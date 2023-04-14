"Этот арест меняет правила игры". Как дело против Эвана Гершковича изменит журналистику в России

В конце марта в Екатеринбурге был арестован Эван Гершкович, репортер международного издания The Wall Street Journal. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже. По версии ФСБ, в интересах США Гершкович "занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну".

Несмотря на продолжающиеся в стране репрессии, его арест, ставший фактически первым арестом иностранного журналиста по такому обвинению, всколыхнул медиасообщество: заявления в его поддержку опубликовали крупнейшие редакции России и зарубежья, а Госдепартамент США назвал его "неправомерно задержанным". 32-летний журналист, по мнению ведомства, стал заложником российской правовой системы.

Официально Москва заявила, что предполагаемые действия Гершковича, за которые он был арестован по обвинению в шпионаже, "не имеют ничего общего с журналистикой". При этом никаких доказательств его вины пока предъявлено не было.

В течение как минимум последних десяти лет ситуация со свободой СМИ в России стремительно ухудшалась. Многие независимые издания были объявлены "нежелательными организациями" и "иностранными агентами", а отдельные журналисты арестованы. В прошлом году по обвинению в госизмене был осужден и приговорен к 22 годам тюремного заключения журналист Иван Сафронов. В это же время сотни его коллег покинули страну в результате вторжения России в Украину и принятия закона "о фейках".

В этих постоянно ухудшающихся условиях иностранные журналисты, работающие в России, стали редким и ценным источником информации о стране. При этом зарубежные редакции сегодня все чаще отказываются открыто говорить о том, работают ли их корреспонденты в РФ.

Арест Гершковича, который стремился показать российское общество во всей его сложности – в отличие от многих его московских коллег – это не только серьезная потеря для профессии, но и сигнал о том, что создавать качественную журналистику во время войны становится все сложнее.

Страна возможностей

После распада Советского Союза и открытия границ Россия стала привлекательной для тысяч иностранцев, очарованных страной и стремившихся извлечь выгоду из экономических возможностей 90-х.

Для тех, кто хотел сделать карьеру в международных СМИ, Россия была идеальной точкой старта. Сначала – место в штате, затем – публикация книги о России, следом – продвижение по карьерной лестнице вверх или лучшая позиция в другой зарубежной стране – путь, по которому шли многие иностранные корреспонденты, освещавшие события во время и после перестройки. Основная задача для зарубежных репортеров заключалась в том, чтобы пробиться сквозь стену стереотипов о России и обзавестись надежными связями в стране.

По этому пути пошел и Гершкович, отказавшийся от работы в отделе новостей The New York Times и приехавший в Россию в 2017 году, чтобы работать репортером. Сын советских эмигрантов, хорошо представлявший себе страну, Гершкович начал свою карьеру в России в The Moscow Times – ведущем англоязычном медиа на российском рынке, которое было основано голландским предпринимателем Дерком Сауэром. Газета привлекала к сотрудничеству англоговорящих экспатов, желавших попробовать себя в журналистике, и стала надежным источником информации для жителей Москвы, не владевших русским языком.

В январе 2022 года, сменив за годы профессии несколько международных редакций, Эван присоединился к The Wall Street Journal в качестве корреспондента по России.