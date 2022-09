Meu marido tem transtorno de déficit de atenção. Bem, ele nunca foi diagnosticado. Seu TDAH é forte demais para permitir. A tentativa de Erik de obter um diagnóstico na Holanda, onde moramos, envolveu diversos telefonemas até conseguir encaminhamento ao lugar certo; preenchimento de formulários e questionários; uma longa espera para a consulta; repassar os formulários e questionários com um psicólogo assistente; desenterrar relatórios da época da escola; e organizar entrevistas com o pai de Erik (que tem suspeita de TDAH) e irmão (que tem TDAH diagnosticado) para descobrir como ele era quando criança.

Não preciso dizer que Erik não concluiu o processo. É um milagre que qualquer pessoa com a condição neurológica consiga. A ADDitude Mag, uma publicação que foca em assuntos relacionados a TDAH, lista os sinais do transtorno como: memória disfuncional para tarefas cotidianas, desatenção, distração e função executiva ruim. As funções executivas são habilidades que auxiliam em ações como planejar, gerenciar o tempo e realizar diversas tarefas cotidianas. Erik não tem o “H” em TDAH — ele não sofre de hiperatividade. Mas as pessoas com déficit de atenção não têm uma boa relação com a burocracia.

Erik não gosta que digam que a maneira como seu cérebro funciona é “disfuncional”. Ele passou os primeiros 40 anos de sua vida sem saber que poderia ter TDAH. Em vez disso, desde a infância, era caracterizado como esquisito ou estúpido. Ele então passou cinco anos lutando contra a ideia de tê-lo: primeiro rejeitando o rótulo, depois aceitando-o em particular, mas ainda com medo de falar sobre isso com os outros.

“Toda a minha vida, as pessoas me trataram como palhaço. Eu não quero dar a confirmação”, disse quando perguntei por que não fala disso com os amigos.

As pessoas pensam que Erik é um palhaço por ser o pensador mais criativo que já conheci. Erik é um visionário. Ele tem grandes ideias, grandes sonhos, grandes planos. Ele nem sempre é tão bom em realizá-los. Projetos inacabados incluem nosso primeiro apartamento, no qual moramos em situação de semi-construção por oito anos; um novo protocolo de internet; e um novo regime de propriedade intelectual para produtos farmacêuticos.

Agora, aos 45 anos, Erik está adotando o que chama de “mentalidade de LA”: assumir sua divergência. É uma jornada em que embarcamos juntos, ele com seu TDAH e eu com uma doença autoimune crônica com a qual fui diagnosticada em 2017 e enfrentando o fato de que o abuso de álcool e de cigarro da minha juventude podem ter causa mais profunda do que o simples cumprimento de meu dever patriótico como britânica.

Os livros do médico e escritor húngaro-canadense Gabor Maté nos guiaram em nossas jornadas. Maté escreveu sobre TDAH (ele tem), doenças crônicas, vício e comportamento compulsivo (ele exibe).

Maté discorda do consenso geral sobre o que causa TDAH, tido principalmente como genético. Ele argumenta que, embora haja um elemento genético, o que determina se você desenvolve o transtorno ou não é sua criação. Cinco sextos dos circuitos do cérebro humano se conectam após o nascimento. Aqueles com TDAH têm conexões diferentes no córtex pré-frontal, que controla a autorregulação e a atenção. Para que ocorra o desenvolvimento ideal do cérebro, os bebês precisam de comida, abrigo e segurança de seus cuidadores primários.