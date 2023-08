Fernando Villavicencio, de 59 anos, um dos oito candidatos às eleições antecipadas à presidência do Equador, foi assassinado nesta quarta-feira, 9 de agosto, durante uma manifestação pública. O suposto assassino morreu em um incidente confuso com a polícia. O presidente Guillermo Lasso disse estar "indignado e chocado" e atribuiu o assassinato ao "crime organizado".

O atentado contra Villavicencio se soma aos assassinatos do prefeito de Manta, Agustín Intriago; de Ryder Sánchez, candidato ao parlamento; e de Miguel Santos Burgos, diretor de Planejamento, Ordenamento e Terras do Município de Durán, em Guayas, regiõs-chave nas rotas de negócios ilícitos.

Pelo menos 40 tiros foram registrados durante o atentado. Parte do time de segurança de Villavicencio era composto por policiais em serviço passivo. Seis suspeitos foram detidos e nove pessoas ficaram feridas. Villavicencio estava acompanhado por ex-parlamentares do Movimento Pachakutik que apoiaram a defesa de Lasso no processo de impeachment contra ele.

O Ministério da Defesa do Equador emitiu um comunicado explicando que "as Forças Armadas estão em alerta, prontas para agir imediatamente contra os grupos criminosos e seus cúmplices, assim que as autoridades assim o ordenarem".

Sob o governo Lasso, o aumento da violência no Equador chegou a níveis sem precedentes, including 14 massacres em prisões e a maior taxa de homicídios da história do Equador, com 40 homicídios por 100 mil habitantes, o que faz do Equador o mais violento da América do Sul.

Dados do Ministério da Economia e Finanças (MEF) revelam que, de janeiro a junho de 2023, o Ministério do Interior utilizou US$ 8,6 milhões dos US$ 96,9 milhões do seu orçamento para todo o ano — uma execução de 8,8% apesar da grave situação de insegurança.

Quem era Villavicencio?

Ex-sindicalista do setor petroleiro entre 1996 e 1999, Villavicencio se identificava como jornalista investigativo e ativista.

Em 2014, Villavicencio foi condenado por difamação contra o presidente Rafael Correa no caso 30S. Ele viajou a Washington para apresentar medidas cautelares perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), pelo que considerou perseguição por parte do governo Correa. Ele fugiu para a selva e se refugiou na comunidade Sarayaku sob a proteção de José Gualinga e Marlon Santi, também defensores de Lasso.

Como jornalista, Villavicencio ganhou o apelido de "denunciante". Ele investigou o financiamento do capital chinês no governo Correa, o que o levaria a ganhar seguidores entre os opositores do regime de Correa. Em abril de 2020, Correa e 19 membros de seu governo foram condenados a oito anos de prisão por supostamente liderar uma rede de suborno.

Até 2017, Villavicencio se refugiou em Lima, de onde voltou com a permissão e o apoio do ex-presidente Lenín Moreno, sucessor de Correa, mas considerado como traidor dos princípios de seu partido.

Em 2019, Villavicencio colaborou com o Washington Post na investigação das relações Trump-Rússia que revelou que Paul Manafort manteve conversações com Julian Assange na embaixada do Equador. No entanto, o WikiLeaks posteriormente acusou Villavicencio de forjar evidências.

Alidado de Lasso

Em 2021, Villavicencio foi eleito deputado com o apoio da Alianza Honestidad, que indicou César Montúfar para a presidência da República, formada pelo Movimiento Concertación e pelo Partido Socialista Ecuatoriano.