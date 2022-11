A ascensão de Jair Bolsonaro ao poder em 2018 foi fugaz e estrondosa, pegando observadores locais e internacionais de surpresa. Ex-militar de baixa patente e depois congressista, ele era conhecido por suas declarações misóginas e homofóbicas, mas tinha pouco capital político. Sua ascensão foi facilitada pela dinâmica que levou a uma oposição vertiginosa ao Partido dos Trabalhadores (PT), de esquerda, processo que começou com as mobilizações massivas de 2013, motivadas por demandas por melhores serviços públicos em uma época que o governo investia maciçamente em megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

A então presidenta Dilma Rousseff, do PT, venceu por pouco as eleições de 2014 para seu segundo mandato. Mas o desgaste político continuou crescendo, sobretudo devido aos efeitos da recessão econômica e aos escândalos de corrupção que atingiram o PT durante a Operação Lava-Jato, uma série de investigações judiciais que levaram à prisão de dezenas de políticos e empresários e desacreditaram o sistema político, demonizando o PT. Muito rapidamente as mobilizações guinaram para a direita, impulsionadas pela Lava-Jato, e eventualmente levaram ao impeachment de Dilma em 2016 e à condenação e prisão do ex-presidente e líder do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018.

Com Lula preso, Bolsonaro instalou sua política digital, forjando uma relação direta com o eleitorado e fazendo amplo uso de fake news na corrida contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Ele atacou a "ideologia de gênero" como a outra face do "comunismo" (que se converteu em sinônimo de petismo), criando um bode expiatório para problemas como a corrupção, pânico sexual e insegurança pública.

Posicionando-se como o salvador do Brasil, Bolsonaro atraiu um eleitorado heterogêneo e de diversas classes sociais, como mostrou uma pesquisa da antropóloga Isabela Kalil. Mas ele já era o candidato preferido da indústria de armas, do agronegócio e do mercado financeiro, bem como dos militares de alta patente. Tinha suas bases eleitorais no Rio de Janeiro, constituídas por policiais, militares de baixa patente e milícias (quadrilhas de policiais aposentados que lucram com a extorsão e a venda ilegal de serviços básicos – como eletricidade, gás, água ou internet) conectados a outras partes do país. Suas posições "morais" sobre questões como direitos sexuais e casamento igualitário ecoavam as visões do ultracatolicismo e do fundamentalismo evangélico.

A eleição de Bolsonaro em 2018 também foi facilitada pela centro-direita tradicional, que teve um desempenho medíocre. O fato de Geraldo Alckmin, o candidato de centro-direita que conquistou meros 5% dos votos em 2018, ter sido o candidato à vice-presidência de Lula este ano, é prova de que esta erosão da direita tradicional continua. Nas eleições do mês passado, os candidatos centristas mais uma vez não chegaram a 5% dos votos, apesar do apoio das elites econômicas relutantes em apoiar Lula – que acabou derrotando Bolsonaro e ganhando as eleições presidenciais.

O legado de Bolsonaro

À medida que a centro-direita colapsava no Brasil e na região, a extrema-direita se expandiu e ganhou força, como ilustra o desempenho eleitoral de Bolsonaro e as eleições de 2021 no Chile.

Quatro décadas haviam se passado desde a queda das ditaduras militares na América do Sul quando Bolsonaro chegou ao poder no Brasil. Eleito por um partido fraco e sem muita estrutura por trás, ele conseguiu manter-se no controle do poder aderindo às barganhas típicas do sistema político brasileiro, principalmente graças a um acordo com um grupo de partidos no Congresso, conhecido como "Centrão", que concede governabilidade em troca de dinheiro e cargos. Com isso, teve à disposição e fez uso de uma maciça máquina eleitoral que contribuiu para que tivesse quase 60 milhões de votos no segundo turno, mesmo após uma gestão econômica medíocre e uma resposta desastrosa à COVID-19, cujo número de mortos chega aos 700.000.