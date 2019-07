La recherche, plus que de l’extraction ? Production de connaissances et violence fondée sur le genre dans les conflits africains

Qui sommes-nous ?

La tâche n’est pas aisée, puisqu’il arrive souvent que « nous » désigne essentiellement « les personnes qui sont comme moi ». Il est donc important de ne pas oublier que les références à « nous » ou « nos » supposent souvent que des lignes sont tracées et/ou que des suppositions sont faites. Selon le contexte, « nous » peut vouloir dire toutes sortes de choses différentes. Nous sommes des activistes. Nous sommes des universitaires. Nous sommes des chercheuses/chercheurs. Nous sommes des survivantes/survivants. Nous sommes d’Europe. Nous sommes d’Afrique. Nous ne trouvons pas ça drôle. Nous sommes peut-être toutes et tous humains, mais les grands appels à l’humanité dans son ensemble sont souvent fondés sur des points de vue particuliers qui finissent par être attribués à « l’humanité » en général. Chaque « nous » trace une ligne autour d’un groupe de personnes différent et en laisse d’autres en marge ou à l’écart. Ces lignes ne sont pas toujours explicites, mais ne sont pas pour autant sans importance. Le besoin de réfléchir à qui nous sommes et où nous en sommes ne prend pas la même forme pour tout le monde, mais renvoie plutôt aux puissants effets des identités superposées (layered identities).

Ces lignes ont toutes sortes d’effets sur un projet comme ECtG. Forte de cinq ans de financement du CRSH canadien, l’équipe du projet comprend six partenaires communautaires de l’Ouganda, du Nigeria, du Rwanda, du Libéria, de la Sierra Leone et du Congo et des universités du Canada, de l’Afrique du Sud et du Royaume-Uni. Comme dans le cas de tous les grands projets, les différents membres du projet ont différents rôles et responsabilités. Elles et ils occupent différentes fonctions, puisque l’équipe comprend des historiennes et historiens de l’esclavage, des activistes et des prestataires de services qui travaillent auprès de survivantes et survivants de violences liées aux conflits, des étudiantes et étudiants de cycle supérieur et d’autres chercheuses et chercheurs. Le lien le plus important qui unit les membres de l’équipe du projet, c’est un intérêt commun à comprendre et à combattre les formes de violence sexuelle en Afrique. Cependant, il y a aussi plusieurs différences et divisions sous-jacentes qui doivent être prises en compte.

L’une des questions les plus importantes ici tient au financement. Comme l’ont démontré plusieurs auteur-e-s, les bailleurs de fonds de l’hémisphère nord jouent un rôle prépondérant pour ce qui est de déterminer comment les projets situés dans l’hémisphère sud seront organisés et mis en œuvre. Les sources de financement jouent un rôle essentiel mais souvent négligé s’agissant de déterminer le type de questions devant faire l’objet d’interventions, comment traiter de ces questions, le type d’activités qui finissent par se réaliser « sur le terrain » et les formes de critères de base servant à évaluer les progrès ou les réussites. Les sources de financement peuvent aussi être liées à des objectifs politiques qui sont éthiquement douteux, comme arrêter l’afflux de réfugiés ou promouvoir l’homophobie.

D’autres couches s’ajoutent aussi quand l’éducation supérieure entre dans l’équation. Les universités viennent avec leurs propres objectifs, systèmes et langages. Elles accordent une grande importance aux produits axés vers les activités et les publics qui intéressent les universitaires, tels que les publications à comité de lecture rédigées en anglais, les argumentations théoriques abstraites, qui intéressent essentiellement d’autres universitaires, et la formation de la prochaine génération d’universitaires. Travailler comme universitaire comporte des privilèges de toutes sortes pour les professeurs permanents (quoique la permanence soit maintenant de plus en plus rare, l’augmentation rapide des contrats précaires renforçant les hiérarchies internes supérieures). Les universitaires permanents sont généralement bien rémunérés, disposent de tribunes stables pour s’exprimer et sont reconnus comme éminents spécialistes.

La recherche ne peut pas être encore une autre industrie extractive

Ces considérations et d’autres s’y rattachant ont des conséquences importantes pour un projet comme ECtG, qui s’intéresse aux formes de violence sexuelle en Afrique. Et ce sont les questions que les auteur-e-s de cette série BTS examineront au cours du prochain mois. D’abord et avant tout, il est fondamental de se demander comment et pourquoi les connaissances sont produites et pour quels types de publics. À l’extrémité extractive du spectre, il y a un scénario où toutes les grandes décisions sont prises dans l’hémisphère nord, où il n’y a aucun ou presque aucun apport local et où les principaux produits sont définis en fonction des intérêts extérieurs. Cela a pour effet de réduire les partenaires locaux à des « informateurs autochtones », dont la principale contribution est de produire des « données brutes » qui sont ensuite interprétées et diffusées par des spécialistes de l’extérieur. Les connaissances qui sont produites aident à faire avancer des carrières universitaires, ou les échanges sur les politiques internationales, mais les communautés locales n’en retirent presque rien. À l’extrémité collaborative du spectre, il y a un scénario où les expériences et les intérêts locaux jouent un rôle central dans la conception et la mise en œuvre d’activités précises, qui, à leur tour, permettent de produire de connaissances qui ont de l’importance pour les communautés dont elles proviennent. Cela ne veut toutefois pas dire que les voix locales doivent se limiter à exprimer les préoccupations locales, puisque la collaboration devrait idéalement permettre de définir les conditions globales des échanges et des programmes d’action plus généraux.

Dans le souci d’approfondir ces questions essentielles et délicates, les auteur-e-s de cette série de billets se penchent sur le pouvoir et la positionnalité ; les méthodes de recherche relationnelle et participative ; les approches de la participation d’enfants dans la recherche ; la projection de films avec facilitation ; le consentement éclairé et la confidentialité ; et le soutien psychosocial aux participantes et participants. Parmi d’autres thèmes importants abordés par les collaboratrices et collaborateurs, mentionnons le défi de la recherche sur les institutions juridiques ; l’éthique et la politique de la recherche sur la violence sexuelle et fondée sur le genre ; et la protection et la sécurité des chercheuses et des chercheurs. La sécurité des ONG partenaires de notre recherche, dont on parle rarement, est de la plus grande importance. Ce qui est le plus important, c’est qu’il n’y a aucun scénario où les rapports de pouvoir et les formes de privilège ne jouent pas un rôle fondamental. « Nous » ne pouvons pas nous attendre à faire face ces types de difficultés de la même manière.