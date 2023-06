São seis da manhã e as geometrias fractais do gelo se formam nas lagoas perto do acampamento base do pico Simmonds, na Sierra Nevada de Santa Marta, na Colômbia. A noite anterior foi fria, com temperaturas abaixo de zero. Os minúsculos cristais de gelo são uma verdadeira joia para o olhar do fotógrafo, cada um deles irrepetível com suas geometrias efêmeras. Às dez da manhã, essas obras de arte natural se esvanecem com o calor do sol.

Um país equatorial, a Colômbia possui uma raridade da natureza: as geleiras tropicais. Seis áreas de alta montanha acima de 4,9 mil metros acima do nível do mar ainda mantêm sua neve perpétua. Mas encontrar uma geleira tropical é raro hoje. Enquanto as geleiras abundam nas extremidades do globo , entre os trópicos são um verdadeiro milagre. Existem apenas três áreas no mundo com geleiras tropicais: a Cordilheira dos Andes, a África Oriental e a Indonésia.

Cercados por florestas nubladas e páramos, esses colossais brancos, que desempenharam um papel fundamental na regulação do clima e no fornecimento de água para os ecossistemas, incluindo os humanos, estão desaparecendo devido à crescente crise climática, que está derretendo os picos cobertos de neve em um ritmo acelerado.