Brasil mira no mercado global de hidrogênio verde

Um choque na água.

Pode até parecer simplório, mas é por este processo — a eletrólise — que surge o hidrogênio verde (H2V), elemento gasoso que já recebeu o apelido de “combustível do futuro” e é visto como fundamental na busca pela neutralidade de emissões dos gases de efeito estufa (GEE) até 2050, meta do Acordo de Paris.

Hoje, o Brasil não produz tal fonte de energia, mas, se os projetos planejados ganharem forma, o país pode virar um protagonista global deste mercado, com destaque para a região Nordeste.

Os passos iniciais foram dados, especialmente no Ceará, que em fevereiro lançou o projeto do HUB do Hidrogênio Verde. Trata-se de uma parceria que envolve governo estadual e Federação das Indústrias do Ceará — na atração de investidores —, Universidade Federal do Ceará (UFC) — no desenvolvimento tecnológico — e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que vai abrigar o HUB, no município de São Gonçalo do Amarante.

Desde então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará assinou 12 memorandos de entendimento com empresas de diferentes países, interessadas em erguer plantas de eletrólise com a produção de H2V para exportação. O Diálogo Chino mapeou esses projetos no infográfico a seguir.

A eletrólise, como descrito no infográfico, é o processo de submeter a água (H2O) a uma corrente elétrica, ou seja, um choque. Tal descarga separa as moléculas de hidrogênio (H2) e oxigênio (O2), gerando o gás. Se a eletricidade utilizada para converter a água em hidrogênio vem de fonte limpa, como vento e sol, não há emissão de GEE no processo. É daí que surge o nome hidrogênio verde.

Entre as empresas que assinaram memorandos, está a australiana Enegix, que promete investir US$ 5,4 bilhões para que sua planta, batizada de Base One, seja a maior usina de H2V do mundo. O projeto prevê a produção anual de 600 mil toneladas do gás.

Para se ter uma ideia, considerando que um quilo de H2 dá autonomia de cem quilômetros a um carro, a produção da Base One seria capaz de abastecer seis milhões de veículos por ano, se cada um rodar dez mil quilômetros em média.

“Em 15 ou 20 anos, o Nordeste pode ter um papel crucial no mercado internacional do hidrogênio verde”, afirmou ao Diálogo Chino o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, Maia Junior.

“Este será um dos vetores da nova economia, e o Ceará criou condições de infraestrutura e tributárias para se colocar bem [nesse mercado], além de termos o vento e o sol ideais”.