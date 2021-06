Uma bruxa na fogueira midiática

Há um sentimento estranho em ser, ao mesmo tempo, sujeito de uma pesquisa e objeto da mesma pesquisa. Para quem, como eu, estava acostumada a falar do ponto de vista da análise e da produção de conceitos, fosse em sala de aula, fosse em público, de repente, se tornar um “caso” em uma guerra indireta que inclui um verdadeiro experimento de laboratório na cultura da desinformação instaurada no Brasil é algo que obriga a pensar a partir de um lugar diferente.

O trauma costuma afundar as pessoas no silêncio, e há muitas formas de silêncio que nenhuma autoconfissão biográfica ou desabafo será capaz de superar; mesmo assim é preciso falar sobre o que não se pode falar.

A urgência do trabalho do discernimento se renova nesse momento em que as estratégias do psicopoder tomam conta das mentes e todo o cenário da subjetividade no qual a linguagem é produzida encontra-se sitiado.

O laboratório do psicopoder

Como professora de filosofia, escrevo buscando corresponder à urgência que o momento nos pede. Levantar alguns aspectos relacionados à campanha de difamação que aconteceu contra mim a partir de janeiro de 2018 e que culminou com a minha saída do Brasil no final daquele ano é o que me cabe no espaço desse texto.

Por isso, vou expor o sentido do que vem a ser o experimento de laboratório no qual o Brasil foi transformado e do qual eu, como vários outros, faço parte na condição de cobaia. Estamos sob uma guerra cultural e, dentro dessa guerra, há um verdadeiro trabalho operacional, o que entendo por laboratório, do que venho chamando de psicopoder, no qual se fazem experimentos com a linguagem com vistas a determinados fins.

Psicopoder é o cálculo que o poder faz sobre o que as pessoas pensam, sentem e desejam, sobre o espaço subjetivo que as leva a agir conforme necessidades do sistema. Refiro-me ao sistema capitalista organizado sobre a desinformação que busca substituir o pensamento crítico e o velho paradigma da verdade.

Ao escrever, me vejo como a cobaia que tivesse escapado do laboratório e que agora olha de fora do vidro tentando entender como desmontar o mecanismo no qual outras cobaias ainda se encontram enredadas. Lembrando de Platão, a cobaia gostaria de mostrar o túnel que leva para além da caverna, mas os projetadores de sombras mantém as outras cobaias, bem como as vítimas em geral, bem hipnotizadas, de tal modo que jamais possam ver a abertura pela qual poderiam sair.

Lembro ainda de um conto de Kafka chamado “Na Colônia Penal”. No conto, o condenado tem uma sentença escrita por uma máquina de tortura em sua própria pele, mas o conteúdo da sentença lhe é ocultado. Eu reescreveria esse conto, colocando o condenado como um sobrevivente que tenta ler a sentença escrita nas suas costas, o que ele não faz sem desespero.

No meu conto, ele buscaria um espelho no qual refletir a imagem tentando facilitar a leitura, mas mesmo assim, ele veria a imagem invertida e descobriria que um segundo gesto, um esforço mental, seria necessário. Ao tentar ver direito, superando o problema ótico, o condenado estaria mergulhado na reflexão, mas a lucidez adquirida traria ainda mais pavor quanto ao conteúdo da escrita que ele acaba de decifrar.

Além disso, é a condição de professora de filosofia que não deve abandonar o seu papel histórico, o da análise, da crítica e do esclarecimento, o que me move a falar sobre o meu caso, agora que vivo fora do meu país, justamente por ser uma cobaia que escapou viva do laboratório no qual ele vem sendo transformado há um certo tempo.

Nos anos 90, Moniz Bandeira falou que a América Latina era um laboratório de experimentos neoliberais. A partir dele, muitos começaram a falar a partir dessa imagem do laboratório econômico-político envolvendo Chile e Brasil e, bem depois, muitos outros países.

Ora, o capitalismo neoliberal tem uma lógica de saque das economias, mas a condição de laboratório implica construir parâmetros para que determinadas práticas neoliberais – basicamente o saque geral sobre economia locais, incluso o conhecimento que é visto pelo sistema como um capital e não como algo que pertence à humanidade – possam ser implantado em outros países.

Pois bem, meu interesse com esse texto é compreender a figura da cobaia que emerge no experimento neoliberal em curso. Por cobaia entendo o corpo vivo objetificado sobre o qual um experimento se dá. O capitalismo é sempre um trabalho sobre o corpo, que o reduz a partir de seduções, docilizações ou violações. Usando o termo cobaia como categoria analítica, busco entender a incidência do experimento sobre os corpos, mas também a instância espiritual do corpo concreto, a subjetividade de uma maneira geral.