Цугцванг Лукашенко. Вступит ли Беларусь в войну против Украины?

Режим Александра Лукашенко с начала войны стал соучастником российской агрессии против Украины, предоставив свою территорию в качестве плацдарма для вторжения. Со стороны Беларуси не только разворачивалось наземное наступление на Киев, но также наносились ракетные и авиационные удары.

Но напрямую белорусская армия в вооруженный конфликт не вступила, несмотря на множество тревожных прогнозов. Более того, с течением времени роль Беларуси в противостоянии России и Украины становилась все менее заметной.

В конце марта российская армия была вынуждены отступить с киевского и черниговского направлений, после чего их основные силы были переброшены из Беларуси на Донбасс. В дальнейшем Россия продолжила использовать территорию и воздушное пространство Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине. Но интенсивность обстрелов была ниже, чем в первые недели вторжения. На ход войны эти атаки значительного влияния не оказывали, а Украина на них принципиально не отвечала.

Таким образом, на седьмой месяц войны сложился определенный статус-кво, который вполне устраивал Лукашенко. Официальный Минск оставался союзником путинской России в этом конфликте, но каких-то сверхусилий эта роль от него не требовала. От прямого вступления в войну он успешно уклонялся, а Кремль, судя по всему, не ставил Беларуси ультиматумов на этот счет. Позиции Лукашенко внутри страны война не поколебала. В апреле прекратились даже вылазки “рельсовых партизан” – после ухода основной массы российских войск их акции потеряли всякий смысл.

В этих обстоятельствах Лукашенко мог делать вид, что к войне в Украине Беларусь не имеет никакого отношения. В августе-сентябре он вообще старался крайне редко обращаться к украинской теме. А если высказывался, то исключительно в примирительном ключе. “Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться”, – миролюбиво рассуждал он 19 августа.

Но события последних недель этот статус-кво серьезно пошатнули.