Agricultura sustentável entre Brasil e China – é possível?

Contudo, a capacidade de aplicação da lei ainda precisa ser fortalecida para se combater a conversão ilegal de habitat, especialmente nos municípios de Paranatinga e Feliz Natal.

Com base nesses achados, argumentamos que, para promover práticas agrícolas favoráveis ao clima e à natureza e reduzir a volatilidade da cadeia de fornecimento, a atenção deve ser direcionada para as poucas áreas de alto risco, como os seis municípios produtores de soja em Matopiba.

Investidores chineses também precisam concentrar mais esforços nessas poucas áreas de risco como parte de sua estratégia de fornecimento de longo prazo. O desmatamento ligado à carne bovina afeta municípios com mais intensidade e exige mais recursos e coordenação.

Também recomendamos que as empresas chinesas adotem uma abordagem cautelosa ao investir na agricultura e em setores relacionados, incluindo a infraestrutura no Sul do Brasil. Quanto ao Mato Grosso, o GEI considera construtivo o engajamento com o governo local e a indústria e reconhece seus avanços, ao mesmo tempo em que a ajuda a melhorar sua capacidade de governança.

Parceria para cultivar boas práticas

O GEI é uma das primeiras organizações da sociedade civil chinesas a "se tornar global". É a primeira entidade do país a investigar o desempenho ambiental e social das empresas privadas chinesas no comércio de madeira com a África e o Sudeste Asiático, em 2007. Desde então, o GEI já trabalhou em 11 países para lidar com externalidades ambientais associadas ao comércio bilateral.

O GEI trabalhou com sucesso com agências governamentais chinesas, incluindo o Ministério do Comércio, a Administração Nacional de Florestas e Pastagens e o então Ministério de Proteção Ambiental para introduzir uma série de diretrizes para regulamentar os investimentos e as atividades comerciais de empresas chinesas no exterior, incluindo as Diretrizes para a Proteção Ambiental de Investimento e Cooperação no Exterior de 2013.

Em 2015, o GEI assinou um memorando de entendimento com o governo de Mianmar para combater o comércio ilegal de madeira através de um esquema de verificação. Isto foi seguido por um Memorando de Entendimento assinado entre os governos da China e de Mianmar em 2017, que levou ao estabelecimento de um grupo de trabalho de alto nível para a coordenação e cooperação bilateral em vários níveis envolvendo várias partes interessadas.

Agora, o GEI concentra esforços para promover um comércio agrícola sustentável entre Brasil e China.

Em 2021, trabalhamos com o governo estadual do Mato Grosso para obter informações para nossos parceiros chineses sobre a regulamentação agrícola do Brasil e sua relação comercial bilateral.

O GEI percebeu que o governo do estado tem interesse em conhecer as medidas do governo chinês, das empresas e dos consumidores em relação à sustentabilidade do comércio entre o Brasil e a China. Assim, o GEI e três entidades do Mato Grosso, inclusive o governo estadual, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) em 8 de março de 2022. O documento contou com a participação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, cooperativas e traders, além do Instituto Mato-Grossense da Carne.