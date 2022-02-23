"Эта война будет самой бессмысленной из всех войн в нашей истории"

Когда канцлер Германии Шольц говорит, что не понимает, почему кризис возник из-за вопроса, который даже не стоит на повестке дня (вопрос вступления Украины в НАТО), он лукавит. Ключевое слово, которое раз за разом повторяет Путин – это слово "сейчас". Вопрос о судьбе Украины должен быть решен сейчас, и дело тут совершенно не в формальном вступлении в НАТО. Либо Украина получает военные гарантии, на которых может строить свою политическую систему по образцу европейских, либо она не получает таких гарантий и быстро уходит под контроль Путина. Поскольку Украина уже движется по первому пути, быстро наращивая военное сотрудничество со странами Европы и Северной Америки без всякого НАТО – остановить ее через короткое время будет уже невозможно. Украина уходит, и остановить ее можно только сейчас. Сейчас самый лучший момент по множеству внутренних и внешних причин, дальше будет поздно. В 2022 году Путин должен вернуть контроль над Украиной – любой ценой. Желательно как можно меньшей, но в пределе – любой.

Никакие санкции Путина не остановят. Да, они нежелательны, и Путин наверняка надеется, что некоторые страны дадут слабину и воздержатся от санкций – ведь как только война начнется, стимулы применять санкции на самом деле сразу резко снизятся. Однако Путин в очередной раз повторил, что "санкции будут все равно" – это значит, что действующий план учитывает все самые худшие варианты. Нет таких санкций, которые заставили бы Путина отказаться от Украины. Более того, значительная часть этих санкций неминуемо реализуется уже и без всякого нападения – занесенного Путиным кулака над Европой совершенно достаточно, чтобы резко сократить торговлю с Россией в целях элементарной безопасности даже без всяких санкций.

Все это станет тяжелым испытанием для множества людей в разных концах света. И для нас, россиян – в том числе.

НАТО, безусловно, является потенциальным военным противником России. Это военный блок, который создавался против СССР и не был распущен или переформатирован после распада СССР и Варшавского пакта. Это не мирный или невинный блок – он проводил гуманитарные операции, которые не укладываются в идею "защитного альянса". Предложение не расширять НАТО к границам России, безусловно, делалось советскому и российскому руководству – этому существует достаточно документальных подтверждений. И хотя это предложение не было принято, не было обещанием и не было нигде закреплено, а следовательно, не создало никаких обязательств – его отзыв означает не что иное как желание злоупотребить мирным настроем России на рубеже 1980-90-х, чтобы сократить российские военные возможности. Расширение НАТО в этих условиях – недружественные действия в отношении России. России невыгодно расширение НАТО на восток, и любое ответственное правительство России должно этому препятствовать.