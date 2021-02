América Latina: índice de democracia cai pelo quinto ano consecutivo

A saúde da democracia ao redor do mundo é preocupante, como mostra o Índice de Democracia de 2020 da The Economist Intelligence Unit. Registrando a pontuação mais baixa desde 2006, as democracias globais sofreram reveses significativos, impulsionados principalmente pela pandemia do coronavírus e as medidas que os governos tomaram para enfrentá-la.

Embora a África Subsaariana, o Oriente Médio e o Norte da África sejam as regiões com os reveses mais marcantes, a América Latina também teve um desempenho baixo. A média da região caiu 0,04 pontos, marcando uma queda média pelo quinto ano consecutivo, sua pontuação mais baixa na história do índice (média de 6,09 de 10 pontos).

A pandemia facilitou os casos de abusos de poder na América Latina. Além disso, a região sofreu com seus já conhecidos obstáculos: uma cultura política fraca, dificuldades em manter instituições independentes que protejam o Estado de Direito e corrupção.

O relatório classificou apenas três países da América Latina e do Caribe como “democracias completas” (Chile, Costa Rica e Uruguai). Na região, existem 13 “democracias incompletas”, cinco “regimes híbridos” e três “regimes autoritários” (Nicarágua, Cuba e Venezuela).

Os Estados Unidos passaram de uma democracia completa a uma democracia incompleta, resultado do questionamento da legitimidade das eleições e da acusação sem provas de fraude em massa por parte da mais alta autoridade do país. Após quatro anos do governo Trump, a insurreição no Capitólio em Washington mostrou como uma grande democracia pode chegar perto do colapso.