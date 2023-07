Seca, incêndios, inundações: crise climática assola a América Latina

A catástrofe chilena não é nova. Em 2017, 11 pessoas morreram e 467 mil hectares foram perdidos devido a incêndios. Como resultado do aquecimento global, as condições climáticas no Chile são cada vez mais extremas e propensas a incêndios massivos. O Estado chileno se propõe agora a criar uma política de adaptação às mudanças climáticas que evite que os incêndios se espalhem com a velocidade com que o fizeram nos últimos anos. Dentro desta tarefa também está modificar completamente o modelo operacional da indústria florestal chilena. O país é o segundo maior produtor de celulose da América Latina, com mais de 3 milhões de hectares de monoculturas de pinus e eucalipto, fato que impacta na disponibilidade de água, vocação do solo e propagação de queimadas.

Embora até maio de 2023 o governo, por meio de vários ministérios e entidades, tenha conseguido enfrentar o caos causado pelos incêndios e pela seca, ainda há necessidade de um programa ou política pública com uma visão de longo prazo dos efeitos do aumento da temperatura no país.

No caso da Argentina, os incêndios florestais começaram em outubro de 2022 e duraram até meados de 2023. Entre maio e junho, foram mais de 4.675 alertas de incêndio na plataforma Global Forest Watch. Além disso, o fogo destruiu quase 100 mil hectares de floresta, o que se somaria aos 1,8 milhão perdidos em 2022.

A Argentina está passando por uma seca intensa, que contribuiu para que as fontes de incêndios se espalhassem de forma acelerada. Desde 2019, grande parte do território argentino sofre um significativo estresse hídrico, com 2022 sendo classificado como um dos anos mais secos desde 1961.

Um relatório do Serviço Meteorológico Nacional mostrou que, no início de 2023, as temperaturas extremas se concentraram na Patagônia e depois se deslocaram para o norte do país. O relatório deixa claro que, pouco a pouco, esse calor extremo atingirá toda a Argentina.