ОД "Русская версия"

Война, либерализация и труд. Как новое законодательство усугубит положение украинских рабочих?

Пока армия и территориальная оборона Украины отбивают вооруженную агрессию России, в украинском парламенте предпринят очередной шаг по "десоветизации" и "либерализации" трудового законодательства. Так характеризуют принятый в первом чтении законопроект №5371 его сторонники из числа правительства и Федерации работодателей Украины. Оппоненты же называют очередную трудовую реформу "созданием рабских условий" для наемных работников под прикрытием войны.
Новый закон, если он будет принят, коснется примерно 73% всех наемных работников в Украине. Именно столько украинцев заняты в малом и среднем бизнесе страны.

Сергей Гузь
19 мая 2022, 3.26

Шахтеры во время акции протеста, организованной Федерацией профсоюзов Украины, 17 октября 2018 г.

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SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo. Все права защищены

Законопроект №5371 об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего бизнеса – один из серии законодательных инициатив правительства и парламента в сфере трудовых отношений.

Совсем недавно в парламенте был принят и вступил в действие закон о трудовых отношениях в условиях военного положения. Как уже сообщал openDemocracy, этот закон значительно урезал возможности профсоюзов представлять интересы своих членов, ввел такое понятие, как "приостановка трудового договора" и дал право работодателям в одностороннем порядке приостанавливать отдельные положения коллективных договоров.

Антон Горб, заместитель председателя всеукраинского профсоюза "Новой почты", крупнейшего частного оператора почтовых услуг в Украине, рассказал oDR, как с тех пор изменились отношения между "Новой почтой" и работниками компании:

"У нас был один из лучших работодателей в Украине и хороший, действующий коллективный договор, – рассказывает Антон. – Но теперь работодатели отвернулись от социального диалога. Мы думали, что из-за начала войны, а потом оказалось, что они ждали принятия закона".

Так, руководство "Новой почты" отменило 30 пунктов коллективного договора. Большинство из них касаются взаимодействия и согласования условий труда с профсоюзами, но некоторые затрагивают и другие социальные гарантии, такие как обеспечение работников спецодеждой, наличие медицинской аптечки на рабочих местах, регулирование рабочего времени.

Профсоюзная организация на "Новой почте" – один из крупнейших независимых профсоюзов такого рода. До начала войны в нем было более 11,5 тыс. членов (из примерно 30 тыс. сотрудников "Новой почты"), и они имели действующий коллективный договор, подписанный еще в 2016 году.

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Антон Горб

"Одним письмом послали нас подальше, а диалог превратился в монолог", – констатирует Горб. Несмотря на то, что Антона мобилизовали в вооруженные силы, он по-прежнему представляет интересы профсоюза.

В руководстве "Новой почты" не отрицают, что после принятия закона трудовые отношения приостановили с 1500 сотрудниками (по данным на конец апреля). Это объяснили резким сокращением грузооборота в первые дни войны (более 50%), закрытием и разрушением из-за обстрелов отделений почты. Часть персонала, для которого не было работы на тот момент, пришлось отправить в простой.

"Это официальная процедура, и мы выплатили согласно с законодательством всю заработную плату", – заявил в одном из интервью операционный директор "Новой почты" Евгений Тафийчук.

Похожая ситуация сложилась и на других предприятиях в Украине. Так, 3 мая в открытом письме к генеральному директору "АрселорМиттал" в Кривом Роге обратился профсоюз металлургов и горняков Украины (ПМГУ). После вступления в силу упомянутого закона на крупнейшем металлургическом предприятии Украины без консультаций и согласования с профсоюзами остановили действие пунктов коллективного договора, которые касались не только деятельности профсоюза, но социальных гарантий и льгот работников предприятия.

Общественная организация "Социальное движение"/ "Соціальний рух" создало на своем сайте черный список работодателей, которые в одностороннем порядке приостановили полностью или частично действие коллективных договоров или существенно изменили условия труда в обход трудового законодательства. В этом списке почти два десятка предприятий, включая Чернобыльскую АЭС, компанию "Укрзалiзниця", "Одесский припортовый завод" и Киевский метрополитен.

Теперь же украинские парламентарии пошли дальше и решили радикально реформировать трудовое законодательство, распространяющееся далеко за пределы военного времени.

"Устаревшие, экономически неадекватные методы"

Формально очередной трудовой законопроект №5371 подан от имени Галины Третьяковой, главы Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов, и ряда других депутатов от правящей партии "Слуга народа". Но по факту его разработчиком стал "Офис простых решений и результатов" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – при участии народных депутатов, ассоциаций работодателей и программы USAID "Конкурентная экономика Украины", что указано в представлении законопроекта в парламенте.

Авторы изменений в законодательство в пояснительной записке ссылаются на то, что трудовые отношения в Украине "до сих пор регулируются устарелым Кодексом законов о труде, принятым еще в 1971 году и разработанном в условиях советской административно-командной экономики".

По их мнению, малый и средний бизнес до сих пор лишены благоприятных правовых условий для своего развития, а негативные последствия "устаревших, экономически неадекватных методов госрегулирования трудовых отношений в Украине… ощущает не только частный сектор, но государственный и общественный секторы, а также все социальные категории и группы интересов".

Этот комплекс мер, как считают сторонники законопроекта, должен "десоветизировать" трудовые отношения. К "либерализации" же этих отношений они относят "внедрение максимально гибкого и свободного режима регулирования трудовых отношений". Под этим подразумевается внедрение договорных трудовых отношений для малого и среднего бизнеса, свобода трудового договора и "уменьшение бюрократической нагрузки на трудовые отношения и субъектов хозяйствования – работодателей".

Последнее также включает в себя и право работодателей увольнять сотрудников без всякой причины, что категорически запрещено в действующем трудовом законодательстве.

"У работника всегда меньше влияния, чем у работодателя"

"Эти новации выгодны обеим сторонам, так как договорное регулирование может быть более гибким, чем базовое законодательство. Например, включать определенные дополнительные опции и блага для наемного работника – эти элементы трудовых отношений даже надежнее, чем простые договоренности", – считает народный депутат Анна Личман, член Комитета Верховной Рады по экономическому развитию.

"Это откат в XIX век"

В профсоюзах и трудовых общественных организациях принятие в первом чтении законопроекта №5371 оценили иначе.

"Данный законопроект – самый радикальный подход к нивелированию социального партнерства, – считает Виталий Дудин, эксперт по трудовому праву и представитель организации "Социальный рух". – Государство неспособно обеспечить соблюдение трудовых прав, поэтому предлагают узаконить нарушения".

Одним из самых разрушительных пунктов Виталий считает внедрение Гражданского кодекса Украины в регулирование трудовых отношений.

По его мнению, нормы Гражданского кодекса основаны на равенстве сторон, тогда как в трудовых отношениях такое равенство ничтожно, а у работодателя всегда более выгодное положение. Гражданский кодекс предусматривает штрафы за невыполнение договорных отношений, чего нет в Трудовом кодексе, а также возможность в одностороннем порядке признавать договоры недействительными.

"Это откат в XIX век. Пустив в трудовую сферу нормы Гражданского кодекса, мы можем открыть ящик Пандоры", – уверен Дудин.

О том, что у работника всегда меньше влияния, чем у работодателя – а значит и равенства сторон не существует – говорит и Георгий Сандул, юрист и эксперт общественной организации "Трудовые инициативы":

"Чтобы выровнять этот дисбаланс, как раз на международном уровне (конвенции МОТ и другие документы) были закреплены гарантии профсоюзной работы и коллективно-трудового регулирования труда".

По мнению Сандула, основная проблема законопроекта №5371 – это введение так называемого "договорного режима" в трудовых отношениях, который авторы предлагают использовать на предприятиях малого и среднего бизнеса (до 250 работников).

"Де-факто, данный режим предполагает, что в трудовом договоре работника может быть вписано буквально все, что угодно, без привязки к общим положениям трудового законодательства. Например, дополнительные основания для увольнения, материальной ответственности, либо даже условия работы по 100 часов в неделю, – поясняет Сандул. – Именно индивидуальный трудовой договор становится основой для регулирования всех отношений на предприятии, чем нивелируется роль коллективных договоров, и на задний план отодвигаются профсоюзы".

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С принятием законопроекта положение сотен тысяч работников, которые вынуждены справляться с последствиями войны, станет еще более уязвимым

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Консолидация вокруг правящей партии

Законопроект был зарегистрирован в парламенте Украины еще в апреле прошлого года, но долгое время не находил поддержки даже среди самих парламентариев.

Так, против законопроекта выступил парламентский Комитет по интеграции с ЕС. В своем заключении он указал, что проект №5371 "ослабляет уровень охраны труда, сужает объем трудовых прав и социальных гарантий работников в сравнении с действующим законодательством, что противоречит обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации и не отвечает праву Европейского Союза".

Еще в апреле этого года парламентарии были не готовы поддержать законопроект, но уже в мае ситуация резко изменилась.

В этот раз за него не голосовали депутаты от "Европейской солидарности" и "Батькивщины", хотя ранее они поддержали законопроект о регулировании трудовых отношений во время военного времени.

Недостающие голоса правящей партии дали не только союзники по парламенту из партии "Голос" и группы "Доверие", но и недавние члены фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Накануне парламент проголосовал за запрет этой партии, а в день голосования за законопроект было объявлено и о роспуске фракции ОПЗЖ. Не исключено, что именно это обстоятельство и сделало некоторых депутатов от этой партии более сговорчивыми с проправительственной фракцией – сейчас в Украине обсуждают идею лишения этих депутатов парламентских полномочий.

Теперь этот законопроект спешат подготовить ко второму чтению по так ускоренной процедуре, пока голосов для его утверждения достаточно.

"Из-за войны многие и так покидают профсоюзные организации"

"Если этот законопроект будет проголосован, то никакой защиты от произвола при увольнении у работников больше не будет, – считает экс-министр социальной политики Андрей Рева. – Более того, при приеме на работу работнику будет предложено подписать трудовой договор, который позволит работодателю получить одностороннее преимущество во время его заключения и лишить работника каких-либо законных способов своей защиты".

Профсоюзы теряют влияние

Ключевой вопрос в том, смогут ли профсоюзы в нынешних военных условиях заблокировать принятие законопроекта или добиться существенных изменений перед вторым чтением?

"Роль профсоюзов упадет еще больше, если этот закон примут, – считает Виталий Дудин. – Сейчас, из-за войны, многие и так покидают профсоюзные организации. Мне кажется, у них нет выбора – только бороться".

"Украинские профсоюзы в прошлом году провели довольно успешную кампанию против законопроекта №5371, к ним также подключились международные профсоюзные объединения. Жесткую критику проект получил и от Международной организации труда. Сейчас, в военное время, проведение акций протеста запрещено. Впрочем, профсоюзы довольно активны в медийном поле, и информационные кампании сейчас – один из рычагов влияния на ситуацию", – считает Георгий Сандул.

О возможности компромиссов заявила и депутат от правящей партии Анна Личман.

По ее словам, представители профсоюзов, среди которых есть и народные депутаты, могут подать свои предложения ко второму чтению, присутствовать на рабочих группах и заседаниях главного комитета (имеется в виду профильный комитет по принятию законопроекта).

"Есть много способов найти компромисс – говорит депутат. – Если же их не устраивает принятая редакция, то они могут обратиться к президенту Украины с предложением применить право вето".

Также Личман сообщила, что депутаты готовы учесть замечания Комитета по евроинтеграции: "Некоторые из них в виде поправок уже подготовлены для передачи в парламентский Комитет по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов для рассмотрения во втором чтении".

Виталий Дудин считает, что ситуация с желанием правящей партии добиться вступления Украины в ЕС может стать козырем и в руках профсоюзов. "Сейчас права человека, в том числе трудовые права, будут под контролем ЕС. Поэтому профсоюзы, у которых есть моральная правота в этой ситуации, так как их члены тоже воюют, могут требовать моратория на такие реформы в условиях военного времени – как раз в духе Евроинтеграции", – говорит Дудин.

"Пытаемся отвоевать кое-что, но наши отношения с работодателями уже не восстановить"

Совместный представительский орган профсоюзов, куда входят крупнейшие объединения, призвал депутатов не голосовать за законопроект №5371 во втором чтении и 18 мая обратился с открытым письмом к парламентариям Украины: "Убеждены, что результатом принятия указанного законопроекта станет разрушение баланса интересов сторон трудового договора и формализация возможностей для абсолютного диктата работодателя по отношению к работнику".

Сегодня экономика и общество в Украине находятся под чрезвычайным давлением. Около 10 миллионов жителей покинули свои дома, многие вынуждены были уехать заграницу. Но даже среди тех, кто остался в Украине, сотни тысяч сталкиваются с безработицей либо угрозой потерять работу.

В этот момент принятие новых законопроектов которые могут ухудшить и без того отчаянное положение многих украинцев, выглядит неоправданным испытанием. Особенно если учесть, что тысячи профсоюзных активистов – такие, как Антон Горб – и сами оказались на войне.

"Мы не собираемся сдаваться, пытаемся отвоевать кое-что, но наши отношения с работодателями уже не восстановить", – говорит он.

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