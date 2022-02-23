"Эта война будет самой бессмысленной из всех войн в нашей истории"
Социолог Григорий Юдин – о том, почему сегодняшние действия Путина – это война против независимости Украины любой ценой.
В ближайшее время начнется большая война – война, которой не было на веку моего поколения, а может быть, и предыдущего поколения тоже. Россия собрала на границах Украины огромную армию величиной 60-70% от всех имеющихся сил. Беларусь официально подтвердила, что российские войска из Беларуси не выходят. В нескольких километрах от Украины в лесах и полях стоят танки – это можно увидеть на множестве видео, снятых в Белгородской, Курской, Брянской, Гомельской областях. Группировка полностью подготовлена к масштабной операции – для этого есть решительно все. Она уже выдвинулась на позиции для атаки.
Единственное, что может остановить эту войну – это если Украину отдадут Путину. Судя по мощной речи Зеленского в том самом Мюнхене, он считает, что это не исключено. Но если этого все же не произойдет, война будет. Никаких других вариантов нет.
Аннексией ЛНР и ДНР в нынешних границах дело не ограничится. Это утверждают военные аналитики, указывающие на то, что силы российской армии сосредоточены на других направлениях – как раз в Ростовской области они относительно скромны. Под прямым ударом Харьков, Киев и Одесса. Это же очевидно и по политическим причинам – аннексия означает выход из минских договоренностей, и ЛНР/ДНР просто станут ценой, которую Украина заплатит за свою окончательную независимость. Именно этой независимости Путин не допустит.
Когда канцлер Германии Шольц говорит, что не понимает, почему кризис возник из-за вопроса, который даже не стоит на повестке дня (вопрос вступления Украины в НАТО), он лукавит. Ключевое слово, которое раз за разом повторяет Путин – это слово "сейчас". Вопрос о судьбе Украины должен быть решен сейчас, и дело тут совершенно не в формальном вступлении в НАТО. Либо Украина получает военные гарантии, на которых может строить свою политическую систему по образцу европейских, либо она не получает таких гарантий и быстро уходит под контроль Путина. Поскольку Украина уже движется по первому пути, быстро наращивая военное сотрудничество со странами Европы и Северной Америки без всякого НАТО – остановить ее через короткое время будет уже невозможно. Украина уходит, и остановить ее можно только сейчас. Сейчас самый лучший момент по множеству внутренних и внешних причин, дальше будет поздно. В 2022 году Путин должен вернуть контроль над Украиной – любой ценой. Желательно как можно меньшей, но в пределе – любой.
Никакие санкции Путина не остановят. Да, они нежелательны, и Путин наверняка надеется, что некоторые страны дадут слабину и воздержатся от санкций – ведь как только война начнется, стимулы применять санкции на самом деле сразу резко снизятся. Однако Путин в очередной раз повторил, что "санкции будут все равно" – это значит, что действующий план учитывает все самые худшие варианты. Нет таких санкций, которые заставили бы Путина отказаться от Украины. Более того, значительная часть этих санкций неминуемо реализуется уже и без всякого нападения – занесенного Путиным кулака над Европой совершенно достаточно, чтобы резко сократить торговлю с Россией в целях элементарной безопасности даже без всяких санкций.
Все это станет тяжелым испытанием для множества людей в разных концах света. И для нас, россиян – в том числе.
НАТО, безусловно, является потенциальным военным противником России. Это военный блок, который создавался против СССР и не был распущен или переформатирован после распада СССР и Варшавского пакта. Это не мирный или невинный блок – он проводил гуманитарные операции, которые не укладываются в идею "защитного альянса". Предложение не расширять НАТО к границам России, безусловно, делалось советскому и российскому руководству – этому существует достаточно документальных подтверждений. И хотя это предложение не было принято, не было обещанием и не было нигде закреплено, а следовательно, не создало никаких обязательств – его отзыв означает не что иное как желание злоупотребить мирным настроем России на рубеже 1980-90-х, чтобы сократить российские военные возможности. Расширение НАТО в этих условиях – недружественные действия в отношении России. России невыгодно расширение НАТО на восток, и любое ответственное правительство России должно этому препятствовать.
Путин провалил задачу воспрепятствования расширению НАТО. Во время его правления блок НАТО увеличился наполовину – он четырежды расширялся, и в его состав вошли одиннадцать новых стран. Проблема в том, что Путин верит только в один инструмент – грубую военную силу, и опирается только на него. Он действовал и продолжает действовать агрессивно, исходя из того, что добиться отказа от членства в НАТО можно только силой – вынудить и заставить. Благодаря этому все больше стран желает присоединиться к блоку, и положение России ухудшается. Итогом грядущей войны, вероятно, станет вхождение Швеции в состав НАТО, и общественное мнение в Финляндии также изменилось. В период правления Путина Россия ничего не предложила европейским странам, чтобы членство в НАТО стало для них непривлекательным. Напротив, благодаря реальной опасности агрессии со стороны России НАТО снова обрело смысл, и его укрепление стало выглядеть базовым вариантом развития для европейцев. При Путине блок НАТО стал силен как никогда.
При этом имеющие мужество говорить вслух российские генералы честно признают, что никакой немедленной угрозы блок НАТО для России не представляет. Это возможный противник, но атака со стороны НАТО – вызов не первого и не второго порядка для страны. Мы реально можем потерять доходы от экспорта энергии в результате глобального энергетического перехода. Мы реально можем стать полностью зависимыми от чужих критически важных технологий. Мы реально можем потерять привлекательность как культурный центр, научная держава, зона человеческого развития. Мы реально можем потерять какую бы то ни было культурную и идеологическую гегемонию. Мы, вероятно, можем впасть в тяжелую зависимость от Китая. Но завоевание России блоком НАТО случиться не может. Это личные страхи Путина, который боится разделить судьбу Каддафи – боится, что не будет иметь возможности раздавить любое восстание любой ценой.
Интересы России противоречат интересам Путина. И поэтому он действует в своих интересах, усиливая НАТО и подталкивая его ближе к границам страны – создавая петлю, выйти из которой России будет очень тяжело
Россия – деполитизированная страна, и люди очень мало интересуются политикой, особенно внешней. Они не хотят верить в грядущую войну, и ее начало станет полной неожиданностью, шоком. Особенно если оно будет сопровождаться медиакартинкой, которая сильно ударит по эмоциям. Официальная интерпретация российского правительства будет принята практически без сомнений. Во-первых, потому что война – это в любой стране время единения, и люди инстинктивно пытаются сплотиться. Во-вторых, потому что альтернативные версии будут недоступны и слишком сильно противоречат тому, во что люди привыкли верить. В-третьих, усомниться в оправданности войны, которую ведет твоя страна – это всегда очень трудное дело. В-четвертых, это просто опасно – в военное время грань между критиками и предателями исчезает, а с предателями не церемонятся. В-пятых, не очень ясно, что можно сделать, даже если ты в чем-то усомнился – поэтому проще не сомневаться. Наконец, хотя сторонников путинской теории "нет никакой Украины" в России не так много – они будут в ближайшее время очень громки, и на них станет работать спираль молчания. Те, кто громогласно заявляет сегодня "да какая война" и очень смешно иронизирует по этому поводу, готовят себя и окружающих к тому, чтобы после начала войны принять позицию "никакой войны и не было бы, если бы они сами ее не начали". Рано или поздно в этом единодушии появятся трещины, но в первое время лучше готовиться к худшему.
В истории России были великие войны – когда наша страна показывала ни с чем не сравнимый героизм и буквально спасала мир. Но были в истории России и бессмысленные, позорные войны, начинавшиеся от страха перед будущим, высокомерия и глупости. Россия проигрывала их и извлекала из этого уроки. Эта война будет самой бессмысленной из всех войн в нашей истории. Потому что с украинцами нам нельзя воевать никогда. Как бы они ни были с нашей точки зрения неправы в своем выборе, неблагодарны, жестоки, какие бы безответственные у них ни были правители – нам нельзя с ними воевать. Даже если они кругом виноваты. Потому что это украинцы. Если мы не в состоянии найти общий язык с украинцами, то мы не способны дружить ни с кем. Мы останемся одни против всего мира и тяжело проиграем.
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