Жизнь в долг: почему россиянам проще общаться с коллекторами, чем с родственниками?

Долговое рабство, считают авторы исследования – вовсе не всегда результат "неразумного" планирования и расчета со стороны конкретного заемщика. Гораздо чаще оно обусловлено чрезвычайно низким уровнем межличностного доверия, характерного для современной России. Пример церковных приходов показывает: исправить ситуацию возможно лишь через принадлежность к сообществам, где не страшно попросить о помощи.

С согласия авторов oDR публикует фрагменты из книги "Жизнь в долг: моральная экономика долговых практик в жизни сообществ в России".

Взять в кредит, чтобы не быть никому должным

Сила, которая толкает людей делать выбор в пользу индивидуального, а не коллективного способа повышения уровня жизни, – моральная норма независимости. Усвоив, что жизненного успеха можно достичь, только полагаясь на самого себя, индивид стремится сделать все, чтобы сохранить свою автономию. Но поскольку взаимодействие между людьми неизбежно предполагает возникновение определенных зависимостей от других, охрана самостоятельности превращается в самоцель, в бесконечный процесс, в ходе которого индивид занят доказательством собственной автономии себе и окружающим.

Постоянный страх попасть в зависимость развивает недоверие и нежелание договариваться, если возникают проблемы и конфликты. В этих условиях удовлетворение любой возникшей у индивида потребности становится "делом чести", так как в противном случае он чувствует свою автономию уязвленной. Это особенно хорошо видно на примере взаимоотношений в семье: типичной является ситуация, когда женщина заявляет некоторую потребность, зачастую связанную со снижением зависимости от мужа (например, второй автомобиль для того, чтобы самой управлять своим расписанием, или стиральную машину, чтобы освободить время), и получает от супруга отказ, зачастую в грубой форме. Неспособность пары найти компромисс подталкивает женщину к тому, чтобы доказать себе, что она не зависит от мужа, и купить товар в кредит с намерением выплачивать его самостоятельно, пусть даже и ценой жесткого самоограничения. Аналогичные сценарии с товарами для мужчин (мотоциклы, автомобили, телефоны) реализуются не реже с той только разницей, что мужчина вообще не считает нужным спрашивать мнения супруги. Как только партнер узнает о произошедшем, то чувствует обиду, так как верно понимает: кредит взят для того, чтобы показать ему, что от него ничего не зависит. Однако к этому моменту кредит порой уже обрастает солидной задолженностью.

Другой типичный случай, когда кредит является результатом нежелания договариваться и выстраивать отношения, – капризы ребенка. Родители часто жалуются на то, что для детей сегодня наличие высокотехнологичных "игрушек" (телефонов, планшетов, видеоприставок) необходимо для того, чтобы поддерживать свой статус среди сверстников. Поэтому, начиная с раннего возраста, дети могут достаточно агрессивно требовать купить им гаджет, шантажируя родителей и намекая на их несостоятельность. Родители в свою очередь предпочитают не тратить усилия на воспитание, даже если денег на покупку нет, и заключают, что "мне проще купить, чем объяснять". В таких случаях кредит также кажется самым простым решением проблемы.

Во всех этих случаях альтернативой кредиту является заем у родственников и знакомых. Однако несмотря на то, что с экономической точки зрения он выгоднее (как правило, он беспроцентный либо под низкий процент, а условия можно корректировать), связанные с ним моральные издержки заставляют отбросить этот вариант. Такой заем влечет за собой неизбежный урон для чувства независимости: кредитор на правах близкого человека наверняка пожелает знать, на что нужны деньги, и может высказаться о целесообразности покупки, в результате чего у заемщика возникает ощущение, что он должен отчитываться в своих потребностях. Именно поэтому смешивать кредитные отношения с дружбой или родством считается нежелательным ("если хочешь потерять друга, возьми у него в долг"). При этом респонденты гораздо чаще выражают готовность при необходимости дать в долг знакомым, чем взять у них, поскольку это не влечет моральных издержек и может даже создать моральное вознаграждение для оказавшего помощь.

Как ни странно, именно стремление не быть никому должным и ни от кого не зависеть приводит потребителя к решению взять кредит на возникшие нужды. Преимущество кредита перед займом у родственников или знакомых состоит в том, что отношения с банком или другой финансовой организацией являются формальными, безличными.