количеством отказов (что смещает результаты в сторону большей поддержки политики государства, поскольку в контексте репрессий сторонники режима более склонны участвовать в опросах).

Но самое главное – количественные опросы не показывают, как именно мыслят люди, которых зачисляют в сторонники "специальной операции". Кто эти люди? Что именно они поддерживают? Какова логика их размышлений? Только качественное исследование восприятия войны в Украине может дать ответ на эти вопросы.

Именно такое исследование начала проводить "Лаборатория публичной социологии" вместе с коллегами. Мы не ставим своей задачей репрезентативно отразить соотношение разных мнений по поводу войны – мы нацелены на то, чтобы охватить и качественно описать спектр существующих позиций. Наш основной метод – это глубинные социологические интервью. Мы собираем интервью несколькими способами: оффлайн – во время публичных мероприятий в крупных городах России (в основном, Москве и Санкт-Петербурге) – например, на антивоенных протестах, на собраниях в поддержку войны; оффлайн – во время повседневных контактов наших интервьюеров – например, с продавцом магазина возле дома, парикмахером в привычной парикмахерской, барменом в любимом баре, соседями по поезду и т.п.; онлайн – с информантами, откликнувшимися на распространенные командой исследователей призывы во всех социальных сетях; онлайн – с информантами, найденными методом "снежного кома", когда кто-то из предыдущих информантов / личных знакомых рекрутирует своих знакомых или родственников, придерживающихся противоположных позиций.

Поскольку сейчас становится все сложнее получить согласие на разговор о войне или "спецоперации", мы используем все возможные способы для рекрутирования информантов. Наша команда и волонтеры начали собирать данные 27 февраля 2022 года и продолжают до сих пор. На момент написания этого текста в нашем архиве находится 134 анонимных социологических интервью средней длительностью 40-50 минут. Из них 30 интервью записаны с теми, кто определяет себя как поддерживающих военные действия РФ в Украине. Именно к ним я буду обращаться далее.