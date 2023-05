O crime contra Txopai

Cacica Ãngohó conta que os Pataxó também precisam do rio para poder fazer seus rituais a Txopai, o Deus da água. E que estes rituais se repetem a cada sábado. Ela enfatiza que é necessário ter água boa no lugar onde o seu povo se instala, além de uma terra preparada, cujo solo precisa estar sadio e com muitas árvores.

“Ali era o lugar certinho,” diz. “Se você for lá você vai ficar impressionado. A gente pôs o acampamento a 15 metros do Rio Paraopeba. Com um mês, começaram a chegar os outros parentes que a gente foi buscando (para viver na aldeia).”

Ela conta que deixaram a aldeia preparada para a vinda dos anciões, muitos vivendo longe da natureza, em bairros urbanos de baixa renda. Gente que peregrina desde a época do “Fogo de 51”.

No dia 25 de Janeiro de 2019, cacica Ãngohó Pataxó viu sua vida e a dos membros de sua antiga aldeia mudar violentamente. Uma represa de rejeitos de mineração da empresa Vale S.A. rompeu em Brumadinho, despejando sobre um vasto território uma lama tóxica, matando 270 pessoas. Mais de 60 mil moradores de 26 cidades e povoados foram atingidos. O rio Paraopeba, cujas águas eram vitais para a vida na aldeia Naô-Xohã, foi contaminado.

“Hoje, nem se a gente quiser, a gente vai conseguir pôr no Rio Paraopeba (alguma espécie de peixe) por causa da contaminação do metal que está ali dentro. Um crime ambiental muito grande com a fauna e a flora. A gente ficou com a fauna e a flora mortas e você não vê uma fala de reparação para essas espécies,” alerta.