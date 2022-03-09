Опросы общественного мнения как политическое оружие

Поддерживает ли российская общественность решение Владимира Путина начать полномасштабное военное вторжение в Украину? Ответить на этот вопрос не так просто: ситуация развивалась быстро, и собрать хотя бы частичные данные о состоянии общественного мнения удалось лишь немногим исследовательским организациям. Результаты их работы показывают, что проведение опросов в авторитарных странах, не говоря уже о странах, находящихся в состоянии войны – вещь очень проблематичная как с политической, так и методологической точки зрения.

Начнем с того, что результаты опросов, проведенных разными компаниями, значительно отличаются друг от друга. Опрос, проведенный 3 марта ВЦИОМ – организацией, подконтрольной российским властям – показал, что 71% респондентов "поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине". Похожие данные собрал и ФОМ, еще один подконтрольный государству институт изучения общественного мнения: согласно их данным от 3 марта, "решение о проведении военной операции" считают верным 65% респондентов. Частное независимое исследовательское агентство "Русское поле" сообщило, что 58% респондентов поддерживают "военные действия со стороны России на территории Украины" (опросы были проведены 26-28 февраля). Более ранний опрос, проведенный по заказу CNN британским агентством Savanta ResCom, показал, что 50% респондентов "поддержали бы применение Россией силы для предотвращения вступления Украины в НАТО", а 36% "поддержали бы применение Россией силы для воссоединения России и Украиныы" (данные от 7-15 февраля).

Тем не менее, несмотря на противоречивость этих данных, Кремль мгновенно использовал их в своих целях: результаты опросов активно подхватили российские СМИ, сделав из них доказательство массовой поддержки военных действий со стороны российской общественности.

Общественное мнение в России

Говоря об изучения общественного мнения в авторитарной стране, находящейся в состоянии войны, необходимо учитывать несколько важных аспектов

Во-первых, вопреки картинке, которую преподносят СМИ, общественное мнение никогда не бывает монолитным и цельным. При проведении опросов общественного мнения респондентов отбирают случайным образом, чтобы убедиться, что небольшая выборка представляет мнение страны по тому или иному вопросу.

Таким образом, среди тех, кто отвечает на вопросы поллстеров, всегда есть очень разные люди. При этом тех, кто уже занял по тому или иному вопросу определенную позицию – меньшинство. Большая часть опрошенных – это люди, которые имеют какое-то мнение, но не всегда могут вписать его в жесткую структуру опроса; имеют какое-то смутное чувство, но не могут даже сформулировать его, пока их не спросят прямо; вообще не знают, что происходит, но чувствуют потребность придумать какой-то ответ только потому, что их спрашивают. Все колебания в мнениях затем сводятся к одной или нескольким цифрам, которые, как утверждается, отражают мнение страны.