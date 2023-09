Ang mga manggagawang Filipino na natraffick ay tumanggi sa suporta ng UK at Pilipinas

Ang mga pagsubok ng burukrasya ay nagmumukhang may katuwiran lamang para sa mga taong hindi sila kailangan pagdaanan ngunit maaring maging imposibleng malampasan ng mga taong naghahangad ng kaligtasan, Dito sa UK, pareho kaming natanggihan ng suporta dahil hindi kami nakapagbigay ng ebidensiyang hinihingi ng mga kinaukulan.

Ito ay dahil, bilang mga domestic workers, kami ay nagtatrabaho mula sa mga saradong pintuan. Walang nakakakita sa amin at sa aming paghihirap bukod sa aming mga amo na madalas na kinukummpiska ang aming mga telepono. Kinukuha sa amin ang mga gamit na kailangan namin para magtala ng ebidensya. Ang malala pa rito ay nangyayari ito pagkatapos namin matutunan kung anong klaseng ebidesya ang kailangan naming kolektahin. Sa aming pagdating sa ibang bansa, hindi kami nakatatanggap ng impormasyon tungkol sa aming karapatan. Hindi kami naturuan kung paano idokumento ang mga pang-aabuso bago pa namin ito maranasan at kapag nakatakas na kami, hindi namin alam kung sino ang aming mapagkakatiwalaan.

Dahil sa mga sitwasyong ito ay tila isang milagro na may isa sa amin na makakuha ng suporta.

Nakaligtas saan?

Si Saharah ay nakatakas sa kaniyang mga amo nang walang pera, telepono, at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nang may makausap na NGO, sinabihan siya na naniniwala silang siya ay “exploited” pero hindi “trafficked”. Tinanggihan siya bigyan ng tulong bago pa man siya makilala nang harapan.

“Kinailangan ko pang hanapin sa google ang salitang ‘exploited.” Paliwanag niya “Hindi ko alam ang ibig sabihin nito, ang alam ko lang ay hindi ko na ito matitiis pa nang mas matagal”.

Ito ang nagpapatunay ng aming pagbubukod mula sa iba. Sa tuwing ang mga salitang walang kabuhuluhan sa aming karanasan ay hindi makatao. Walang matutulugan si Sahara kung hindi siya natagpuan isang hostel porter na pinayagan siyang manatili sa hostel hanggang makakuha siya ng tulong mula sa gobyerno. Ang Home Office ay di sumang-ayon sa pagsusuri ng NGO at ngayon ikinikilala na si Saharah bilang isang biktima ng human trafficking.

Gustong malaman ni Wendy kung maari niya bang tawagin ang sarili niya bilang “survivor”. "Nakaligtas ako sa pagsasamantala at pang-aabuso bilang isang domestic worker ngunit hindi ko alam kung makakaligtas ba ako sa sistema ng UK na ginawa upang “tulungan” ako."

Sumasangayon si Saharah at sinasabing: “Ang gobyerno ng Pilipinas ay trinato tayo bilang mga kalakal. Ang mga amo ay trinato kami bilang mga alipin at ngayon, tayo ay nasa UK at pinapahirapan tayo ng bansang ito.”

Habang ang aming mga dating amo na mga salarin sa pang-aabuso, ay malaya.

Hindi Makataong Pagtanggi

Hindi lang tayo basta biktima ng trafficking sapagkat ang sistema ay hindi tayo kinikilala bilang mga ina, asawa, kapatid, aktibista, trabahador, at mamamayan. Ang kahulugan ng ating mga buhay ay higit pa sa ating mga pinagdaanan ngunit ang sistemang ito ay naghuhubad sa atin ng ating kalayaan para sa karapatan sa trabaho, mapagmahal na relasyon, at pribilehiyong mabuhay kung saan natin nais.

Kinakailangan natin ng mga makabagong sistema na nirerespeto ang mga biktima at ang aming mga karanasan. Ang mga kinauukulan at mga tanggapan nangangailangan ng matinding pagsasanay upang makilala nila ang “special vulnerability” na nararanasan ng mga domestic workers sa mga pribadong tahanan. Ang kahinaan na naglalantad sa amin sa abuso habang pinapahirapan kaming patunayan ang mga naganap dito.

Kailangan din natin mapakinggan para makabuo ng tiwala sa mga kinauukulan at tanggapan na ginawa upang suportahan kami at nais din namin ng mga papeles na madali naming makukuha at maisasagawa, kesa maging hadlang ito para sa amin.

Tatawagin lamang namin ang aming mga sarili bilang mga nakaligtas kapag maari na kaming mabuhay nang walang hadlang at may tamang karapatan, kapag nakakapagtrabaho kami kapiling ang aming mga pamilya, at kapag kaya namin ilahad ang aming mga karanasan sa ating mga komunidad.

Hindi natin kailangan baguhin ang ating mga sarili para maging totoo ang pangarap na ito. Ang sistema ang kailangan magbago.

Ang The Voice of Domestic Workers ay isang network ng suporta at kampanya na pinapatakbo ng at para sa mga domestic workers na nakakaranas ng pagsasamantala at pang-aabuso. Makipagugnayan sa organisasyon dito Voice of Domestic Workers.