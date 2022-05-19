Война, либерализация и труд. Как новое законодательство усугубит положение украинских рабочих?

Законопроект №5371 об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего бизнеса – один из серии законодательных инициатив правительства и парламента в сфере трудовых отношений.

Совсем недавно в парламенте был принят и вступил в действие закон о трудовых отношениях в условиях военного положения. Как уже сообщал openDemocracy, этот закон значительно урезал возможности профсоюзов представлять интересы своих членов, ввел такое понятие, как "приостановка трудового договора" и дал право работодателям в одностороннем порядке приостанавливать отдельные положения коллективных договоров.

Антон Горб, заместитель председателя всеукраинского профсоюза "Новой почты", крупнейшего частного оператора почтовых услуг в Украине, рассказал oDR, как с тех пор изменились отношения между "Новой почтой" и работниками компании:

"У нас был один из лучших работодателей в Украине и хороший, действующий коллективный договор, – рассказывает Антон. – Но теперь работодатели отвернулись от социального диалога. Мы думали, что из-за начала войны, а потом оказалось, что они ждали принятия закона".

Так, руководство "Новой почты" отменило 30 пунктов коллективного договора. Большинство из них касаются взаимодействия и согласования условий труда с профсоюзами, но некоторые затрагивают и другие социальные гарантии, такие как обеспечение работников спецодеждой, наличие медицинской аптечки на рабочих местах, регулирование рабочего времени.

Профсоюзная организация на "Новой почте" – один из крупнейших независимых профсоюзов такого рода. До начала войны в нем было более 11,5 тыс. членов (из примерно 30 тыс. сотрудников "Новой почты"), и они имели действующий коллективный договор, подписанный еще в 2016 году.

Антон Горб

"Одним письмом послали нас подальше, а диалог превратился в монолог", – констатирует Горб. Несмотря на то, что Антона мобилизовали в вооруженные силы, он по-прежнему представляет интересы профсоюза.

В руководстве "Новой почты" не отрицают, что после принятия закона трудовые отношения приостановили с 1500 сотрудниками (по данным на конец апреля). Это объяснили резким сокращением грузооборота в первые дни войны (более 50%), закрытием и разрушением из-за обстрелов отделений почты. Часть персонала, для которого не было работы на тот момент, пришлось отправить в простой.

"Это официальная процедура, и мы выплатили согласно с законодательством всю заработную плату", – заявил в одном из интервью операционный директор "Новой почты" Евгений Тафийчук.